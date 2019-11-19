 На саміті "нормандської четвірки" може бути узгоджено якийсь документ, але поки не ясно, буде він декларативним чи зобов'язувальним, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Можна очікувати, що буде узгоджуватися якийсь текст. Що це буде за документ, і чи буде він підписаний, поки говорити передчасно, поки якихось спільних рішень із цього приводу немає", - сказав Пєсков у вівторок журналістам.

"Бувають документи, які підписують, а бувають документи, які ухвалюють без підпису. Як правило, ухвалюються різного роду заяви, декларації, меморандуми і так далі. Деякі домовленості, плани дій, дорожні карти, угоди - документи, які мають зобов'язувальний характер або елементи зобов'язувального характеру, найчастіше підписуються", - пояснив Пєсков.

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У зв'язку з цим він ствердно відповів на питання, чи означає це, що поки не зрозуміло, буде очікуваний документ декларативним чи зобов'язувальним.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату її проведення - 9 грудня в Парижі.