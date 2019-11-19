 Тимошенко - Зеленському: Чекаємо вас на корпоративах зі своїм піаніно

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Хотілося б говорити з Вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але Ви вибрали інший тон. Шкода ... Тоді нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони зірвали джек-пот! А далі все за сценарієм ... Ну ви в курсі ... Словом, чекаємо Вас на корпоративах ... Можна зі своїм піаніно", - заявила Тимошенко.

Нагадаємо, Фракція "Батьківщина" заявила про перехід в опозицію до влади.

Вчора лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але тільки в рамках реалізації її програми "Нового курсу".

У відповідь сьогодні президент Зеленський заявив: "Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ. Так, Юлія Володимирівна дійсно пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця".