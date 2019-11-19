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 Політика України
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Все про:Порошенко (9963) Росія (20875) Тейлор (71) Донбас (13699)

 За війну на Донбасі однозначно відповідальна Росія, а не Порошенко, - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Росія прагне розділити Україну і несе відповідальність за війну на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його заяві, опублікованій на сторінці посольства США в Україні в мережі Facebook.

"Я вітаю Президента Зеленського та його зовнішньополітичну команду за останні здобутки. Успішне повернення додому моряків й інших політичних в’язнів; розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському; і, щойно, забезпечення повернення українських кораблів, які були незаконно захоплені Росією, є конкретними досягненнями на шляху до миру, і всі українці мають підстави цим пишатися", - йдеться в повідомленні.

За його словами, завжди є ті, хто хоче розділити Україну, особливо Росія.

"Ми не мажмо слухати російську дезінформацію. У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ містяться вигадки, що начебто члени команди Президента співчувають Росії або вважають, що розпочав конфлікт колишній Президент Петро Порошенко. За конфлікт однозначно відповідає Росія", - підкреслив Тейлор.

Він зазначив, що Сполучені Штати твердо стоять на боці України в її боротьбі проти російської агресії та у прагненні України до миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вважав, що Україна винна йому особисто, і тому вимагав розслідувань проти Байдена, - Тейлор

За війну на Донбасі однозначно відповідальна Росія, а не Порошенко, - Тейлор 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160513
 
   
 Топ коментарі
 
Так шо, тепер до купи з Порошенком, прокуратура вже й на Тейлора справу заведе?
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Тейлор порохобот.
Зєбануті, ну що ви скажете.
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ПреЗЕдент будет в замешательстве от таких заявлений...
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А почему в заголовок не вынесена эта фраза?
В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, будто члены команды Президента сочувствуют России
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Тейлор порохобот.
Зєбануті, ну що ви скажете.
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Порошенко не починав конфлікту, оскільки він був розпочатий до позачергових виборів президента України, однак, Порошенко є відповідальним за його роздмухування, затягування та використання для посилення особистої влади шляхом залякування громадян України.
Також пряма вина Порошенко це:
1. юридичне не визнання війни,
2. проведення 6 хвиль мобілізації без ведення військового стану,
3. використання ЗСУ без введення військового стану,
4. відмова від припинення дипломатичних відносин з країною агресором
5. відмова від припинення економічних відносин з країною агресором

Достатньо для тебе аргументів, щоб поглянути на світ ширше, друже?
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Після слова "роздмухування" світ настільки розширився))))) А, серйозно: а це нічого, що у нас парламентсько-президентська республіка? Тобто, пряма вина ВР, що вона не визнала війни і пряма вина Міноборони та бійців, які виконували "незаконні, злочинні накази київської хунти"? Ти, кацапе, пиши якою хоч мовою, але зміст не сховаєш)))) І, дивись на світ вужче, свинособака, пиши й далі з методички.
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треба бути або зебілом або ватніком на всю голову, шо б звинуватити Пороха у війні ! Порох ЄДИНИЙ Президент, який дійсно проУкраїнській! з нетерпінням чекаю його повернення!
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Там в оригіналі
«Some local media stories have implausibly alleged members of the President's team sympathize with Russia or believe former President Petro Poroshenko started the conflict. Russia is clearly responsible for the conflict.»

неправдоподібну.
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вигадка і неправда, то АБСОЛЮТНО різні поняття.
Тобто США прямо заявили, що продажні ЗМІ України, розповсюджують неправду, щодо справи з обвинуваченнями Порошенку.
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ПреЗЕдент будет в замешательстве от таких заявлений...
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Турция официально передаст США российские С-400 "для изучения" в обмен на F-35.
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Так шо, тепер до купи з Порошенком, прокуратура вже й на Тейлора справу заведе?
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А все потому, что настоящая демократия - это не безнаказанность, а неотвратимость наказания для Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/r3158660
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Так, Клопомойський, єврейська свиня, сам хвалився що у 2014 продавав бронежилети ЗСУ через "свої" фірми вдвіче дорожце їхньої вартості.
Але Порох його обламав і тому він його люто ненавидить.
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Там він ще й з пальним для техніки ВСУ, добряче наварився.
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Немцы не дадут соврать, свиньи в мире только одни - russische schweine.
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Не логично. Парашенко после начала войны вошел во власть. А вот как он потом себя вел...Это уже совсем иной разговор.
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Кацапе, український екс (для лишньохромосомних перекладаю - бувший) президент правильно пишеться Порошенко.
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Кацапе,я не поважаю вашего секс президента-резидента-лолиту ))
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не только за войну на донбасе но и за аннексию Крыма...... и войну в Грузии... а ещё чясть ответственности лежит на евросоюзе и США что позволии совершить ей это.....
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Зебилы в комментариях к этой новости умиляют просто. Такие же тупоголовый унтерменши как и их соплеменники свинособаки
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Согласен, но Порох виноват только в том что Мы эту войну не закончили еще в 2014-2015-м - это когда он влез со своими перемириями , мародерством на ВСУ и торговлей на крови !!!
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Єврейська хуцпа.
Бреши, бреши нахабно і безапеляційно, бреши громогласно, а як упіймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім знов повторюй стару брехню і так без кінця!
Із книги "Протоколи сіонскіх мудрєцов"
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брехня - чисто 73/43%зебільна тактика, яка направлена на здачу України ***** маленьким ******.
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Так, звичайно, а після Москви можна було і Пекін захопити, щоб два рази не ходити. Шкода, що тоді Зебіла не було - він якраз десь тоді на роялі х.ячив.
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Тейло протроллил бубочку. Мол, не думай, что мы не знаем виновника войны.
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эту бубочку уже спалить нужно вместе с неорешалой юзиком. Такого количества гопоты и быдла зашедшей во власть даже при янеке не было
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Тейлор, ты неправ. виноват порошенко

