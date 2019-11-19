EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  634  19
Все про:Пєсков (610) Донбас (13699) нормандська четвірка (680)

 На саміті "нормандської четвірки" може бути узгоджено якийсь документ, але поки не ясно, буде він декларативним чи зобов'язувальним, - Пєсков

За підсумками саміту "нормандської четвірки" може бути узгоджений документ, але поки не зрозуміло, матиме він зобов'язувальний чи декларативний характер.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Можна очікувати, що буде узгоджуватися якийсь текст. Що це буде за документ, і чи буде він підписаний, поки говорити передчасно, поки якихось спільних рішень із цього приводу немає", - сказав Пєсков у вівторок журналістам.

"Бувають документи, які підписують, а бувають документи, які ухвалюють без підпису. Як правило, ухвалюються різного роду заяви, декларації, меморандуми і так далі. Деякі домовленості, плани дій, дорожні карти, угоди - документи, які мають зобов'язувальний характер або елементи зобов'язувального характеру, найчастіше підписуються", - пояснив Пєсков.

Читайте також: Обговорення місцевих виборів на окупованому Донбасі в "нормандському форматі" можна почати лише після виведення звідти всіх найманців, - Зеленський

У зв'язку з цим він ствердно відповів на питання, чи означає це, що поки не зрозуміло, буде очікуваний документ декларативним чи зобов'язувальним.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату її проведення - 9 грудня в Парижі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160515
 
 
 Топ коментарі
 
Не дай бог зеля подпишет статус.Будет ему то,что и не подписавшему евроинтеграцию януковичу.
 показати весь коментар
 
"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия. (Група зовнішнього моніторингу tZE inform )
 показати весь коментар
 
Скорее вот эти

19.11.2019 г.

Французский источник. На встрече в "нормандском формате" Макрон будет настаивать на подписании итогового документа с закреплением сроков и перспектив мирного урегулирования на Донбассе.
"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия. (Група зовнішнього моніторингу tZE inform )
 показати весь коментар
 
 
Зе нагнут и оно подпишет эту капитуляцию...сумно ( это тот документ который вчера привезло Зельцу одно еврокуйло - там 200 страниц текста !!!.... Вы представляете что там написано? )
 показати весь коментар
 
европейцы просто расписали все по пунктикам, с понтом чтобы ***** ни дай бог ничего не напутал, но по сути мы прекрасно знаем что он положит на этот документ себя, а зебилоид все выполнит. европейцы конечно удивляться, ***** улыбнеться, а зебилоид скажет: как же так? я что выходит лох? а в ответ тишина...
 показати весь коментар
 
 
Как раз все ясно, все договоры с участием РФ априори делкаративны. С Ивана Грозного повелось.
 показати весь коментар
 
 
Не дай бог зеля подпишет статус.Будет ему то,что и не подписавшему евроинтеграцию януковичу.
 показати весь коментар
 
 
Для вас кацапов,будет все обязывающе. Можешь не сомневаться.
 показати весь коментар
 
аааа, це ти той самий 73/43%зебіл, який вішає лапшу на вуха; а по факту разом передаєте Україну в подаруночок *****.
 показати весь коментар
 
 
73/43%зебілів зробили все, щоб разом забезпечити Україну в подаруночок ***** в розовій обгортці.
 показати весь коментар
 
 
Будапештский меморандум - декларативный или обязывающий?...
 показати весь коментар
 
 
Для кацапів всі міжнарожюдні документиподіляються на декларатмвні ( і, які кацапам не вигідні) і обов'язкові (які вигідні). Українські інтереси звісно ж до уваги не беруться.
 показати весь коментар
 
 
Скорее вот эти

19.11.2019 г.

Французский источник. На встрече в "нормандском формате" Макрон будет настаивать на подписании итогового документа с закреплением сроков и перспектив мирного урегулирования на Донбассе.
"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия.
 показати весь коментар
 
 
Любой документ подписанный с русскими не стоит бумаги на которой он напечатан ! Это все шоу для лохторатов двух стран,для поднятия рейтингов внутри страны и имитации бурной деятельности перед западом !
 показати весь коментар
 
 
наш мудрый скарамох вымутит "обязывающий"......
 показати весь коментар
 
все что подсунут на подпись клоун подпишет с радостью и отчитается,главное - не стрелять и интегрировать дамбас)) цель однотурового - прекратить гражданский конфликт))
 показати весь коментар
 
"некий документ"
я даже угадаю название
"акт о безоговорочной капитуляции"
и секретный документ, о сумме сделки для бени с моникой
)))))))))))))))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
На Корреспонденте пишут, что єтот документ разрабатівает Раиссия
 показати весь коментар
 
туалетний йоршик пісюков при виконанні прямих обовязків йоршика, демонструє свою значимість, про що сам постійно нагадує. людина знайшла себе в житті можна було б порадіти за нього, але він рашапоїд.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору