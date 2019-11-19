 Тимошенко - Зеленському: Чекаємо вас на корпоративах зі своїм піаніно

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Хотілося б говорити з Вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але Ви вибрали інший тон. Шкода ... Тоді нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони зірвали джек-пот! А далі все за сценарієм ... Ну ви в курсі ... Словом, чекаємо Вас на корпоративах ... Можна зі своїм піаніно", - заявила Тимошенко.
Нагадаємо, Фракція "Батьківщина" заявила про перехід в опозицію до влади.
Вчора лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але тільки в рамках реалізації її програми "Нового курсу".
У відповідь сьогодні президент Зеленський заявив: "Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ. Так, Юлія Володимирівна дійсно пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця".
Это теперь так называется? Т.е. он расставил на все СЛАДКИЕ должности СВОИХ ЛЮДЕЙ- не специалистов в сфере, а преданных *********? Согластно её выступления- Она предложила ему Программу+ список лиц которые могут эту программу воплотить! Так какие интересы у Зе???? Сладенькое?
ВВЕДИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ДЛЯ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, И НАКАЗАНИЕ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УЗАКОНИТЕ! И станут сразу вдруг как то , гос предприятия эффективными, и нет их причины продавать.... Сладенькое- должно иметь и горькую сторону!
-Нет у меня сладкого.Только горькие пилюли.
-Неправильно ты поступаешь Остап Ибрагимович.Сироток в беде бросаешь.Грех это большой.Сожрут ведь тебя и не заметят,если не покормить вовремя
Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целый,
Пошла и говорит с досадою: "Ну что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да ЗЕЛЕН - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь".