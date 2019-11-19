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Все про:металургія (149) Укрметалургпром (30)

 Щоб українська металургія вижила в умовах світової кризи, владі потрібно припинити нищити її зростанням податків і тарифів, - ЗМІ

У зв'язку з падінням виробництва у світі за останні півтора року ціни на деякі види металопродукції впали більш ніж на 30-40%, а виплавка сталі в Україні за останні 2 місяці впала на 10%. У зв'язку з цим в Україні спостерігається тенденція зниження обсягів виробництва і скорочення співробітників на низці металургійних підприємств.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112", про це йдеться в статті "Українська металургія вступила в смугу кризи" на порталі МінПром.

Автори матеріалу зазначають, що не всі представники нової української влади, на жаль, усвідомлюють ту роль, яку відіграє гірничо-металургійний комплекс у вітчизняній економіці. Сьогодні в ГМК і суміжних галузях працюють 350 тис. осіб, щорічно металурги заводять у країну близько 10 млрд дол. валютної виручки, тобто від їхньої стабільної роботи безпосередньо залежить курс національної валюти.

У статті зазначається, що низка законодавчих ініціатив може знищити металургійну галузь в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Падіння виробництва у світі призвело до зниження цін на деякі види металопродукції більш ніж на 30-40%, - ЗМІ

"По-перше, це законопроєкт № 1210, який економісти й експерти ринку називають не інакше як "токсичним" та "одіозним". Цим документом передбачається різко підвищити рентні ставки на видобуток руди в Україні, що обернеться неминучим обвалом залізорудної експорту в першу чергу на далекі ринки в разі зниження цін на ЗРС", - йдеться в статті. Автори пишуть з посиланням на експертів, що в подальшому буде спостерігатися падіння цін.

Автори матеріалу пишуть, що, за оцінками експертів, у разі ухвалення законопроєкту № 1210 Україна може втратити кожне третє робоче місце в ГМК, а український держбюджет при цьому – мільярди гривень. За законопроєктом голос галузі був принаймні почутий – у Міністерстві економіки доручили доопрацювати скандальний документ. Але тільки вщухли пристрасті щодо № 1210, на порядок денний вийшла ще одна вбивча ініціатива.

Окрім того, труднощі може створити і новостворене ТОВ "Оператор ГТС України", дочірнє товариство "Укртрансгазу", яке запропонувало підняти тарифи на транспортування газу вчетверо. З 1 січня 2020 року для внутрішніх точок входу - в 3,5 рази (з 91,87 до 320,77 грн./тис. куб. м), для внутрішніх точок виходу – в 4,7 рази (з 157,19 до 735,36 грн./тис. куб. м). Аргументація газовиків полягає в тому, що їм потрібно отримати в 2020 році 34 млрд грн прибутку, в тому числі 5,8 млрд грн недоотриманого прибутку за минулі роки. В результаті під цю цифру просто підігнали необхідний відсоток підвищення тарифу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт 1210 ставить під загрозу всі металургійні підприємства України, - Каленков

За оцінками галузевої асоціації "Укрметалургпром", підвищення тарифів на транспортування газу обійдеться підприємствам ГМК у 3 млрд грн додаткових платежів, що в сьогоднішніх умовах вкрай негативно вплине на галузь.

І третім ударом для металургії може стати пропозиція групи депутатів з президентської фракції "Слуга народу", яка внесла до Ради законопроект № 2367, який учетверо підвищить ставки екоподатку в Україні.

"Українська металургія вже сьогодні працює в кризових умовах. Вже сьогодні доводиться оптимізувати виробничі процеси, скорочувати витрати, боротися за кожен долар собівартості, а деяким навіть і припиняти виробництво" - резюмує автор статті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160464
 
