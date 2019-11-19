 РосЗМІ поширюють фейки про те, що Єврокомісія рекомендувала Україні купувати газ безпосередньо у "Газпрому", - "Нафтогаз"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".
У НАК зазначають, що Єврокомісія рекомендувала "Газпрому": укласти довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС.
" А ось ці спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску - неправда. Здається, за часів СРСР уповноважені заяви ТАСС були більш елегантні)", - повідомили в пресслужбі "Нафтогазу".
"Випереджаючи наступні одкровення джерела ТАСС у Брюсселі: там також не підтримують прагнення "Газпрому" за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі", - підсумували в НАК.
Г+Г такого налили зєлєбобікам, що вони не скоро прозріють...
на 25% дороже то уж лучше напрямую
сохранив гтс /трубу/
я всегда за принцип
дружба любит счёт
или дружба дружбой а денежки порознь
надо уважать себя будут уважать тебя
не надо исходить желчью
смотрите на вещи реально желательно с будущим