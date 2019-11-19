EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  9039  210
Матеріали за темою:
Все про:РНБО (597) Донбас (13699) Сивохо (10)

 Команда РНБО працює над створенням Нацплатформи примирення і єдності, - Сивохо

Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу Сергій Сивохо розповів, що команда РНБО працює над створенням над Національної платформи примирення і єдності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

"Наша команда вже зараз працює над створенням Національної платформи примирення і єдності. Ми залучаємо міжнародних фахівців-практиків з рішення військових конфліктів, аналізуємо досвід Ірландії, Боснії та інших країн. Так легше знайти найбільш правильні і вже перевірені варіанти вирішення конфліктів - і перекласти цей досвід на наші ситуацію, ментальність і сприйняття", - зазначив Сивохо.

Що стосується культурного відновлення, Сивохо повідомив, що його команда буде говорити з людьми з територій окупованого Донбасу "мовою спорту, культури і бізнесу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, що зустріч у нормандському форматі 9 грудня завершиться конкретними результатами, а не тільки деклараціями, - прем'єр Чехії Бабіш

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160479
 
 
 Топ коментарі
 
ты ещё расскажи, что Сивохо не латентный сепар, а патриот Украины )))
 показати весь коментар
 
А думаешь не расскажет?) Это же дежурный зегенерат... Команда СНБО работает над созданием Нацплатформы примирения и единства, - Сивохо - Цензор.НЕТ 3378
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Агамемнон Уже не смешно , надо срочно шото делать с Зеленью Команда РНБО працює над створенням Нацплатформи примирення і єдності, - Сивохо - Цензор.НЕТ 6033 бо они сдадут Украину )(уйлу Команда РНБО працює над створенням Нацплатформи примирення і єдності, - Сивохо - Цензор.НЕТ 6033
 показати весь коментар
 
Сивоха запомни это Параша напала на Украину , а не наоборот . И в Украине не гражданский конфликт , а военная агрессия Параши Голубь мира б..........ть Команда РНБО працює над створенням Нацплатформи примирення і єдності, - Сивохо - Цензор.НЕТ 301
 показати весь коментар
 
 
У Сивобабки очередной климактерический припадок? 💩лечить надо
 показати весь коментар
 
 
А Сивоха не посещала мысль о том как можно.... или вернее кем надо быть что бы примериться с откровенными бандитами, они даже лавочку возле нового моста на линии разграничения спёрли, они там все поголовно такие, где то читал что Сталин сгонял туда бывших зеков для работы на шахтах.
 показати весь коментар
 
 
Еще один государственный муж и мыслитель епт... Сивохо блеать!!! Это пздц... дожились..
 показати весь коментар
 
 
сивоху надо на бимбас отправить.пусть оттуда работает над примирением.
его сепары на подвале быстро примирят.с реальностью.
 показати весь коментар
 
 
Ну так,сепары нам обстрелы с провокациями,а мы им по- сивохо -спорт,культуру,бизнес..Гнать сего советника поганой метлой от СНБО куда подальше..
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору