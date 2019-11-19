 Зеленський: Сподіваюся, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться найближчими тижнями

Про це він сказав після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що під час зустрічі прем'єр-міністра Чехії та українського президента в Києві обговорили ситуацію на Донбасі і підготовку до саміту нормандського формату.
"Я розповів пану прем'єр-міністру про наші зусилля для припинення війни на Донбасі, повернення всіх українських територій і підготовку до нормандської зустрічі, яка, сподіваюся, відбудеться найближчими тижнями", - заявив Зеленський під час спільної пресконференції.
Він також подякував уряду Чехії за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, режиму санкції, а також за активну підтримку в питанні звільнення українських заручників і полонених.
Три танкиста и собака
Однак чуємо що завершальний документ готує режим Пу.
Режим Зе покладається на "імпровізацію" .
Це як?
Як з фортепіано. - йух по клавішам.
Ось чому українців турбує пересторога.........
Що буде коли Цирк поїде.