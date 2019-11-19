 За війну на Донбасі однозначно відповідальна Росія, а не Порошенко, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його заяві, опублікованій на сторінці посольства США в Україні в мережі Facebook.

"Я вітаю Президента Зеленського та його зовнішньополітичну команду за останні здобутки. Успішне повернення додому моряків й інших політичних в’язнів; розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському; і, щойно, забезпечення повернення українських кораблів, які були незаконно захоплені Росією, є конкретними досягненнями на шляху до миру, і всі українці мають підстави цим пишатися", - йдеться в повідомленні.

За його словами, завжди є ті, хто хоче розділити Україну, особливо Росія.

"Ми не мажмо слухати російську дезінформацію. У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ містяться вигадки, що начебто члени команди Президента співчувають Росії або вважають, що розпочав конфлікт колишній Президент Петро Порошенко. За конфлікт однозначно відповідає Росія", - підкреслив Тейлор.

Він зазначив, що Сполучені Штати твердо стоять на боці України в її боротьбі проти російської агресії та у прагненні України до миру.

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