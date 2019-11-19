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 Політика України
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Все про:Зеленський (3583) Чехія (274) нормандська четвірка (680) Бабіш (12)

 Зеленський: Сподіваюся, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться найближчими тижнями

Президент Володимир Зеленський висловив надію, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться в найближчі тижні.

Про це він сказав після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що під час зустрічі прем'єр-міністра Чехії та українського президента в Києві обговорили ситуацію на Донбасі і підготовку до саміту нормандського формату.

"Я розповів пану прем'єр-міністру про наші зусилля для припинення війни на Донбасі, повернення всіх українських територій і підготовку до нормандської зустрічі, яка, сподіваюся, відбудеться найближчими тижнями", - заявив Зеленський під час спільної пресконференції.

Він також подякував уряду Чехії за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, режиму санкції, а також за активну підтримку в питанні звільнення українських заручників і полонених.

Читайте також: Сподіваємося, що зустріч у нормандському форматі 9 грудня завершиться конкретними результатами, а не тільки деклараціями, - прем'єр Чехії Бабіш

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160508
 
 
 Топ коментарі
 
Не вовчик немного не так ты говоришь -- Нормандская ТРОЙКА будет и один ШЕСТЕРКА !!! Зеленский: Надеюсь, что встреча "нормандской четверки" состоится в ближайшие недели - Цензор.НЕТ 8222
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Зеленский ждет нормандских переговоров как проститутка мальчишника и корпоратива. Действия будут происходить одни и те же.
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Так поклонники переговоров, скажите хоть кто нибудь за все ето время, чего вы ожидаете от Хуйла? Что он вдруг скажет что каюсь, сдаюсь и вывожу свои войска и отпускаю Украину и буду уважать ее независимость?
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Не вовчик немного не так ты говоришь -- Нормандская ТРОЙКА будет и один ШЕСТЕРКА !!! Зеленский: Надеюсь, что встреча "нормандской четверки" состоится в ближайшие недели - Цензор.НЕТ 8222
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ну да зеленскому уже подготовили документ о сдаче територий)
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Меркель-Макрон-Микрон и Моника.
Три танкиста и собака
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Судячи з того що путін намагається влаштувати чергову ескалацію та провокацію на фронті і вже навіть там де фронт підходить до російсько-українського кордону, путіну зі всіх сил хоче зірвати нормандську зустріч! Отже потрібно змінити нормандський формат, викрисливши звідти путіна! Нормандські переговори про нові санкції проти путіна та росії мають проводитись не очікуючи путіна, після чергової активізації путінських терористів! Зараз ми маємо активізацію терористів - отже потрібні нові санкції, отже можна проводити нормандську зустріч без представника терористів - путіна!
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Зеленский ждет нормандских переговоров как проститутка мальчишника и корпоратива. Действия будут происходить одни и те же.
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вова, от тєбя, чючєло, нічєго нє завісіт. стань на колєні, і жді.
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От этой встречи, только одна польза будет, если там зеленский застрелит путина.
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Разве что Зелупа венеричкой заразит или за яйца укусит
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Так поклонники переговоров, скажите хоть кто нибудь за все ето время, чего вы ожидаете от *****? Что он вдруг скажет что каюсь, сдаюсь и вывожу свои войска и отпускаю Украину и буду уважать ее независимость?
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Так далеко там ніхто не думає, вони не шахматисти - вони "чапаєвці".
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Зеленскому не терпится пососать солененького.
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Владимир Вас там в очередной раз обуют в башмаки хотя Вы и не сопротивляетесь мимикрировать это Ваше амплуа особенно когда Ваш поводырь Ко Вам показал путь в оркостан сведомо ведомый никогда не станет ведущим увы как Вы не тужитесь а от этого страдает вся страна
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пианинка уже готова, все ждут выступления
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Навязчивая идея ЗЕ встретиться в "нормандском" формате чем-то напоминает Пушкина "Пиковая дама": желание Германна ( желание ЗЕ встретиться) выиграть баснословную сумму денег (договориться с пу на условиях Украины). Но на всякий болт есть своя гайка и этой гайкой оказался картежник Чекалинский.Вначале Германн поставил на тройку ( обмен пленными, возврат моряков)и выиграл, затем поставил на семерку ( отвод армии в поселках) ЗЕ думает, что выиграл, но вопрос спорный. .Ну финал все помнят- вместо туза пиковая дама , а в результате проигранные все (под ноль) деньги, "тройка, семерка, туз" и финал психушка.Ждем сыграет ли теперь 9 ноября туз как думают узеленского
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Ніякого бажання він не має і ніяких сподівань також. Він виконує лише домашнє завдання коломИйського. А чого бажає коломИйський він сам сказав. Alas.
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До тепер із всіх своїх закордонних поїздок Клоун привозив для України якусь неприємну новину - тепер просто страшно подумати, що це Чудо привезе для нас з нормандської зустрічі.
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Зустріч у Норманському форматі конче необхідна для того щоби зпрогнозувати подальші кроки у розвитку стосунків - однак це логічний ряд мислення. Ще й потрібно було б підготувати завершальний документ з зобов"язаннями щодо військ і техніки РФії на території України.
Однак чуємо що завершальний документ готує режим Пу.
Режим Зе покладається на "імпровізацію" .
Це як?
Як з фортепіано. - йух по клавішам.
Ось чому українців турбує пересторога.........

Що буде коли Цирк поїде.
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