 
 Топ коментарі
 
тогда нужно металлургию полностью вернуть в государство и не давать её грабить олигархам, так как сегодня она полностью в руках олигархов, а 80% у Ахметова, которые все деньги выводят в офшоры, а Украина ни чего с этого не получает, кроме налогов 0, 01 х..ёв, поэтому тут кризис мировой не как не влияет на них, а они хотят чтоб вообще ни чего не платить!!!!
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руда - национальное богатство. Нет смысла избавляться от него как можно скорее. Руда ведь не бесконечна. Если Ахметов не хочет платить налоги - обязательно найдется кто-то другой, кто согласится платить данные налоги.
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Похоже что так и есть. В Мариуполе именно так болтают, металлурги Метинвеста.
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Похоже что так и есть. В Мариуполе именно так болтают, металлурги Метинвеста.
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Для начала верните металлургию из офшоров. Кстати, сколько преференций получил Автозаз за счет населения Украины? Ну и где этот Автозаз? Все равно в том же месте.
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Интересное наблюдение,наши нефтегазовщики подали в суд за нанесенный финансовый ущерб кацапию и выиграли но почему-то эти деньги пошли на миллионые премии а не на возмещение ущерба.Так был ли вообще нанесен ущерб.
Так и на крупных предприятиях Украины,производства на грани банкротства и рабочим выплачывают все меньшие зарплаты а руководство откуда-то берет деньги на заоблачные для себя зарплаты.
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А кто голосовал за эту власть ? Бачили очi ? Кушайте , не подавитесь
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Этот человек сбежал с Украины в 90-ых, а теперь по малейшему поводу годами пишет, как у нас все плохо и какие украинцы отсталые.
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пора вводить тариф заплати за Ахметкин газ и ты поможешь стране ? Чтобы украинская металлургия выжила в условиях мирового кризиса, власти надо перестать уничтожать ее ростом налогов и тарифов, - СМИ - Цензор.НЕТ 3732
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Нужно запретить вывоз руды из Украины!!!
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Нужно хоть раз для начала попробовать вложить денежку в эти предприятия (это для владельцев), а не тянуть все с них и страдать херней. Я понимаю что они их получили за копейки...то тогда хватит ныть из-за того что не способны работать. Мне лично этот весь отсталый мусор и даром не нужен, только травит всех пока кто-то бабло гребет
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тогда нужно металлургию полностью вернуть в государство и не давать её грабить олигархам, так как сегодня она полностью в руках олигархов, а 80% у Ахметова, которые все деньги выводят в офшоры, а Украина ни чего с этого не получает, кроме налогов 0, 01 х..ёв, поэтому тут кризис мировой не как не влияет на них, а они хотят чтоб вообще ни чего не платить!!!!
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Они мало чего платят вообще. Иначе как станешь миллиардером в такой бедной стране?
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Тарифы для предприятий повышать нельзя, увеличивать налоги IT-шникам и прочим нельзя.. а за какой счет стране жить с миллионами пенсионеров?
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как вариант, доход от ренты сельхоз земли закрыл бы вопрос выплат пенсии на века. но так купить -продать хочется
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"Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112"________________когда речь заходит о деньгах для себя любимых, "патриоты" и "украинофобы" встают рядышком, засунув "принципы" в дальний карман штанин...
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Исходя из этой логики, повышение тарифов и налогов для обычного населения - преследует цель его физического уничтожения?
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руда - национальное богатство. Нет смысла избавляться от него как можно скорее. Руда ведь не бесконечна. Если Ахметов не хочет платить налоги - обязательно найдется кто-то другой, кто согласится платить данные налоги.
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Тут её одно -- пакращення , наметилось . ПЭРЭМОГА !! Щоб українська металургія вижила в умовах світової кризи, владі потрібно припинити нищити її зростанням податків і тарифів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8063 .
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Ціна на газ для населення на початку 2020 року буде нижчою за 8,55 тис. гривень за тис. куб. м. Про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ministr-nazvav-granichnu-cinu-na-gaz-u-2020-roci-640895.html
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Сколько налогов в бюджет платят владельцы металлургических предприятий ?
Такие как Ахметов имеют возможность занижать налоги.
Так с какого бодуна нас должны волновать их частные проблемы ?
