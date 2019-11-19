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 Політика України
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Все про:Донбас (13699) нормандська четвірка (680)

 На саміті в "нормандському форматі" можуть підписати документ про перспективи врегулювання на Донбасі, - "Интерфакс"

Лідери країн "нормандської четвірки" (Німеччина, Росія, Україна, Франція) на саміті в Парижі 9 грудня можуть підписати рамковий документ про перспективи політичного врегулювання на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це російському "Интерфаксу" повідомило інформоване джерело

"Підготовлено та погоджено проєкт документа, який може бути запропоновано главам держав для підписання за підсумками саміту. Він має рамковий характер і містить перелік наступних кроків врегулювання під егідою "нормандського формату" в руслі Мінського комплексу заходів як основи мирного процесу", - зазначило джерело.

За його словами, лідери висловлять прихильність політичному шляху врегулювання конфлікту за допомогою Мінського комплексу заходів.

"При цьому за основу буде взято так звану формулу Штайнмаєра, яку погодила раніше контактна група. Передбачається комплекс кроків з її подальшої імплементації сторонами, щоб запустити в регіоні політичний процес шляхом проведення місцевих виборів під міжнародним контролем після надання окремим районам Донбасу особливого статусу з перспективою його подальшого закріплення на постійній основі після публікації звіту про проведення виборів БДІПЛ ОБСЄ", - повідомило джерело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, що зустріч у нормандському форматі 9 грудня завершиться конкретними результатами, а не тільки деклараціями, - прем'єр Чехії Бабіш

Водночас документ, за словами джерела, не містить конкретних кроків у частині негайного передання Києву контролю над ділянкою кордону на Донбасі.

Джерело скептично поставилося до прогнозів можливості повноцінної двосторонньої зустрічі лідерів Росії та України на полях саміту. "Можливо, що називається, "на ногах" щось і станеться. Але я сильно сумніваюся в можливості повноформатного двостороннього діалогу (Росії та України) на полях саміту. Порядок такого роду діалогу поки що передбачається нечітким", - зазначило джерело.

Тим часом, за його словами, саміт також може стати стимулом форсування гуманітарних процесів на Донбасі.

"Йдеться про обмін полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Саміт тут може стати таким собі драйвером. Отже, може бути зроблена спроба здійснити обмін до кінця року, вже в грудні в прив'язці до зустрічі. Однак остаточно це питання все ще не вирішене, проходить стадію обговорень", - заявило джерело.

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На саміті, як очікується, не порушуватиметься питання зміни формату Мінських угод. "Про відмову від Мінського формату або його зміну не йдеться. На саміті це питання порушуватися не буде", - поінформувало джерело.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення саміту - 9 грудня в Парижі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160474
 
 
 Топ коментарі
 
под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер - другими словам будут склонять скарамоха к миру на расейских условиях.....
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процитирую простыми словами этот "документ" : бла-бла-бла-бла.......
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Не зовсім. "При этом за основу будет взята так называемая "формула Штайнмайера", которую согласовала ранее Контактная группа. Источник: https://censor.net.ua/n3160474 Кащали, до" формула Швайнмайора"- бла-бла. А це тепер фундамент для всього. Капітуляція.
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уже в бухаресті раз підписали один докУмент
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уже ясно, что саммит закончится, как говорится, ни о чём. все эти меморандумы. коммюнике, намерения и т. д. - филькина грамота.
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Украинцы , вы при Монике Зеленски про е бе те ВСЕ ! И страну и землю . Вы будете батраками! С чем я Вас и поздравляю !
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под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер - другими словам будут склонять скарамоха к миру на расейских условиях.....
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Почему на российских?.... Украина согласилась на Минские соглашения и формулу Штайнмайера....
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Потому что минские соглашения трактуются по разному . Украиной и Западом - так , а паРашей - иначе . Поэтому " Минск " и не действует ,, а рашка и находится под санкциями . На саміті в "нормандському форматі" можуть підписати документ про перспективи врегулювання на Донбасі, - "Интерфакс" - Цензор.НЕТ 3026 .
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Вот и согласуют однозначное понимание пунктов соглашения....
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"Подготовлен и согласован проект документа" і на що ж воно мале зелене погодилось?
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Вчера приезжал в Киев глава МИДа Германии и передал Зельцу документ на 200 листах А4 - мол это наши условия и то что вы должны выполнить перед встречей и подписать на встрече !!! Можно только в страшном сне представить что они там написали...пздц
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При этом за основу будет взята так называемая "формула Штайнмайера"
На саммите в "нормандском формате" могут подписать документ
В то же время документ, по словам источника, не содержит конкретных шагов, в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе.
Президент Вова, тебе настоятельной совет, после нормандского форматеа ****** прямо на Ростов, та собираются все легитивные. Будешь вторым, дома тебе нечего делать.
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"Рамочный документ" - это что еще за зверь?
Рамочное соглашение - документ, который определяет договорённость сторон о том, как будет происходить сотрудничество. (с) Википедия
А мы ждем результатов освобождения!
Снова ни-о-чем.
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Какие наши планы Мюллер?
-Будем просить Сталина,дать особый статус ставке Гитлера"Медвежья берлога"под Смоленском.
-Методы убеждения?
-Наша армия под москвой,разве не метод?!

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