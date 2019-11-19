 За війну на Донбасі однозначно відповідальна Росія, а не Порошенко, - Тейлор

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в його заяві, опублікованій на сторінці посольства США в Україні в мережі Facebook.
"Я вітаю Президента Зеленського та його зовнішньополітичну команду за останні здобутки. Успішне повернення додому моряків й інших політичних в’язнів; розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському; і, щойно, забезпечення повернення українських кораблів, які були незаконно захоплені Росією, є конкретними досягненнями на шляху до миру, і всі українці мають підстави цим пишатися", - йдеться в повідомленні.
За його словами, завжди є ті, хто хоче розділити Україну, особливо Росія.
"Ми не мажмо слухати російську дезінформацію. У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ містяться вигадки, що начебто члени команди Президента співчувають Росії або вважають, що розпочав конфлікт колишній Президент Петро Порошенко. За конфлікт однозначно відповідає Росія", - підкреслив Тейлор.
Він зазначив, що Сполучені Штати твердо стоять на боці України в її боротьбі проти російської агресії та у прагненні України до миру.
В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся выдумки, будто члены команды Президента сочувствуют России
Зєбануті, ну що ви скажете.
Також пряма вина Порошенко це:
1. юридичне не визнання війни,
2. проведення 6 хвиль мобілізації без ведення військового стану,
3. використання ЗСУ без введення військового стану,
4. відмова від припинення дипломатичних відносин з країною агресором
5. відмова від припинення економічних відносин з країною агресором
Достатньо для тебе аргументів, щоб поглянути на світ ширше, друже?
«Some local media stories have implausibly alleged members of the President's team sympathize with Russia or believe former President Petro Poroshenko started the conflict. Russia is clearly responsible for the conflict.»
неправдоподібну.
Тобто США прямо заявили, що продажні ЗМІ України, розповсюджують неправду, щодо справи з обвинуваченнями Порошенку.
Але Порох його обламав і тому він його люто ненавидить.
Бреши, бреши нахабно і безапеляційно, бреши громогласно, а як упіймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім знов повторюй стару брехню і так без кінця!
Із книги "Протоколи сіонскіх мудрєцов"
так утверждают 73зебила и остальная зеленка ))))
Момент істини.
вот так порохоботы дестабилизируют страну изнутри
надо рулить
не всегда это всем хорошо но стараться надо это минимизировать
всегда хорошо знать как сделать задним числом
пусть решать как сделать в данное время
и возьмут на себя ответственность