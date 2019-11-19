EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1488  16
Все про:Газпром (488) Нафтогаз (636) Росія (20875) фейк (209)

 РосЗМІ поширюють фейки про те, що Єврокомісія рекомендувала Україні купувати газ безпосередньо у "Газпрому", - "Нафтогаз"

Російські новинні агентства поширюють фейкову інформацію про те, що Єврокомісія рекомендувала Україні відновити прямі закупівлі газу в "Газпрому".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

У НАК зазначають, що Єврокомісія рекомендувала "Газпрому": укласти довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС.

" А ось ці спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску - неправда. Здається, за часів СРСР уповноважені заяви ТАСС були більш елегантні)", - повідомили в пресслужбі "Нафтогазу".

"Випереджаючи наступні одкровення джерела ТАСС у Брюсселі: там також не підтримують прагнення "Газпрому" за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі", - підсумували в НАК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відмова від претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" в арбітражах є економічно недоцільною, - Вітренко

РосЗМІ поширюють фейки про те, що Єврокомісія рекомендувала Україні купувати газ безпосередньо у Газпрому, - Нафтогаз 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160491
 
   
 Топ коментарі
 
когда нечем крыть ложь это обычное дело для сруских пропогандонов.....
 показати весь коментар
 
если тот же российский газ покупать через Чехию
на 25% дороже то уж лучше напрямую
сохранив гтс /трубу/
я всегда за принцип
дружба любит счёт
или дружба дружбой а денежки порознь
надо уважать себя будут уважать тебя
не надо исходить желчью
смотрите на вещи реально желательно с будущим
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
когда нечем крыть ложь это обычное дело для сруских пропогандонов.....
 показати весь коментар
 
 
Головне щоб зюзікі не повірили в цей фейк - бо побіжать по звичці зразу виконувати.
 показати весь коментар
 
 
Ну так і наші мертветчук змі - 112 канал і інші туж хєрню несуть. Козлорилі скуповують наші з і оптом. І якщо так піде далі, то ми програємо мізки українців. А далі уже повна ЖОПА!!!
 показати весь коментар
 
 
а в квітні мізки не програли?

Г+Г такого налили зєлєбобікам, що вони не скоро прозріють...
 показати весь коментар
 
А мы уже перестали забор от них строить!!!! Метров 20 в высоту и с-ка глухой напроч!!!!
 показати весь коментар
 
Увесь світ це знає, але ніхто ніхєра не робить, чомусь, мля...
 показати весь коментар
 
Хто вас заставляє читати кацапські так звані ЗМІ?
 показати весь коментар
 
А на біса ви пишете про кацапські фейки? Щоб і ми дізналися?
 показати весь коментар
 
если тот же российский газ покупать через Чехию
на 25% дороже то уж лучше напрямую
сохранив гтс /трубу/
я всегда за принцип
дружба любит счёт
или дружба дружбой а денежки порознь
надо уважать себя будут уважать тебя
не надо исходить желчью
смотрите на вещи реально желательно с будущим
 показати весь коментар
 
 
все знают что рашка это засрашка. а вот фейковое образование это нафтогаз. который ничего не производит. тупо сидит по потоках. рубят миллиарды и ржут над собственным народом
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору