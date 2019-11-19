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 Політика України, За кордоном
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Все про:Донбас (13699) Фельдгузен (6) розведення сил (89)

 Можливо, розведення сил почнеться і на інших ділянках, щоб, нарешті, запанував довгоочікуваний режим припинення вогню, - посол Німеччини Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) заявила, що в спілкуванні з українцями відчуває втому від війни на Донбасі, що, на її думку, може стати причиною початку розведення сил на наступних ділянках.

"Я намагаюся багато спілкуватися з українцями. У цих розмовах я відчуваю втому від війни, яка триває вже понад п'ять років. Територія України була охоплена війною під час Другої світової менше за часом. Тому я відчуваю цю втому всюди і розумію, що люди хочуть завершити кровопролиття. Можливо, це також буде причиною того, що розведення почнеться і на інших ділянках, щоб, нарешті, запанував довгоочікуваний режим припинення вогню", - сказала посол в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Дипломатка також зазначила: "Я, звичайно, не можу говорити з людьми на непідконтрольній території, але, думаю, що там теж є ця втома від війни".

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Кажучи про причини того, чому частина населення виступила проти минулого розведення сил у Золотому Луганської області та с.Петрівське Донецької області, Фельдгузен заявила, що розуміє, що серед частини населення поширена думка, що жертви війни не мають бути марними.

"Але люди, які стояли в Золотому, які виступають проти розведення, точно хочуть через політичні причини скасувати мирний процес. Я думаю, що потрібно чітко відокремлювати звичайних людей від цих груп. Звісно, політичні маніпуляції завжди були і будуть, не тільки в Україні - це всюди, але в Золотому це було очевидною маніпуляцією", - уточнила посол.

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Фельдгузен розповіла, що під час відвідування іноземними дипломатами Золотого змогла переконатися, що процес відведення відбувався в межах домовленостей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160500
 
 
 Топ коментарі
 
отступление не приведет к окончанию войны
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Вот же крыса. И с какими она ето людьми общалась которые устали от войны? С теми сепарами которых Зелупа привез из окупированного Первомайска и Горловки? Может сама предложит отвести войска с восточного Берлина?
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Гнида ты газпромовская. За 5 лет я не встречал людей уставших от войны. Зато встречал людей уставших от росийских террористов и сепаров с теми кто их финансирует и с ними сотрудничает.
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та ні, вона хоче до рейстага мабуть... о скільки тоді маскавіти собі цяцек назбирають...
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отступление не приведет к окончанию войны
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говорила,поглаживая на место на карте где построен северный поток-2
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Вот же крыса. И с какими она ето людьми общалась которые устали от войны? С теми сепарами которых Зелупа привез из окупированного Первомайска и Горловки? Может сама предложит отвести войска с восточного Берлина?
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"Я стараюсь много общаться с украинцами. В этих разговорах я чувствую усталость от войны.."

Дивуюсь деяким українцям як вони можуть з усіляким непотребом спілкуватись.
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Не помню, чтобы во время Второй мировой войны говорили о "прекратить стрелять" и о "разведении войск" по Днепру или Дону....
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Не помню также чтобы во время Второй мировой годами сидели в окопах и ждали что противника доконают экономические санкции союзников.
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А що саме ти пам'ятаєш про другу світову? Мабудь у тебе непогана пам'ять, аксакал. Поділися спогадами з товариством.
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Делюсь: зрадофилов, визжащих на фронте или в тылу про капитуляцию расстреливали на месте, часто - перед строем.
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Я так і не зрозумів, тебе розстрілювали, чи сам розстрілював? Бо за Петра ти нацбільше і найголосгюніше кричав "зрада!!!"
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пусть анка с володькой из кремля преретрет..
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Друга перемога України, після того що зупинили Путіна, це те що втрималися перед тиском европейських лицемірів.
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усталость в первую очередь чувствует двоежопая европа с германией во главе (руководство которой на пенсии почти всё работает в грязьпроме), которая хочет одновременно торговать с расеей так и отстаивать свои ценности, последние пали под натиском питерских гопников..... возвращяется прицип кто сильнее тот и прав, в европе это уже проходили но видно подзабыли......
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Гнида ты газпромовская. За 5 лет я не встречал людей уставших от войны. Зато встречал людей уставших от росийских террористов и сепаров с теми кто их финансирует и с ними сотрудничает.
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Да пошел ты тут обстрелы и смерти каждый день а он сдайтесь и территорию сдайте проститутки пропукинские
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продолжаем делать уступки не получая ничего взамен. а с дебальцево че не отводят сепарню
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мнение подкацапных Украину не интересует..
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тетя біса гоне... то нехай тоді спочатку на передок, інкогніто завітає, потім пройде на ту теріторію через пропускний, там її облапають, вона кайфане та вскрикне-братці мої....
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Какого куя Украина должна отводить войска со СВОЕЙ территории чтобы воцарился " режим прекращения огня" !? Можливо, розведення сил почнеться і на інших ділянках, щоб, нарешті, запанував довгоочікуваний режим припинення вогню, - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9197 ... Может отводить войска нужно Кацапо-воякам с территории Украины и тогда действительно будет прекращены обстрелы и наступит перемирие а в дальнейшем Мир... Так что вопрос задан не по адресу и пошли вы Еврогеи накуй !!!
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Як приємно торгувати чужими територіями за кацапський газ, правда, стерво німецька?
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а ты, ****, смотрел в правом столбике видео про Сирию? эти твари в 14-16 годах были у нас. им нужено прекращение огня? они хотели информацию от этого сирийца? нет!!! эти мрази так развлекаются
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российско - фашистским оккупантам мир не нужен
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Да морозить нужно побыстрее эту клоаку под названием ЛДНР.Пока рашка не ослабнет экономически до тех пор этот геморрой будет гирями на наших ногах.
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