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 Політика України, Суспільство
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Все про:омбудсмен (224) українська мова (311) Гончарук_Олексій (279)

 Десятки діячів культури і науки просять прем'єр-міністра Гончарука призначити мовного омбудсмена всупереч затягуванню Мін'юсту

Діячі культури і науки просять прем'єр-міністра Олексія Гончарука призначити мовного омбудсмена.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення оприлюднено 18 листопада.

"Ми глибоко занепокоєні станом виконання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і спробами нівелювати роль ключової інституції, покликаної втілювати цей закон.

Не можна не відзначити позитивних кроків, здійснених урядом, міністерством освіти і науки та міністерством фінансів: створено Комісію зі стандартів державної мови, в бюджеті на наступний рік передбачено кошти на реалізацію закону. Але системної роботи з імплементації, популяризації і контролю за виконанням закону про державну мову владою, на жаль, не ведеться.

Ті норми закону, які вже набули чинності, масово порушуються. І пов’язано це не лише з небажанням багатьох посадовців забезпечувати їх виконання, але в першу чергу з тим, що уряд досі не призначив Уповноваженого з захисту державної мови.

Уряд мав призначити Уповноваженого ще до 16 жовтня. Але з трьох органів влади, зобов’язаних внести кандидатури на посаду Уповноваженого, на той час це зробив лише один – Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Міністр юстиції, по суті, відмовився вносити кандидатуру", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що кандидатуру мовного омбудсмена від Міністерства культури, молоді та спорту було внесено лише кілька днів тому:

"Міністр культури, молоді та спорту кілька місяців зволікав з поданням під приводом пошуку найкращого кандидата. Але у підсумку подав кандидатуру завідувачки кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв) Тетяни Монахової. Не маючи нічого проти пані Монахової як людини, ми разом з тим змушені нагадати: закон передбачає призначення на цю посаду кандидата, який "має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови та здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнями виконувати відповідні посадові обов’язки".

Ця вимога не випадкова. Уповноважений має надійно захищати право кожного на отримання інформації та послуг української мовою і ефективно протистояти зусиллям Москви та її п’ятої колони з підриву позицій державної мови як елементу конституційного ладу і державної єдності України.

Однак міністр Бородянський відкинув подані на його розгляд кандидатури людей, які системно й успішно захищали українську мову, і пропонує натомість людину, яка не відзначилася жодними публічними діями з підтримки закону про державну мову чи захисту мовних прав українців. Такий крок міністра важко розцінити інакше як прагнення нівелювати роль і значення інституту Уповноваженого".

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Підписанти просять прем'єра Гончарука призначити на пост мовного омбудсмена Тараса Кременя, кандидатуру якого ще влітку подав Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Серед підписантів звернення - професор Володимир Василенко, доктор наук, перший, а нині почесний ректор НУ "Києво-Могилянська академія" В'ячеслав Брюховецький, видавець і поет Іван Малкович, ексміністр культури, актор Євген Нищук, філолог і телеведучий Олександр Авраменко, голова "Просвіти" Павло Мовчан, історик і журналіст Вахтанг Кіпіані, письменник, лауреат Шевченківської премії Петро Мідянка, доктор фізико-математичних наук Максим Стріха.

Також дивіться: "Мовний омбудсмен" має займатися не тільки захистом, але й популяризацією української мови, - Бородянський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160468
 
   
 Топ коментарі
 
Можна запросити Азірова Десятки деятелей культуры и науки просят премьер-министра Гончарука назначить языкового омбудсмена вопреки затягиванию Минюста - Цензор.НЕТ 8836
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Ви ще вірите, що він за Укараїну?
Бородянський Володимир Володимирович

Особливі вирізки:
З 1998 року - комерційний директор газети «Московський комсомолець в Україні».

З 2000 року - керівник відділу з управління медіа-активами «Альфа-банку» (відповідав за реалізацію бізнес-проектів: «Новий канал», «Наше радіо», «Московський комсомолець в Україні»).
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А хто у блаЗЄнського за Україну? Назвіть, якщо Ваша ласка, бодай одне прізвище.
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...з наданням ще, про всяк випадок, посвідчення журналіста з редакційним завданням Десятки діячів культури і науки просять прем'єр-міністра Гончарука призначити мовного омбудсмена всупереч затягуванню Мін'юсту - Цензор.НЕТ 5345
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Єврей Бородянський люто ненавидить украінців. чого ви від нього чекаєте?
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А Андрій Жагун лютою ненавистю ненавидить тих самих євреїв і в кожному своєму пості в кожній темі про те наголошує.
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А пан бостуга є євреєм і тому його від цього плющить!
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Такий само як Зєлєнскій, Бужанскій, Дубіінській і іже з ними, ім'я їм ЛЕГІОН бо серед "Слуг народа" їх багато!

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Мовчан, Брюховецький, Стріха, Малкович - це люди-глиби!

Ось такі громадяни мають вирішувати долю країни, а не широкий загал малоосвіченого бидла!

У нас майже ніколи не слухають інтелігенцію, бо совок привив бидлу думку, що інтелігенти - це погано, а кухарки можуть керувати державою. Не можуть і крапка!
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Гончарук зайнятий - обкатує самоката. А взагалі традиційно український омбудсмен має бути українцем, володіти українською мовою. І не жидом, і не кацапом. Не Івановим і не Монаховим, бо це посміховисько, а не прізвище для українського представництва. Бажано, щоб не з чортів українських. Дуже тяжкий вибір, бо у зеленій гвардії збоченців такого нема. Не проходять по конкурсу туди розумні люди, очевидно.
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Ви ще вірите, що він за Укараїну?
Бородянський Володимир Володимирович

Особливі вирізки:
З 1998 року - комерційний директор газети «Московський комсомолець в Україні».

З 2000 року - керівник відділу з управління медіа-активами «Альфа-банку» (відповідав за реалізацію бізнес-проектів: «Новий канал», «Наше радіо», «Московський комсомолець в Україні»).
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А хто у блаЗЄнського за Україну? Назвіть, якщо Ваша ласка, бодай одне прізвище.
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