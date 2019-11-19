 На саміті "нормандської четвірки" може бути узгоджено якийсь документ, але поки не ясно, буде він декларативним чи зобов'язувальним, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Можна очікувати, що буде узгоджуватися якийсь текст. Що це буде за документ, і чи буде він підписаний, поки говорити передчасно, поки якихось спільних рішень із цього приводу немає", - сказав Пєсков у вівторок журналістам.
"Бувають документи, які підписують, а бувають документи, які ухвалюють без підпису. Як правило, ухвалюються різного роду заяви, декларації, меморандуми і так далі. Деякі домовленості, плани дій, дорожні карти, угоди - документи, які мають зобов'язувальний характер або елементи зобов'язувального характеру, найчастіше підписуються", - пояснив Пєсков.
У зв'язку з цим він ствердно відповів на питання, чи означає це, що поки не зрозуміло, буде очікуваний документ декларативним чи зобов'язувальним.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату її проведення - 9 грудня в Парижі.
19.11.2019 г.
Французский источник. На встрече в "нормандском формате" Макрон будет настаивать на подписании итогового документа с закреплением сроков и перспектив мирного урегулирования на Донбассе.
"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия.
я даже угадаю название
"акт о безоговорочной капитуляции"
и секретный документ, о сумме сделки для бени с моникой
)))))))))))))))))))))))))))))