Нет никакой "украинской металлургии" - есть заводы в руках маланских олигархов.
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Налоги там только с зарплаты.
Прибыль обычно ноль. Всегда можно продать по себестоимости в офшор.
НДС экспортёрам возвращают.
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С какой стати? Вот субсидии урезали на 7 млрд в бюджете, т.е. малоимущие затянут пояса еще туже.
А вы, большой бизнес, который согласно рейтингам Ахметова, растет, хоть и не так динамично, как при Яныке, котрый тупо прощал долги. Короче, налоги надо увеличивать для богатых, а не уменьшать!
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Вот субсидии урезали на 7 млрд в бюджете... = держава використає 7 лярдів наших податків не на хитрож.пих! Це ж кльово!
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1. Давайте розберемось, що з себе являє "*******" українська металургія? Великий бізнес вимагає преференцій. Добре, то скільки ж ви інвестували у цей бізнес за десятиліття панування в ньому? Чи відповідає він технологічно світовому рівню? Чи є конкурентним виключно через дешеву робочу сили та занижені тарифи?
2. "Любі" олігархи... Ви за 30 років навіть листову прокатну сталь не навчились виробляти, про що ви говорите?
3. Звісно держава може вам допомогти створивши внутрішній попит. Це дуже просто. Почати будувати бетонні шосе, а не асфальтні. І потреба у метало прокаті, цементі, який також на вас зав'язаний врятує ваш бізнес, але... комусь доведеться відмовитись від постачання бітуму з країни агресора і хтось влетить із скуплянням асфальтних заводів... а цей хтось Бєня, а Бєня = Зеля...
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Та хто знає. Якщо б та металургія та ще мала підприємства, які масово виробляють кінцевий продукт з якісних сплавів - то та металургія могла б процвітати.
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Когда говорят,что металлургия не выживет.Это неправда.Маржу бенефициаров надо уменьшать.А не локауты устраивать и шантаж государства и власти.
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Стоны, со всех сторон слышим мы стоны - металлурги, железнодорожники, крупные землевладельцы и т.д. - все страдают и хотят поддержки от государства. И только простым украинцам можно до бесконечности повышать цены и тарифы.
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Цензор по установке Ахметова снова бросает горсть говна на вентилятор. Метинвест за год экспортирует 30 миллионов тонн железорудного концентрата и производит всего 6 миллионов тонн готовой продукции (на 2017 год). В 2018 прибыль увеличилась на 93%, в 2019 упала на 33%, но им всё мало. В законе 1210 рента на руду поднимается с 8% до 10%, на 2%, при рентабельности в 10-15 %, почему это не пишут на Цензоре? Нахера вы народу в глаза ссыте? Доходы метинвеста настолько огромны, что они заплатили дивидендов только 7 миллиардов!, и это во время "кризиса", КАРЛ! Это то, что они регистрируют, а сколько бабла уходит в оффшоры, вам лучше вообще не знать
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Был закон 10066 в феврале этого года, его внесли, ни разу не проголосовали и отклонили в августе. Почему Цензор об этом не написал? Потому что ахметов не заплатил, или пороху невыгодно было, ибо он тоже по нему влетал? Зато 1049 и 1210 обсосали, как ахметов ***, со всех сторон. Вы такие мудаки, журналисты и публицисты, паразиты на теле народа, строите из себя обеспокоенных, но на самом деле только сенсации выдавливаете и показываете, как Кива в раде дрочит. Настоящих важных для народа новостей от вас хрен дождешься. От того и народ такой - быдло, ему что на новостном портале на лопате подсунули, он то и жрет, и просит еще этого говна
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Требуем дотаций! Не дадим не дать Ренату Леонидовичу!
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Украинской металлургии (читай - "Уважаемому" и т.п.) необходимо раскошелиться на современные технологии выплавки чугуна и стали в первую очередь. Далее на фильтры и очистные (читай - экологию). Далее на качественное управление затратами на добыче. Но во главу угла - "Жрать надо меньше!"
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Ну сталевары,хотят як на Рашке.При дешёвой рабочей силе,максимальные прибутки.Тому сталевары и кажуть,що Украина програэ москалям конкуренцию.Бо москали олигархи плотно сидят на шее пацакских сталеваров,заставляя их работать за копейки,а прибыль выводят в офшоры.Тому тут дилема.С одной стороны,наш олигархат хочет модель як у москалей,а с другой стороны треба зарплату повышать сталеварам Щоб українська металургія вижила в умовах світової кризи, владі потрібно припинити нищити її зростанням податків і тарифів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6600
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Сталевар из Германии платит 3000 евро зарплаты рабочему и 3000 евро налогов в бюджет... И ничего - работают не ноют))
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