 У зв'язку з падінням споживання сталі в усьому світі виплавка в Україні за останні 2 місяці знизилася на 10%, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112", про це йдеться в статті "Українська металургія вступила в смугу кризи" на порталі МінПром.
"Залежна від експорту українська металургія – за інформацією ТОВ "ЕТР-Спектр", за 9 місяців поточного року на зовнішніх ринках було реалізовано 82,8% виробленої в Україні металопродукції, – не вибивається із загальносвітового тренда. У жовтні і вересні виплавка сталі в країні падала на 10%", - йдеться в статті.
У матеріалі зазначається, що тенденція на зниження споживання сталі спостерігається в усьому світі через настання глобальної економічної кризи, пов'язаної з тривалим торговим протистоянням між Китаєм і США.
Головним чином в Україні падіння виробництва сталі відбулося через призупинення частини виробничих потужностей на Дніпровському металургійному комбінаті та Дніпровському металургійному заводі. Свої п'ять копійок до зниження національного виплавлення внесла й зупинена у вересні Курахівська "Електросталь".
"На ДМЗ, який входить до групи DHC Steel бізнесмена Олександра Ярославського, після зупинки частини потужностей озвучили гарну історію про намір інвестувати 300 млн дол. у модернізацію виробництва. Але для початку на підприємстві необхідно провести дослідницьку і ремонтну роботу, що передбачає зупинку частини цехів". Водночас у ДМК і в Курахівській "Електросталі" прямо заявили, що зупинка викликана несприятливою ситуацією на ринках металопродукції", - йдеться в матеріалі.
Автор статті нагадує, що сьогодні в ГМК і суміжних галузях працюють 350 тис. осіб, щорічно металурги заводять до країни близько 10 млрд дол. валютного виторгу, тобто від їхньої стабільної роботи безпосередньо залежить курс національної валюти, і подальший тиск на галузь може негативно позначитись на економіці всієї країни.
Worldsteel прогнозирует рост мирового потребления стали в 2019г на 3,9%, в 2020г - на 1,7%
"Світовий попит на сталь залишається зосередженим у Китаї, який використовує майже 50% світового виробництва сталі, але очікується, що ринок сталі в Китаї в цьому році зросте всього на 1% до 843,3 млн. Тонн, тоді як очікується, що рівень виробництва сталі досягне 930 млн. м.т., майже на 2%, сказав Йоханпетер. У 2020 році очікується, що попит на сталь у Китаї впаде до 834,9 млн. Тонн, додав він."
а то что твой Johannpeter который из бразилли пердпологает - то его личный высер
Слава ЗЕ!
Ох уж этот порох...