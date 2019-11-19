 Росії треба було зробити це давно, - Столтенберг про повернення Україні захоплених кораблів

"Я вітаю повернення захоплених суден Україні Росії треба було зробити це доволі давно. Вона не має права захоплювати судна. Їх повернення відповідає міжнародним зобов'язанням Росії. Я вважаю, що це хороший чинник і сподіваюся, що це допоможе домогтися якогось прогресу у виконанні мінських угод. Це також може допомогти зусиллям, що вживаються в "нормандському форматі" для знаходження стійкого політичного вирішення кризи в Україні", - сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також очікує, що це питання буде обговорюватися главами МЗС країн НАТО в штаб-квартирі Альянсу в середу.
"Ми хочемо донести чіткий сигнал Росії, що вона має забезпечити свободу судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці", - підкреслив Столтенберг.
Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Це таке публічне приниження України, і мовчанка збоку офіційної влади лише підтверджує, що вона і далі буде гнутися в тому числі і в Нормандському форматі і далі, далі, далі, лише для того щоб пан Путін був задоволений"(с)
"А четвертое дело - это дело, которое возбуждено украинским Госбюро расследований. Это что-то вроде Следственного комитета. По заявлению Андрея Портнова. Это бывший замначальника администрации при Януковиче, который вернулся в Украину весной ́того года, после выборов, и с этого момента успел подать общим числом 13 заявлений о совершении преступлений президента Порошенко.
Вот одно из этих заявлений утверждает, что президент Порошенко и иные неустановленные лица из организованной группы вместе с ним запланировали сорвать президентские выборы и с этой целью организовали военную провокацию, послав украинские корабли в Керченский пролив. И ДБР, оно, вообще, себя странно ведет. Скорее разговор для украинских медиа и для украинских слушателей, чем для российских.
ДБР ведет очень странно в этой истории. Они отрабатывают именно эту версию как основную и, видимо, не имеют никакой другой. И много публично говорят об этом, о своем расследовании, а то, что не говорят, говорит за них Портнов, который, по идее, не должен иметь доступа как заявитель к этим файлам, но, судя по всему, его имеет.
И вот эта позиция ДБР, она идет совершенно вразрез, в перпендикуляр с тем, что Украина, в частности Зеркаль, заявляет в Гамбурге. И очень на руку России, потому что Россия же утверждает, что это была провокация. Получается, власти Украины в широком смысле…
С точки зрения международного права власти Украины - это, вообще говоря, любые власти. Вот президент Зеленский - это власти Украины и Госбюро расследований - это тоже власти Украины. Вот если власти Украины в какой-то своей части считают, что это действительно была военная провокация, то, может быть, позиция России не так необоснованна."
Раша жвачка мир с орками говорить себе дороже
Ukr_Che
@Ukr_Che
·1 ч
Московиті вернули катера «Бердянс»,«Никополь»,«Яны Капу»..Ни на одном катере не остались ни малейшей электроники,сняты все навигационные приборы,двигатели,агрегаты, .все,что можно было снять,петли с дверей, Подрезаны несущие арматуры каркаса,и ремонту катера не подлежат.
Невже незрозуміло було - московити вкрадуть або понівечать усе до чого дотягнуться.
Тепер чекайте на "нові" технологічні розробки московитів. Вкрадених на декілька років вистачить.