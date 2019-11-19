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Все про:ГПУ (3370) Одеса (2170) елеватор (6)

 ГПУ домоглася повернення державі Одеського портового елеватора

Генпрокуратура остаточно відстояла у Верховному Суді повернення в державну власність цілісного майнового комплексу Одеського портового елеватора вартістю понад 261 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

13 листопада 2019 року касаційний господарський суд у складі Верховного Суду залишив без задоволення касаційну скаргу ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", яке намагалося зберегти у приватній власності цілісний майновий комплекс Одеського портового елеватора вартістю понад 261 млн грн.

Так, у квітні 2018 року прокуратура Одеської області в інтересах держави звернулася до суду з позовом про визнання права державної власності на цілісний майновий комплекс Одеського портового елеватора і скасування рішення про державну реєстрацію права приватної власності. Відповідачем у справі стало ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Слід зазначити, що вказаний майновий комплекс не міг бути внесений до статутного фонду вказаного суб’єкта господарювання, оскільки включений до переліку об’єктів, які не підлягали приватизації.

Позовні вимоги прокурора були задоволені рішенням господарського суду Одеської області та залишені без змін постановою Південно-західного апеляційного господарського суду. Проте, вказане ПАТ ці судові рішення оскаржило до суду касаційної інстанції, який також залишив їх без змін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160478
 
   
 Топ коментарі
 
Запишем эту победу Пэтру, так как суд удовлетворил постановления за 2018 и 2019 года. То есть до выборов.
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Лошица ехидно улыбнулась. А что ты навоняешь, когда совсем скоро этот элеватор приватизирует какая нибудь ЗЕленая мразь? ТЬы просто потеряешься, как обчно.
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ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины",
це ж шо воно таке?

пао--приватне, а далі державне. і виникло це чудо не сьогодні.
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Я даже теряюсь в догадках, что сейчас придумает соевый лагерь , чтобы развести зраду
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Запишем эту победу Пэтру, так как суд удовлетворил постановления за 2018 и 2019 года. То есть до выборов.
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Лошица ехидно улыбнулась. А что ты навоняешь, когда совсем скоро этот элеватор приватизирует какая нибудь ЗЕленая мразь? ТЬы просто потеряешься, как обчно.
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Тобто хотіли вкрасти. І кого посадили? Чи просто вкрали, а потім повернули.
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Я и предположить не мог, что такой мощнейший элеваторный комплекс стоит, всего-то, немногим более 10 лямов долларов! Приходилось там грузиться. Реально- мощнейший, засыпали, помню нам, за какие-то часы 32 тысячи тонн. Я и в город не смог выскочить.
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вот нашел чему удивляться , Данилыч за 3 копейки полстраны распродал ,а не какой то элеватор
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Ну, да. Приходится так и предполагать. За три копейки.
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Петины катерки стоят от 7 до 15 лямов зелени...
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ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины",
це ж шо воно таке?

пао--приватне, а далі державне. і виникло це чудо не сьогодні.
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