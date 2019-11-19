 Можливо, розведення сил почнеться і на інших ділянках, щоб, нарешті, запанував довгоочікуваний режим припинення вогню, - посол Німеччини Фельдгузен

"Я намагаюся багато спілкуватися з українцями. У цих розмовах я відчуваю втому від війни, яка триває вже понад п'ять років. Територія України була охоплена війною під час Другої світової менше за часом. Тому я відчуваю цю втому всюди і розумію, що люди хочуть завершити кровопролиття. Можливо, це також буде причиною того, що розведення почнеться і на інших ділянках, щоб, нарешті, запанував довгоочікуваний режим припинення вогню", - сказала посол в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Дипломатка також зазначила: "Я, звичайно, не можу говорити з людьми на непідконтрольній території, але, думаю, що там теж є ця втома від війни".

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Кажучи про причини того, чому частина населення виступила проти минулого розведення сил у Золотому Луганської області та с.Петрівське Донецької області, Фельдгузен заявила, що розуміє, що серед частини населення поширена думка, що жертви війни не мають бути марними.

"Але люди, які стояли в Золотому, які виступають проти розведення, точно хочуть через політичні причини скасувати мирний процес. Я думаю, що потрібно чітко відокремлювати звичайних людей від цих груп. Звісно, політичні маніпуляції завжди були і будуть, не тільки в Україні - це всюди, але в Золотому це було очевидною маніпуляцією", - уточнила посол.

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Фельдгузен розповіла, що під час відвідування іноземними дипломатами Золотого змогла переконатися, що процес відведення відбувався в межах домовленостей.