 Від завтра прокурори не вестимуть досудове слідство, - ГПУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.
Усі незавершені розслідування передаються відповідно до кваліфікації до Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України і т. д. Разом з цим, повноваження прокурорів виконувати процесуальні дії в межах розслідувань забезпечить їхню безперервність.
З утворенням у ДБР спеціалізованого управління та переходу до нього слідчих, матеріали проваджень будуть направлені їм для подальшої роботи над розслідуваннями.
Також у відомстві нагадали, що досудове розслідування здійснювалось прокуратурою тимчасово. Ця функція прокуратурі не притаманна і не входить до функцій прокуратури, згідно з Основним Законом і Законом України "Про прокуратуру". У "Перехідних положеннях" Конституції України і КПК України зазначається, що до створення Державного бюро розслідувань повноваження щодо досудового розслідування здійснюють слідчі прокуратури, а після початку його роботи – мають завершити розслідування у визначений строк або вирішити питання про доручення його здійснення іншим органам досудового розслідування.
Но "предьявить\не предьявлять", открыть\закрыть дело, надзор, представление в суде
- для предприимчивого прокурора - шансов немеряно
І на трамваї не пересядуть -- "скорость_нє_пєрєстанут_любіть"
прокурор проводить процесуальне керівництво по кримінальній справі, приймає участь у слідчих діях, готує підозру, приймає участь у суді при проведенні важливих процесуальних діях, підтримує обвинувачення у суді.
І це по кожному кримінальному провадженні.
Тоб топред"явлання обвинувачення і підтримання обвинувачення залишилось у одному відомстві. Це відкрита дорога до політичних репресій. Посадка на замовлення.
За що боролись на те й напоролись.
прокурор проводить процесуальне керівництво по кримінальній справі, приймає участь у слідчих діях, готує підозру, приймає участь у суді при проведенні важливих процесуальних діях, підтримує обвинувачення у суді.
І це по кожному кримінальному провадженні.
Тоб топред"явлання обвинувачення і підтримання обвинувачення залишилось у одному відомстві. Це відкрита дорога до політичних репресій. Посадка на замовлення.
За що боролись на те й напоролись.
При недолугій судовій системі це взагалі катастрофа про що попереджають у черговий раз наші партнери з Европи.