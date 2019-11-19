 "Формулу Штайнмаєра" можна імплементувати тільки після створення умов для виборів на Донбасі, але до них ще далеко, - посол ФРН Фельдгузен

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу наголосити, що ця формула може відбутися тільки тоді, коли ми дійдемо до процесу організації виборів - коли будуть усі для цього умови. Як на мене, до виборів ще дуже довго і є ще інші кроки, які потрібно зробити", - сказала Фельдгузен в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона також висловила думку, що негативна реакція в суспільстві на узгодження сторонами Тристоронньої контактної групи в Мінську цієї пропозиції була пов'язана з тим, що люди слабо поінформовані про обставини виникнення "формули".

"Її запропонував десь три роки тому Франк-Вальтер Штайнмаєр (тоді міністр закордонних справ ФРН - ІФ), коли не було жодного прогресу в переговорах. У Мінських домовленостях є багато пунктів, як амністія, вибори або закон про особливий статус, а "формула Штайнмаєра" була спробою запропонувати зробити менші кроки, тобто визначити, що має статися у першу чергу, а що в другу", - розповіла дипломат.

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Фельдгузен запевнила, що "формула" ніколи не мала на меті змінити порядок Мінських угод.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".