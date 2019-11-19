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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:вибори (4601) Донбас (13699) мінські угоди (1659) Фельдгузен (6) Формула Штайнмаєра (167)

 "Формулу Штайнмаєра" можна імплементувати тільки після створення умов для виборів на Донбасі, але до них ще далеко, - посол ФРН Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) впевнена, що "формула Штайнмаєра" може бути імплементована тільки, коли сторони дійдуть до процесу організації виборів, що, на її думку, станеться нескоро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу наголосити, що ця формула може відбутися тільки тоді, коли ми дійдемо до процесу організації виборів - коли будуть усі для цього умови. Як на мене, до виборів ще дуже довго і є ще інші кроки, які потрібно зробити", - сказала Фельдгузен в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона також висловила думку, що негативна реакція в суспільстві на узгодження сторонами Тристоронньої контактної групи в Мінську цієї пропозиції була пов'язана з тим, що люди слабо поінформовані про обставини виникнення "формули".

"Її запропонував десь три роки тому Франк-Вальтер Штайнмаєр (тоді міністр закордонних справ ФРН - ІФ), коли не було жодного прогресу в переговорах. У Мінських домовленостях є багато пунктів, як амністія, вибори або закон про особливий статус, а "формула Штайнмаєра" була спробою запропонувати зробити менші кроки, тобто визначити, що має статися у першу чергу, а що в другу", - розповіла дипломат.

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Фельдгузен запевнила, що "формула" ніколи не мала на меті змінити порядок Мінських угод.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160511
 
 
 Топ коментарі
 
Тише-тише, то голубь мира в форточку залетит, с пианиноМ, без трусов.
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Так у них каждый день новая "зрада", забудут одну - появятся две новых.
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Вопрос не в том далеко они или близко а в условиях.
Для Украины выборы были не самоцелью а способом вернуть территорию под юрисдикцию поэтому всегда ставились условия.
К примеру если поставить обязательным условием возващение беженцев это одно.
Потому что беженцы не вернутся до возвращения Украины и украинского правового поля.
Вместо этого сейчас зелекоманда начала выдумывать дистанционное голосование.
Возникает вопрос а насколько это демоератично?
Т.е. часть избирателей даже не может находится там где проходят выборы по соображениям безопасности но органы власти для той территории они выбирают.

Вот она оруэловщина.
Ладно кремль.
А цивилизованная европа ?
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Тише-тише, то голубь мира в форточку залетит, с пианиноМ, без трусов.
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снимай трусы
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Быть в Украине миру, или нет, определяют исключительно в Кремле. Но там готовились к войне с Украиной ещё со времен Ельцина, и не думаю, что что-то изменится в будущем.
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Как так - "до них еще далеко"? Зря, что ли порохоскіт ануса рвал по всей сети? Хотим сёдни!!!
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Так у них каждый день новая "зрада", забудут одну - появятся две новых.
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Вопрос не в том далеко они или близко а в условиях.
Для Украины выборы были не самоцелью а способом вернуть территорию под юрисдикцию поэтому всегда ставились условия.
К примеру если поставить обязательным условием возващение беженцев это одно.
Потому что беженцы не вернутся до возвращения Украины и украинского правового поля.
Вместо этого сейчас зелекоманда начала выдумывать дистанционное голосование.
Возникает вопрос а насколько это демоератично?
Т.е. часть избирателей даже не может находится там где проходят выборы по соображениям безопасности но органы власти для той территории они выбирают.

Вот она оруэловщина.
Ладно кремль.
А цивилизованная европа ?
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Хоть одна с ЕС смотрит на эти вещи трезво...
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