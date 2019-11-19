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 Економіка
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Все про:металургія (149) виробництво (65)

 У зв'язку з падінням споживання сталі в усьому світі виплавка в Україні за останні 2 місяці знизилася на 10%, - ЗМІ

У зв'язку з падінням споживання сталі в усьому світі виплавка в Україні за останні два місяці впала на 10 %.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112", про це йдеться в статті "Українська металургія вступила в смугу кризи" на порталі МінПром.

"Залежна від експорту українська металургія – за інформацією ТОВ "ЕТР-Спектр", за 9 місяців поточного року на зовнішніх ринках було реалізовано 82,8% виробленої в Україні металопродукції, – не вибивається із загальносвітового тренда. У жовтні і вересні виплавка сталі в країні падала на 10%", - йдеться в статті.

У матеріалі зазначається, що тенденція на зниження споживання сталі спостерігається в усьому світі через настання глобальної економічної кризи, пов'язаної з тривалим торговим протистоянням між Китаєм і США.

Головним чином в Україні падіння виробництва сталі відбулося через призупинення частини виробничих потужностей на Дніпровському металургійному комбінаті та Дніпровському металургійному заводі. Свої п'ять копійок до зниження національного виплавлення внесла й зупинена у вересні Курахівська "Електросталь".

Читайте також: Щоб українська металургія вижила в умовах світової кризи, владі потрібно припинити нищити її зростанням податків і тарифів, - ЗМІ

"На ДМЗ, який входить до групи DHC Steel бізнесмена Олександра Ярославського, після зупинки частини потужностей озвучили гарну історію про намір інвестувати 300 млн дол. у модернізацію виробництва. Але для початку на підприємстві необхідно провести дослідницьку і ремонтну роботу, що передбачає зупинку частини цехів". Водночас у ДМК і в Курахівській "Електросталі" прямо заявили, що зупинка викликана несприятливою ситуацією на ринках металопродукції", - йдеться в матеріалі.

Автор статті нагадує, що сьогодні в ГМК і суміжних галузях працюють 350 тис. осіб, щорічно металурги заводять до країни близько 10 млрд дол. валютного виторгу, тобто від їхньої стабільної роботи безпосередньо залежить курс національної валюти, і подальший тиск на галузь може негативно позначитись на економіці всієї країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Падіння виробництва у світі призвело до зниження цін на деякі види металопродукції більш ніж на 30-40%, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160475
 
 
 Топ коментарі
 
1000%. его заводы все на кипрах оформлены. сколько налога на прибыль заплочено пусть назовут? налоги платятся с тех копеек которые рыжий рабам кидает - тут конечно тяжело, ето ему еще приходится платить. а так никаких больше взаимоотноений у него с государством украина нет.
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Опять этот проклятый Порошенко вместе с госдепом, бубочке палки в колеса ставит..
Ох уж этот порох...
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ето тебе зеленский в ютубчике сказал?

Worldsteel прогнозирует рост мирового потребления стали в 2019г на 3,9%, в 2020г - на 1,7%
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Будівництво уповільнюється, авто випускають на мільйон шт. в місяць менше ніж рік тому, звідки попиту взятись.
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ето тебе зеленский в ютубчике сказал?

Worldsteel прогнозирует рост мирового потребления стали в 2019г на 3,9%, в 2020г - на 1,7%
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що називається - відчуй динаміку, любителю ютупчика твоє ж джерело інфографічку по світу показує, з якої видно, що на Заході споживання в задниці, ріст давала Східна Азія і прямо зараз там все сумно
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гугл-переклад звідси:
"Світовий попит на сталь залишається зосередженим у Китаї, який використовує майже 50% світового виробництва сталі, але очікується, що ринок сталі в Китаї в цьому році зросте всього на 1% до 843,3 млн. Тонн, тоді як очікується, що рівень виробництва сталі досягне 930 млн. м.т., майже на 2%, сказав Йоханпетер. У 2020 році очікується, що попит на сталь у Китаї впаде до 834,9 млн. Тонн, додав він."
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см выше картинку статистика на текущий момент
а то что твой Johannpeter который из бразилли пердпологает - то его личный высер
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Уточни, в тебе є якась думка по темі чи лише взкукурікнути копіпасти бачиш в своїх силах?
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да нет уж лучше евро и наверное сразу в Польшу собиратся, с такой политикой от "Зе" команды, вариантов не много
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В Польщі уже місця немає, розумні поїхали раніше і все зайнли, тепер аби кудись у Румунію чи Болгарію хоча б вскочити!
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Ага. І надходження в бюджет дивним чином зменшилися....
Слава ЗЕ!
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основна стаття наповнення бюджету це подоходний від громадян, а не від приватизованих заводів і фабрик. тобто ріст зп--основа, а не стогнання олігархату, що удої зменшились
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1000%. его заводы все на кипрах оформлены. сколько налога на прибыль заплочено пусть назовут? налоги платятся с тех копеек которые рыжий рабам кидает - тут конечно тяжело, ето ему еще приходится платить. а так никаких больше взаимоотноений у него с государством украина нет.
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хіба нема? зелений тарифом його справно обдаровують, ротердармі ціни для ТЕС авансом платились, тепер старі борги енергоринку навішані на державу
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це з яких пір основа бюджету - пдфо?)) Податок на додану вартість з імпортних товарів - 28.53% надходжень, ви б хоч до бюджету зазирнули)) навіть податок на прибуток юросіб більше, ніж пдфо)
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ПДВ - податок на споживання, тому, навіть із уточненнями, залишається дійсною ідея що поповнення скарбниці - тягар переважно на рядових гоїв. Як і валютний курс тримає потік грошей від заробітчан, але не менше вивозиться іліткою по офшорках.
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металурги дають 10 ярдів експортної виручки, а селяни вже 15...
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ну так якшо із загальної кількості 25 відняти 10 - це виходить 40%, і це афігенно відобразиться на фінансових результатах нашого бюджетного року)) в афігенний мінус зайдем))
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а когда у них дела были хорошие они молчали? может пора прекратить обезьян в шахтер покупать и кризис пройдет мимо? или травить людей выведя украинские регионы в абсолютные лидеры рейтингов онкологии - ето тоже економический кризис и правительство украины??
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Опять этот проклятый Порошенко вместе с госдепом, бубочке палки в колеса ставит..
Ох уж этот порох...
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Шо и этим нужно из бюджетика допомога!?))) ну а шо агромагнатам уже выделили 4,9 млрд.грн...
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а тепер ще й придавлять добряче проектом 1210 - і в підсумку приведуть до ситуації, в якій зі скорботними обличчями Гончарук типу розчаровано скаже "ну шо ж, треба націоналізувати" - і віддадуть всі менеджерські посади на таких підприємствах людям Бєні)) багатокроківочка!)
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увы власть никак не способствует, чтобы этот кризис остановить, лишь добивают промышленность,а это между прочим тысячи рабочих мест и поступления в бюджет страны
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И это только начало. Уже почти все предприятия начали разрабатывать проекты по тому что будут предпринимать в случае обвала рынка.
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