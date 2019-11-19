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 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (524) США (5845) Йованович (198) Гейл Девід (8)

 Йованович була не проти залишитися послом в Україні, - заступник Помпео Гейл

Експосол США в Києві Марі Йованович добре виконувала свої обов'язки і була не проти продовжити свою дипломатичну місію в Україні.

Про це заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл під час надання свідчень комітетам Конгресу США в межах розслідування справи про імпічмент Трампа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я відчував, що вона робить дуже гарно свою роботу, тому я запитав її, чи не хоче вона затриматися на посаді довше. Вона сказала, що має подумати про це. Вона звернулася до мене згодом та сказала, що готова залишитися на довше", - сказав Гейл.

Він також зазначив, що передав слова Йованович голові Європейського бюро адміністрації Білого дому, щоб там ухвалили рішення щодо цього питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп особисто розпорядився заморозити допомогу Україні, - заступник Помпео Гейл

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160466
 
   
 Топ коментарі
 
Але при цьому багато українців не хотіло бачити її послом.
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Вибачитись перед Україною за свій наклеп вона так і хоче?
Схоже, що ні.
Давайте когось менш зашквареного. Прямо незамінна Маша з Уралмаша...
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Один з улюбленців Маші Касько замітає сліди в прокуратурі.

Volodymyr Boiko

20 год ·

У Генеральній прокуратурі України ґвалт і гармидер: то перший заступник генпрокурора Віталій Касько витребував з Печерського РУ ГУ Національної поліції в м.Києві матеріали кримінального провадження 52016000000000016 і наказав знищити оригінали документів, які доводять незаконність отримання ним трикімнатної квартири по бульвару Дружби Народів 14/16.
Нагадаю, що 8 квітня 2016 року Каську в цьому провадженні було повідомлено про підозру в шахрайстві та використанні завідомо підроблених документів, але справа була закрита на вимогу посла США Марі Йованович.
Власне, матеріали справи Каську вже доставили, але тепер Віталій Вікторович не може знайти наглядове провадження 04/2/4-36499-16 з тим, щоби з'ясувати долю протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились відносно нього в 2016 році.

Шановна Генеральна прокуратура України, передайте, будь ласка, Віталію Вікторовичу, що наглядове провадження знаходиться в Генеральній інспекції в слідчого Паховича.

Що стосується протоколів НСРД - нехай не хвилюється, вони в мене й нікуди не пропадуть.
До речі, і заяву про вчинення Каськом кримінального правопорушення (заяву підписав тодішній народний депутат України Igor Lutsenko), і скаргу в Солом'янський райсуд з вимогою розпочати досудове розслідування (вона була задоволена легендарним суддею Бобровником) готував я.
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Але при цьому багато українців не хотіло бачити її послом.
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Якщо Америку влаштовує нинішня ситуація в Україні - то хай хоч кого лишає
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Наскільки відомо, то США теперішній стан в України не влаштовує. Цьому є багато підтверджень.
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Газпром і Путін вдоволені її роботою. Добре попрацювала.
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Вибачитись перед Україною за свій наклеп вона так і хоче?
Схоже, що ні.
Давайте когось менш зашквареного. Прямо незамінна Маша з Уралмаша...
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Так вона і є за походженням росіянка і сербка. Генетику не обдуриш
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І за освітою. Мацква, інститут імені Пушкіна.
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Один з улюбленців Маші Касько замітає сліди в прокуратурі.

Volodymyr Boiko

20 год ·

У Генеральній прокуратурі України ґвалт і гармидер: то перший заступник генпрокурора Віталій Касько витребував з Печерського РУ ГУ Національної поліції в м.Києві матеріали кримінального провадження 52016000000000016 і наказав знищити оригінали документів, які доводять незаконність отримання ним трикімнатної квартири по бульвару Дружби Народів 14/16.
Нагадаю, що 8 квітня 2016 року Каську в цьому провадженні було повідомлено про підозру в шахрайстві та використанні завідомо підроблених документів, але справа була закрита на вимогу посла США Марі Йованович.
Власне, матеріали справи Каську вже доставили, але тепер Віталій Вікторович не може знайти наглядове провадження 04/2/4-36499-16 з тим, щоби з'ясувати долю протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились відносно нього в 2016 році.

Шановна Генеральна прокуратура України, передайте, будь ласка, Віталію Вікторовичу, що наглядове провадження знаходиться в Генеральній інспекції в слідчого Паховича.

Що стосується протоколів НСРД - нехай не хвилюється, вони в мене й нікуди не пропадуть.
До речі, і заяву про вчинення Каськом кримінального правопорушення (заяву підписав тодішній народний депутат України Igor Lutsenko), і скаргу в Солом'янський райсуд з вимогою розпочати досудове розслідування (вона була задоволена легендарним суддею Бобровником) готував я.
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Шо опять? Какие там заводы и пароходы от друзей пэти? Какие собственно земли, бабки и схемы, когда есть 'трыкимнатна квартыра ' Касько . Даже Лещенко со своей квартирой меркнет в тени 'такого злочину '
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Лайф не розуміє української мови?

"До речі, і заяву про вчинення Каськом кримінального правопорушення (заяву підписав тодішній народний депутат України Igor Lutsenko)".



Повідомляю Лайф, що Ігор Луценко був членом фракції Юлії Тимошенко.
От же ж нєгодяй! Заяви про злочин святого Каська підписував.
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Ругаете Касько, значит боится его порошенко , значит, реально хороший и честный человек
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Точно не розумієте.
Заяву про злочин Каська підписував депутат вашої Юлі!
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Замечательный посол , нужно было ее оставить в Украине, жаль, что соевые интриганы добились ее увольнения
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Заблокировала экспорт украинского оружия, что принесло в бюджет России несколько десятков миллиардов долларов и оставила без работы не только десятков Хохлов.
Это ж замечательно!
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Якщо хотіла залишитися, то 100% агент кацапії. Для американця нема нічого гіршого, як працювати поза США.
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Человек ударно поработал, дабы привести ко власти бабломойского, а стричь купоны будет кто то другой!
Непорядок это!
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Йованович была не против ...
А что было дальше?
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