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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1327) інвестиції (254) судова реформа (905) Фельдгузен (6)

 Для залучення інвестицій Україна має зробити свою домашню роботу, зокрема, провести судову реформу, - посол Німеччини Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) закликала українську владу провести судову реформу і домогтися верховенства права в країні, щоб в Україну приходили нові інвестори.

"Для того щоб ефективно боротися з усіма пострадянськими симптомами, українська економіка має розвиватися, для цього мають приходити інвестиції. Я завжди з радістю закликаю німецькі компанії приходити сюди, але Україна також має робити свою домашню роботу, зокрема досягти верховенства права і провести судову реформу. Тому що інвесторів лякає, коли вони не відчувають, що можуть захистити себе", - сказала посол в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Вона також наголосила на необхідності боротьби з корупцією.

Говорячи про земельну реформу, Фельдгузен заявила, що розуміє занепокоєння українців земельною реформою. "Я чула, що президент Зеленський відзначив необхідність референдуму з цього питання (продаж землі іноземцям, - ред.). Я можу це зрозуміти, але я також сподіваюся, що, наприклад, у німецьких фермерів, які вже давно тут обробляють землю, буде можливість купити цю землю", - зазначила посол Німеччини.

Фельдгузен заявила, що розуміє, що земельна реформа є чутливим питанням для українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з послами країн "Великої сімки" судову реформу в Україні. ФОТО

Водночас вона зазначила, що в багатьох країнах світу є чудові приклади, як можна організувати та обмежити скуповування землі іноземцями.

"Ми, звісно, вважаємо, що запровадження ринку землі - це дуже важливий крок для українців, це однозначно буде поштовхом для економіки", - наголосила посол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160492
 
 
 Топ коментарі
 
Какую такую "провести судебную реформу"? Ее ж только вот вот сывочолый гэтьман провел!Для привлечения инвестиций Украине нужно делать свою домашнюю работу, в частности, провести судебную реформу, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5934
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Конверты депутатам и судебная реформа несовместимы. Они ведь не хотят стать первыми клиентами реформированной судебной системы.
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Тактичные люди эти европейцы. Все намекают, намекают... Да нельзя ли прямо сказать - ПОКА У ВАС В УКРАИНЕ СУДЬЯМИ БУДУТ ФАНАТИЧНЫЕ КЛЕПТОМАНЫ, а их и искать не надо - посмотрите на дворцы, на машины, на дорогие часы и т.д. и т.п. этих "СУДЕЙ", ни о каких серьезных инвестициях и речи быть не может!!! НЕ из тех Украина судей набирает!!! На самом первом этапе отбора надо отсеивать "плейбоев" и "светских львиц", понятно зачем рвущихся к судейским мантиям. СУДЬЯ - профессия скромная на западе. Если по аналогии с футболом, то в Украине, судя по материальным благам, люди, идя на футбол, смотрят на арбитров, а не на каких то там Роналду, Месси или Ярмоленко! У нас судебная реформа, что от Кучмы, что от Ющенко, что от Порошенко - были через ЖОПУ! В Зеленского тоже не верю.
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якщо тут буде верховенство права ніхто і тікати на захід не буде
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Пропоную почати реформу з утилізації портнова.
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Да там не тільки портном, там сотні таких уродів...
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Конверты депутатам и судебная реформа несовместимы. Они ведь не хотят стать первыми клиентами реформированной судебной системы.
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Какую такую "провести судебную реформу"? Ее ж только вот вот сывочолый гэтьман провел!Для привлечения инвестиций Украине нужно делать свою домашнюю работу, в частности, провести судебную реформу, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5934
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с судами у нас беда..... в пору на место фимиды ставить знак долара......
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"Послиха" Анка,да и не только она,всё призывают..и призывов столько,что страна превратилась в сплошную реформу--не больше, и в сплошное верховенство,--это чего угодно,только не "права".
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А шо Порошенко не провел судебную реформу?
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Только высших судов. При Зеленском и это могут похерить.
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Любезные европейцы, вы там определитесь как-то между собой. Потому что какой-то хрен из евросоюза высказывал обеспокоенность проведением судебной реформы.
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Тактичные люди эти европейцы. Все намекают, намекают... Да нельзя ли прямо сказать - ПОКА У ВАС В УКРАИНЕ СУДЬЯМИ БУДУТ ФАНАТИЧНЫЕ КЛЕПТОМАНЫ, а их и искать не надо - посмотрите на дворцы, на машины, на дорогие часы и т.д. и т.п. этих "СУДЕЙ", ни о каких серьезных инвестициях и речи быть не может!!! НЕ из тех Украина судей набирает!!! На самом первом этапе отбора надо отсеивать "плейбоев" и "светских львиц", понятно зачем рвущихся к судейским мантиям. СУДЬЯ - профессия скромная на западе. Если по аналогии с футболом, то в Украине, судя по материальным благам, люди, идя на футбол, смотрят на арбитров, а не на каких то там Роналду, Месси или Ярмоленко! У нас судебная реформа, что от Кучмы, что от Ющенко, что от Порошенко - были через ЖОПУ! В Зеленского тоже не верю.
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