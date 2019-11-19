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 Політика України, За кордоном
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Все про:Азовське море (1243) корабель (619) НАТО (2174) Столтенберг Єнс (426)

 Росії треба було зробити це давно, - Столтенберг про повернення Україні захоплених кораблів

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вітає повернення Україні російською стороною малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксира "Яни Капу", захоплених рік тому.

"Я вітаю повернення захоплених суден Україні Росії треба було зробити це доволі давно. Вона не має права захоплювати судна. Їх повернення відповідає міжнародним зобов'язанням Росії. Я вважаю, що це хороший чинник і сподіваюся, що це допоможе домогтися якогось прогресу у виконанні мінських угод. Це також може допомогти зусиллям, що вживаються в "нормандському форматі" для знаходження стійкого політичного вирішення кризи в Україні", - сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" прибудуть до Очакова орієнтовно 20 листопада о 16:00

Він також очікує, що це питання буде обговорюватися главами МЗС країн НАТО в штаб-квартирі Альянсу в середу.

"Ми хочемо донести чіткий сигнал Росії, що вона має забезпечити свободу судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160496
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понимаю, что нам фактически вернули поврежденные корпуса, которые уже можно смело назвать металлоломом... России надо было сделать это давно, - Столтенберг о возвращении Украине захваченных кораблей - Цензор.НЕТ 2484
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Столтынберг ахент крембля. Его )(уйло купил. России надо было сделать это давно, - Столтенберг о возвращении Украине захваченных кораблей - Цензор.НЕТ 3981. Порохоботы точно знают, что пока корабли были у винторогих ПоПА мог "издеваться над кацапами". России надо было сделать это давно, - Столтенберг о возвращении Украине захваченных кораблей - Цензор.НЕТ 3981
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И.Новиков

"А четвертое дело - это дело, которое возбуждено украинским Госбюро расследований. Это что-то вроде Следственного комитета. По заявлению Андрея Портнова. Это бывший замначальника администрации при Януковиче, который вернулся в Украину весной ́того года, после выборов, и с этого момента успел подать общим числом 13 заявлений о совершении преступлений президента Порошенко.
Вот одно из этих заявлений утверждает, что президент Порошенко и иные неустановленные лица из организованной группы вместе с ним запланировали сорвать президентские выборы и с этой целью организовали военную провокацию, послав украинские корабли в Керченский пролив. И ДБР, оно, вообще, себя странно ведет. Скорее разговор для украинских медиа и для украинских слушателей, чем для российских.
ДБР ведет очень странно в этой истории. Они отрабатывают именно эту версию как основную и, видимо, не имеют никакой другой. И много публично говорят об этом, о своем расследовании, а то, что не говорят, говорит за них Портнов, который, по идее, не должен иметь доступа как заявитель к этим файлам, но, судя по всему, его имеет.
И вот эта позиция ДБР, она идет совершенно вразрез, в перпендикуляр с тем, что Украина, в частности Зеркаль, заявляет в Гамбурге. И очень на руку России, потому что Россия же утверждает, что это была провокация. Получается, власти Украины в широком смысле…
С точки зрения международного права власти Украины - это, вообще говоря, любые власти. Вот президент Зеленский - это власти Украины и Госбюро расследований - это тоже власти Украины. Вот если власти Украины в какой-то своей части считают, что это действительно была военная провокация, то, может быть, позиция России не так необоснованна."
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Я так понимаю, что нам фактически вернули поврежденные корпуса, которые уже можно смело назвать металлоломом... России надо было сделать это давно, - Столтенберг о возвращении Украине захваченных кораблей - Цензор.НЕТ 2484
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...офіційна зебільна влада не дала жодного коментаря щодо того, що рашка принизила Україну, передавши нам судна, які були захоплені в Керченській протоці в брутальний спосіб на відповідальне зберігання.
Це таке публічне приниження України, і мовчанка збоку офіційної влади лише підтверджує, що вона і далі буде гнутися в тому числі і в Нормандському форматі і далі, далі, далі, лише для того щоб пан Путін був задоволений"(с)
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Столтенбер про аннексию Крыма что-то скажет или уже забыли на фоне соплей с лугандоном...
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Столтынберг ахент *******. Его )(уйло купил. России надо было сделать это давно, - Столтенберг о возвращении Украине захваченных кораблей - Цензор.НЕТ 3981. Порохоботы точно знают, что пока корабли были у винторогих ПоПА мог "издеваться над кацапами". России надо было сделать это давно, - Столтенберг о возвращении Украине захваченных кораблей - Цензор.НЕТ 3981
 показати весь коментар
 
 
И.Новиков

"А четвертое дело - это дело, которое возбуждено украинским Госбюро расследований. Это что-то вроде Следственного комитета. По заявлению Андрея Портнова. Это бывший замначальника администрации при Януковиче, который вернулся в Украину весной ́того года, после выборов, и с этого момента успел подать общим числом 13 заявлений о совершении преступлений президента Порошенко.
Вот одно из этих заявлений утверждает, что президент Порошенко и иные неустановленные лица из организованной группы вместе с ним запланировали сорвать президентские выборы и с этой целью организовали военную провокацию, послав украинские корабли в Керченский пролив. И ДБР, оно, вообще, себя странно ведет. Скорее разговор для украинских медиа и для украинских слушателей, чем для российских.
ДБР ведет очень странно в этой истории. Они отрабатывают именно эту версию как основную и, видимо, не имеют никакой другой. И много публично говорят об этом, о своем расследовании, а то, что не говорят, говорит за них Портнов, который, по идее, не должен иметь доступа как заявитель к этим файлам, но, судя по всему, его имеет.
И вот эта позиция ДБР, она идет совершенно вразрез, в перпендикуляр с тем, что Украина, в частности Зеркаль, заявляет в Гамбурге. И очень на руку России, потому что Россия же утверждает, что это была провокация. Получается, власти Украины в широком смысле…
С точки зрения международного права власти Украины - это, вообще говоря, любые власти. Вот президент Зеленский - это власти Украины и Госбюро расследований - это тоже власти Украины. Вот если власти Украины в какой-то своей части считают, что это действительно была военная провокация, то, может быть, позиция России не так необоснованна."
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у портнова белочка, срочно вызывайте санитаров.
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Получается, что ДБР и портнов-близнецы-братья? Мы говорим портнов - подразумеваем дбр и наоборот?
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Раша жвачка мир с орками говорить себе дороже

Ukr_Che

@Ukr_Che

·1 ч
Московиті вернули катера «Бердянс»,«Никополь»,«Яны Капу»..Ни на одном катере не остались ни малейшей электроники,сняты все навигационные приборы,двигатели,агрегаты, .все,что можно было снять,петли с дверей, Подрезаны несущие арматуры каркаса,и ремонту катера не подлежат.
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Так называемы "роССияне", в 2008 году, вторгнувшись в Грузию, выкорчевывали и везли на роССию даже такое невиданное на орде диво, как унитазы и биде. А уже, захватив украинский Донбасс, в 2014 году, снимали и вывозили на орду оборудование, а потом оставшийся металлолом. Разницу в прогрессе видите?
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ти б старий гей, зі своїм сраним НАТО, давно мав виконати умови Будапештського меморандуму, а не жувати шмарклі шість років, ссикуни блд
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Невже очікували отримати щось інше, ніж металобрухт?

Невже незрозуміло було - московити вкрадуть або понівечать усе до чого дотягнуться.

Тепер чекайте на "нові" технологічні розробки московитів. Вкрадених на декілька років вистачить. Росії треба було зробити це давно, - Столтенберг про повернення Україні захоплених кораблів - Цензор.НЕТ 9581
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