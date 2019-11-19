 "Сидять і п'ють чай", - начальник адміністрації портів України в Маріуполі Барський розповів, як ФСБ оглядає судна в Керченській протоці

Як розповів Крим.Реалії начальник адміністрації портів України в Маріуполі Ігор Барський, російські силовики висаджуються на судно і близько години проводять огляд, передає Цензор.НЕТ.
"Підходять вони практично на гумових човнах. З цих човнів у разі вітру, хитавиці дуже складно висадитися і ось ці добу-дві - це як раз затримки, тому що вони не можуть висадитися на ці судна. Сам огляд - це перевірка суднової ролі та паспортів моряків, паспортів екіпажу - це практично десять хвилин. Весь інший час ті, хто оглядають, сидять на судні, п'ють чай і висиджують той норматив, який їм поставлений - одна година на одне судно", - розповів Ігор Барський.
Він вважає, що ці затримки "були вигадані російською владою, щоб пояснити необхідність захисту і контролю моста через Керченську протоку".
Водночас в українській морській охороні зазначили, що не зупиняють суду в Азовському морі.
"Для нас немає різниці, який порт призначення, у нас є тільки законні підстави, тільки якщо судно щось порушує. Якщо судно нічого не порушує - ми його не зупиняємо. Азовське море має бути вільним для плавання під прапорами різних країн", - сказав командир Маріупольського загону морської охорони Микола Сиринський.
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Угу. Так и скажите что сцыте досматривать кацапские суда так как они наши. Какого х**** вы вообще там находитесь и зачем не понятно, если сдали Азов кацапам.
Ну вы же хотели стать терпилами и миролюбцами. Теперь терпите каждый день етот позор. Давайте еще сдайте весь дамбас и Одессу и вообще поедите как раньше проститутками в Маскву обслуживать кацапов как 100 прошлых лет.
Нардеп Фриз: Захваченные РФ корабли вернули не по решению трибунала, а на «ответственное хранение»
InfoResist
Формулировка, с которой Россия вернула украинские корабли, захваченные в прошлом году в Керченском проливе, противоречит решению Международного трибунала по морскому праву. Однако украинское руководство замалчивает данный факт. Об этом на своей странице в Facebook заявила нардеп от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз.
По ее словам, условия и способ возвращения суден в очередной раз показали равнодушие России к международным нормам и верховенству права. Она отметила, что за последние 6 лет не может вспомнить ни одного случая, когда страна-агрессор действовала бы в соответствии с решениями международных институтов.
«Сейчас возвращение кораблей происходит, по утверждению Кремля, не во исполнение решение международного суда, а с целью передачи на «ответственное хранение». Трудно сказать, что имели в виду в Москве. Вероятно, это намек на то, что в скором времени они рассчитывают, что в результате капитуляции примут все имущество в нашем государстве», - написала она.
Заявления Кремля, отмечает она, не позволяют воспринимать действия РФ как исполнение решения суда.
«Следовательно, решение суда не выполнено, ведь обоснование передачи кораблей Украине ему не отвечают», - добавила она.
Парламентарий обратила внимание на тот факт, что Офис президента и МИД Украины почему-то об этом молчат.
Соратница бывшего президента Петра Порошенко считает, что, получив корабли, нужно принять решение о последующих шагах на дипломатическом фронте.
«Убеждена, что Россия должна ответить за свои действия и нарушения норм международного права. Если международное право не затрагивает Москву, то она должна быть исключена из всех международных институтов», - резюмировала Фриз.