так утверждают 73зебила и остальная зеленка ))))
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І ***** і його русскій народ, теж так утвєрждают...
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петю никто и не обвиняет в развязывании войны. Но он виновен в потерях под Иловайском и Дебальцево, в том что отправил 24 моряков и три корабля прямо в лапы противника. Он был верховным главнокомандующим и должен нести за это ответственность
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вашу руснявые выводы не кого здесь не интересуют - ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВОЙНУ - КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ЦАПОВ ЛИЧНО
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иди в дупу порохоботина! для вас продажных шоколадников все кто против петьки - кацапы, малоросы и т.д.
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Дипломатія, мать її за ногу... "У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ містяться вигадки, що начебто члени команди Президента співчувають Росії або вважають, що розпочав конфлікт колишній Президент Петро Порошенко"... В одному реченні - і правда; і нісенітниця. Але дипломат сказав все, що хотів сказати; і підтвердив висновок Піонтковського (між іншим, громадянина США: "Три найближчі радники Зеленського невпинно працюють на Кремль" - https://prm.ua/tri-nayblizhchi-radniki-zelenskogo-nevpinno-pratsyuyut-na-kreml-piontkovskiy/
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===вигадки, що начебто члени команди Президента співчувають Росії===
вот так порохоботы дестабилизируют страну изнутри
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Та після преЗедента вже нічого дестабілізувати...
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Зеленский слишком туп, чтобы понять подтекст данного заявления. Но Беня все поймет.
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это с дипломатического - РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПОРОШЕНКО)))))) - вот так зебилы))
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да не завидуй ты так явно - хотя зависть это так по цапски - так шо завидуй))))))
За війну на Донбасі однозначно відповідальна Росія, а не Порошенко, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9859
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ждать недолго осталось порохоботина-с 1 января у твоего хозяина петьки мальдивского не будет иммунитета и он окажется на нарах, а ты будешь голодным и никому не нужным, никчемным бомжом. приезжай ко мне в Польшу на поденую работу, хоть мусор выносить сможешь
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Щось мені здається, що ти сам німецьке сміття посиш , "поляк" ти наш)))))
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Начал, может, не он, но мародерствовал и наживался - Порошенко
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докажи - вам все бизнес аналитики мировые пишут - шо он за 5 лет потерял минимум половино состояния - а вы все повторяете за русней их вбросы - не надоело ? нет у всех есть - смешно просто
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да-да потерял, хлеб без икры кушал За війну на Донбасі однозначно відповідальна Росія, а не Порошенко, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1803на вас порохоботах разорился За війну на Донбасі однозначно відповідальна Росія, а не Порошенко, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1803
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взяв руль государства в руки
надо рулить
не всегда это всем хорошо но стараться надо это минимизировать
всегда хорошо знать как сделать задним числом
пусть решать как сделать в данное время
и возьмут на себя ответственность
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Может вначале стоит оценить достаточно ли сил, знаний и умений, чтобы рулить? Страна это тебе не конфетная фабрика.
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Ага, страна - це ******* клоунав на карпаратівє)))))
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Этот Тейлор,прям как обухом по голове всех зебилов! Зрада?
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Тейлор как-будто выступает от имени Зекоманды, странно...
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До Порошенко как ни крути была АТО, а не война (т.е. нам противодействовали бандиты, а не регулярные российские войска). Порошенко став Президентом поставил министром обороны совершенно некомпетентного Гелетея, результатом деятельности которого стали котлы, оккупация, тысячи убитых и позорные Минские соглашения. Если бы Гиркина не выпустили из Славянска (до сих пор не известно в обмен на что), то АТО давно закончилось бы и Донбасс удалось бы сохранить (имхо).
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Никак не пойму где Президент когда либо выгораживал рашку? Это только кацапы не знают, что они начали бойню.
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