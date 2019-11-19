 Йованович була не проти залишитися послом в Україні, - заступник Помпео Гейл

Про це заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл під час надання свідчень комітетам Конгресу США в межах розслідування справи про імпічмент Трампа, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я відчував, що вона робить дуже гарно свою роботу, тому я запитав її, чи не хоче вона затриматися на посаді довше. Вона сказала, що має подумати про це. Вона звернулася до мене згодом та сказала, що готова залишитися на довше", - сказав Гейл.
Він також зазначив, що передав слова Йованович голові Європейського бюро адміністрації Білого дому, щоб там ухвалили рішення щодо цього питання.
Схоже, що ні.
Давайте когось менш зашквареного. Прямо незамінна Маша з Уралмаша...
Volodymyr Boiko
20 год ·
У Генеральній прокуратурі України ґвалт і гармидер: то перший заступник генпрокурора Віталій Касько витребував з Печерського РУ ГУ Національної поліції в м.Києві матеріали кримінального провадження 52016000000000016 і наказав знищити оригінали документів, які доводять незаконність отримання ним трикімнатної квартири по бульвару Дружби Народів 14/16.
Нагадаю, що 8 квітня 2016 року Каську в цьому провадженні було повідомлено про підозру в шахрайстві та використанні завідомо підроблених документів, але справа була закрита на вимогу посла США Марі Йованович.
Власне, матеріали справи Каську вже доставили, але тепер Віталій Вікторович не може знайти наглядове провадження 04/2/4-36499-16 з тим, щоби з'ясувати долю протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились відносно нього в 2016 році.
Шановна Генеральна прокуратура України, передайте, будь ласка, Віталію Вікторовичу, що наглядове провадження знаходиться в Генеральній інспекції в слідчого Паховича.
Що стосується протоколів НСРД - нехай не хвилюється, вони в мене й нікуди не пропадуть.
До речі, і заяву про вчинення Каськом кримінального правопорушення (заяву підписав тодішній народний депутат України Igor Lutsenko), і скаргу в Солом'янський райсуд з вимогою розпочати досудове розслідування (вона була задоволена легендарним суддею Бобровником) готував я.
"До речі, і заяву про вчинення Каськом кримінального правопорушення (заяву підписав тодішній народний депутат України Igor Lutsenko)".
Повідомляю Лайф, що Ігор Луценко був членом фракції Юлії Тимошенко.
От же ж нєгодяй! Заяви про злочин святого Каська підписував.
Заяву про злочин Каська підписував депутат вашої Юлі!
Это ж замечательно!
Непорядок это!
А что было дальше?