 Зеленський: Сподіваюся, що зустріч "нормандської четвірки" відбудеться найближчими тижнями

Про це він сказав після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що під час зустрічі прем'єр-міністра Чехії та українського президента в Києві обговорили ситуацію на Донбасі і підготовку до саміту нормандського формату.

"Я розповів пану прем'єр-міністру про наші зусилля для припинення війни на Донбасі, повернення всіх українських територій і підготовку до нормандської зустрічі, яка, сподіваюся, відбудеться найближчими тижнями", - заявив Зеленський під час спільної пресконференції.

Він також подякував уряду Чехії за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, режиму санкції, а також за активну підтримку в питанні звільнення українських заручників і полонених.

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