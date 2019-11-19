 Від завтра прокурори не вестимуть досудове слідство, - ГПУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Усі незавершені розслідування передаються відповідно до кваліфікації до Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України і т. д. Разом з цим, повноваження прокурорів виконувати процесуальні дії в межах розслідувань забезпечить їхню безперервність.

З утворенням у ДБР спеціалізованого управління та переходу до нього слідчих, матеріали проваджень будуть направлені їм для подальшої роботи над розслідуваннями.

Також у відомстві нагадали, що досудове розслідування здійснювалось прокуратурою тимчасово. Ця функція прокуратурі не притаманна і не входить до функцій прокуратури, згідно з Основним Законом і Законом України "Про прокуратуру". У "Перехідних положеннях" Конституції України і КПК України зазначається, що до створення Державного бюро розслідувань повноваження щодо досудового розслідування здійснюють слідчі прокуратури, а після початку його роботи – мають завершити розслідування у визначений строк або вирішити питання про доручення його здійснення іншим органам досудового розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переслідувати попереднього президента некрасиво, - Аслунд про справу ДБР проти Порошенка