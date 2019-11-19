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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:війна (1836) Донбас (13699) нормандська четвірка (680) Бабіш (12)

 Сподіваємося, що зустріч у нормандському форматі 9 грудня завершиться конкретними результатами, а не тільки деклараціями, - прем'єр Чехії Бабіш

Чехія сподівається, що зустріч "нормандської четвірки" 9 грудня завершиться конкретними результатами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це сьогодні на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України заявив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш.

Бабіш зазначив, що приїхав в Україну насамперед із чіткою позицією підтримки українського суверенітету та цілісності країни.

"Ми не бачимо іншої можливості подальшого розвитку подій, ніж урегулювання ситуації мирним шляхом, відновлення суверенітету мирним шляхом, тому ми високо цінуємо кроки, які Україна зробила на шляху до зустрічі в нормандському форматі, і дуже сподіваємося, що зустріч 9 грудня завершиться конкретними результатами, а не тільки деклараціями", - сказав він.

Він додав, що Чехія засуджує окупацію Криму і підтримує ініціативи, спрямовані на підтримку прав людини на півострові.

Також читайте: "Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков. ВIДЕО

Нагадаємо, 15 листопада Офіс Президента назвав узгоджену дату переговорів у нормандському форматі.

Потім Пєсков підтвердив, що закон про статус Донбасу не є умовою для саміту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160477
 
 
 Топ коментарі
 
Ось неЛох як вивалить там аргУменти, так хуйло обсереться і віддасть Крим.
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Усі ці "друзі " - чехи, угорці, франки, дойчі - мріють про ОДНЕ - щоб Україна власними руками створила для них можливість зняти санкції, і знову потужно торгувати з Росією. Вони б це й так зробили, і роблять тишком-нишком, а іноді й відкрито намагаються, але мріють, щоб Україна САМА. Бо тоді й мета буде досягнута, і "морда обличчя" збережена перед світовим співтовариством і власними виборцями.
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До речі Майдан цілком можливий. Якщо прогнуться перед мрскалями і втілять в життя мінські угоди + приймуть закон про продаж землі з 210тисга в одні руки... тоді Майдан цілком РЕАЛЬНИЙ!!!
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Нам усім цікаво чим закінчиться ця зустріч. А особисто мені трішки стрьомно, адже наші не говорять з чим туди їдуть...
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правильно не говорять - не дають підготуватися іншій стороні.
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Ось неЛох як вивалить там аргУменти, так ***** обсереться і віддасть Крим.
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Положительными для Украины, а не для Пукина и паРашки...
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Начало ЙОЛКИ так же зависит от того, что там навояют старая торговка сосисками и пламенная тельмановка сотрудничавшая в молодости со Штази мути Ангела, любитель бабушек и бездарный популист мусье Макарон со старой кгбэшной плешивой крысой и, что из того лайна подпишет мастер имитации игры х..м на рояле и сообщник Каломойского по выводу (воровству) вкладом граждан Украины из ПриватБанка.
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До речі Майдан цілком можливий. Якщо прогнуться перед мрскалями і втілять в життя мінські угоди + приймуть закон про продаж землі з 210тисга в одні руки... тоді Майдан цілком РЕАЛЬНИЙ!!!
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Усі ці "друзі " - чехи, угорці, франки, дойчі - мріють про ОДНЕ - щоб Україна власними руками створила для них можливість зняти санкції, і знову потужно торгувати з Росією. Вони б це й так зробили, і роблять тишком-нишком, а іноді й відкрито намагаються, але мріють, щоб Україна САМА. Бо тоді й мета буде досягнута, і "морда обличчя" збережена перед світовим співтовариством і власними виборцями.
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тк ми самі не па -децки поворовьіваем подторговьівааем с врагом №1. германцям ,думаєте, це не противно?
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Ні, германців це влаштовує. Бо є вбивчим аргументом для зняття санкцій. Тому германці (і усі інші) жодного разу (!) не критикували того ж ****** Потроха за торгівлю з ворогом.
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