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 Політика України
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Все про:Зеленський (3583) Тимошенко (3214)

 Тимошенко - Зеленському: Чекаємо вас на корпоративах зі своїм піаніно

Юлія Тимошенко відреагувала на заяву президента України про те, що "їй не дають солоденького", запрошенням Володимира Зеленського на корпоратив.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Хотілося б говорити з Вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але Ви вибрали інший тон. Шкода ... Тоді нагадаю Вам, що є ще одна давня українська традиція. Раз на п'ять років деяким українським президентам здається, що вони зірвали джек-пот! А далі все за сценарієм ... Ну ви в курсі ... Словом, чекаємо Вас на корпоративах ... Можна зі своїм піаніно", - заявила Тимошенко.

Тимошенко - Зеленському: Чекаємо вас на корпоративах зі своїм піаніно 01

Нагадаємо, Фракція "Батьківщина" заявила про перехід в опозицію до влади.

Вчора лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але тільки в рамках реалізації її програми "Нового курсу".

У відповідь сьогодні президент Зеленський заявив: "Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ. Так, Юлія Володимирівна дійсно пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160509
 
   
 Топ коментарі
 
Моника не поняла с кем имеет дело))))
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Не в бровь а в глаз протянула тейблом по клавишам рояля где он выступал без штанов Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино - Цензор.НЕТ 7829
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Чим більше янелоха будуть мочити ВСІ, тим краще. Бо янелох , після пукіна, це найбільше зло для України.
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Зеля долгогрёб! ...в Украине женщин больше, чем мужчин -- это он уже не старые грабли наступил, а на гендерную мину, особой поразительной мощности! *)
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Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места.
Это теперь так называется? Т.е. он расставил на все СЛАДКИЕ должности СВОИХ ЛЮДЕЙ- не специалистов в сфере, а преданных *********? Согластно её выступления- Она предложила ему Программу+ список лиц которые могут эту программу воплотить! Так какие интересы у Зе???? Сладенькое?
ВВЕДИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ДЛЯ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, И НАКАЗАНИЕ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ УЗАКОНИТЕ! И станут сразу вдруг как то , гос предприятия эффективными, и нет их причины продавать.... Сладенькое- должно иметь и горькую сторону!
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А. Веселовскидй а кого он , ЗЕ , должен ставить??? тех кто быстрее попадут в списке к нему на стол??? да может быть и есть ошибки но не преступление!!! Вы посмотрите как все возбудились , а на мой , дилетантский , взгляд потому что на команду ЗЕ пока нет коррупционных дел и этих , бывших и настоящих коррупционеров , очень это беспокоит и на этой волне ищут любой повод поклеветать немного!!! а вот сейчас гляжу тв канал ,,НАШ,, и красной строкой идет обсуждение драки Ляшко и Геруса и самое негативное что вся страна видела нападение Ляшко а не наоборот , но все переводится в плоскость измены родины!!! так и хочется сказать : мухи отдельно и т.д. Ляшко должен понести наказание за драку однозначно , а если в действиях Геруса есть что-то из выше сказаного разбирайтесь!!! но тогда и от твэлов откажитесь и от дизеля и т.д. но это надо было бы делать давно при экс гаранте который бил себя в грудь со словами о любви к Украине но про свой бизнес не забывал!!!
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Над Тимошенко шутить Зеленскому не надо было, лучше с в хороших отношениях быть.
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Итак, наконец то! Юля заняла свое положенное ей место Ляшка в политике. По своей воле? Нет, по принуждению. Зеленский мастерски все это время водил ее за нос вечными "завтра". Но всему есть предел, даже тупости и жадности ЮВТ. Сейчас ей немножко трудно будет обличать зелёных во всех грехах и обещать ,обещать,обещать..., но притрется. Тем более поддержка порохоскота ей гарантирована.
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"Зєлєн вінагард" (с) P.S. Зеленоботи ще тупіші, ніж іх наймач.
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Розізлив клоун бабцю, тепер буде війна, вона проти воно
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Надо бы сироток на должности пристроить Остап Ибрагимович.После бабусиной капустки,треба солоденького.
-Нет у меня сладкого.Только горькие пилюли.
-Неправильно ты поступаешь Остап Ибрагимович.Сироток в беде бросаешь.Грех это большой.Сожрут ведь тебя и не заметят,если не покормить вовремя
Тимошенко - Зеленському: Чекаємо вас на корпоративах зі своїм піаніно - Цензор.НЕТ 296
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владимир, да будь же ты джентльменом, ну дай ты ей хоть 95 м кварталом порулить)
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Тимошенко - Зеленскому: Ждем вас на корпоративах со своим пианино и инструментом для игры на этом пианино.
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Разве на гвинтокрили, а так фермеры заблокують.
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Нинівшня влада це дно малоросійської тупості і вседозволеності олігархату і криміналітету в цій країні .
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Продавщица порнухи еще что-то вякает. Климакс наверное.
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Видно бабулька давно не видела мужского тела! А жаль, все же видная дама.
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Після того що творить моніка зєлєнська, його чекає тільки Ростов !
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Щас Баканову позвоню Пускай с этой шапокляк разберется а то бабку косит климакс
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Фигняград действительно ЗЕЛЕН.

Голодная кума Лиса залезла в сад;
В нем винограду кисти рделись.
У кумушки глаза и зубы разгорелись;
А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним ни зайдет,
Хоть видит око,
Да зуб неймет.
Пробившись попусту час целый,
Пошла и говорит с досадою: "Ну что ж!
На взгляд-то он хорош,
Да ЗЕЛЕН - ягодки нет зрелой:
Тотчас оскомину набьешь".
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В украинском политикуме у двух мужиков есть яйца, у Йули и Ляшко
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Она хоть план спасения Украины предлагала, написанный пером! А уже 6 месяцев прошло а мы только слова слышим противоречивые, ЧТО ДЕЛАТЬ? Одни СЛАДКИЕ расстановки и не какой посадки. И мы это ***-ство должны хавать?
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