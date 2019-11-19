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 Суспільство
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 Від завтра прокурори не вестимуть досудове слідство, - ГПУ

20 листопада 2019 року прокуратура припиняє функцію досудового розслідування, проте продовжує здійснювати процесуальне керівництво в розслідуванні, тобто організацію і координацію досудового слідства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Усі незавершені розслідування передаються відповідно до кваліфікації до Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України і т. д. Разом з цим, повноваження прокурорів виконувати процесуальні дії в межах розслідувань забезпечить їхню безперервність.

З утворенням у ДБР спеціалізованого управління та переходу до нього слідчих, матеріали проваджень будуть направлені їм для подальшої роботи над розслідуваннями.

Також у відомстві нагадали, що досудове розслідування здійснювалось прокуратурою тимчасово. Ця функція прокуратурі не притаманна і не входить до функцій прокуратури, згідно з Основним Законом і Законом України "Про прокуратуру". У "Перехідних положеннях" Конституції України і КПК України зазначається, що до створення Державного бюро розслідувань повноваження щодо досудового розслідування здійснюють слідчі прокуратури, а після початку його роботи – мають завершити розслідування у визначений строк або вирішити питання про доручення його здійснення іншим органам досудового розслідування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160503
 
 
 Топ коментарі
 
КОгда убрано следствие, харчей, конечно, поменьшало.
Но "предьявить\не предьявлять", открыть\закрыть дело, надзор, представление в суде
- для предприимчивого прокурора - шансов немеряно
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А що зміниться.........
прокурор проводить процесуальне керівництво по кримінальній справі, приймає участь у слідчих діях, готує підозру, приймає участь у суді при проведенні важливих процесуальних діях, підтримує обвинувачення у суді.
І це по кожному кримінальному провадженні.
Тоб топред"явлання обвинувачення і підтримання обвинувачення залишилось у одному відомстві. Це відкрита дорога до політичних репресій. Посадка на замовлення.
За що боролись на те й напоролись.
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КОгда убрано следствие, харчей, конечно, поменьшало.
Но "предьявить\не предьявлять", открыть\закрыть дело, надзор, представление в суде
- для предприимчивого прокурора - шансов немеряно
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да теперь им придется делиться конечно но максимально - 60 - 40 - но и работы меньше - а как было полубог так и осталось - боги это судьи)))
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веґанами не стануть. Від завтра прокурори не вестимуть досудове слідство, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1879
І на трамваї не пересядуть -- "скорость_нє_пєрєстанут_любіть"
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это по чему ? они еще и шиковать могут - ну на маршрутке проехаться))
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Де інформація, щодо стану, повернених підарашкою кораблів?
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Да, але новорябошапкине втручання в слідство на рівні "того - посадити; а цього - не чіпати; інакше - тебе нахер з прокуратури" збережеться. Просто хочу нагадати, що і ДБР, і НАБУ, і САП нині - нехай позірно самостійні, але де-юре підрозділи ГПУ. Принаймі, слідчі і прокурори підлягають під орисдикцію єдиної прокурорської кваліфікаційної комісії.
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А що зміниться.........
прокурор проводить процесуальне керівництво по кримінальній справі, приймає участь у слідчих діях, готує підозру, приймає участь у суді при проведенні важливих процесуальних діях, підтримує обвинувачення у суді.
І це по кожному кримінальному провадженні.
Тоб топред"явлання обвинувачення і підтримання обвинувачення залишилось у одному відомстві. Це відкрита дорога до політичних репресій. Посадка на замовлення.
За що боролись на те й напоролись.
 показати весь коментар
 
 
А що зміниться.........
прокурор проводить процесуальне керівництво по кримінальній справі, приймає участь у слідчих діях, готує підозру, приймає участь у суді при проведенні важливих процесуальних діях, підтримує обвинувачення у суді.
І це по кожному кримінальному провадженні.
Тоб топред"явлання обвинувачення і підтримання обвинувачення залишилось у одному відомстві. Це відкрита дорога до політичних репресій. Посадка на замовлення.
За що боролись на те й напоролись.

При недолугій судовій системі це взагалі катастрофа про що попереджають у черговий раз наші партнери з Европи.
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28 лет говорильня была, 28 лет лапшу вешали, видимо и правда Новые времена приближаются.
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конечно верю. даже больше, - я знаю. страна с 91г сделала весьма заметный шаг и он вдохновляет. примеров тысячи и их не перечислишь. в двух словах, - от всеобщего одобрямса к Майданам. и не надо слушать мифотворцев от бывших скотов у власти. я сейчас не могу перейти улицу так много красивых и современных авто. от запорожца и москвича к мерседесу это ли не признак успеха всех майданов? свои собственные фермы и магазины, двери открыты во все уголки планеты, не слушай их, они говорят, что мы самые нищие в Европе - брехня. т.к. сами же они говорят - 50% экономики в тени. а сколько это? если уничтожить коррупцию - шведам привет. мало того уничтожая ее мы уничтожим пятую колону которая плоть от плоти северного соседа. рф опирается на воров, взяточников и коррупционеров. это ее неисчерпаемый резерв. надо жестко покончить с ней и Украина займет свое место в золотом миллиарде. это конечно не при моей жизни, но главное я успел увидеть - крах античеловеческого режима коммунистов, - убийц и прохиндеев.
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