 Щоб українська металургія вижила в умовах світової кризи, владі потрібно припинити нищити її зростанням податків і тарифів, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112", про це йдеться в статті "Українська металургія вступила в смугу кризи" на порталі МінПром.
Автори матеріалу зазначають, що не всі представники нової української влади, на жаль, усвідомлюють ту роль, яку відіграє гірничо-металургійний комплекс у вітчизняній економіці. Сьогодні в ГМК і суміжних галузях працюють 350 тис. осіб, щорічно металурги заводять у країну близько 10 млрд дол. валютної виручки, тобто від їхньої стабільної роботи безпосередньо залежить курс національної валюти.
У статті зазначається, що низка законодавчих ініціатив може знищити металургійну галузь в Україні.
"По-перше, це законопроєкт № 1210, який економісти й експерти ринку називають не інакше як "токсичним" та "одіозним". Цим документом передбачається різко підвищити рентні ставки на видобуток руди в Україні, що обернеться неминучим обвалом залізорудної експорту в першу чергу на далекі ринки в разі зниження цін на ЗРС", - йдеться в статті. Автори пишуть з посиланням на експертів, що в подальшому буде спостерігатися падіння цін.
Автори матеріалу пишуть, що, за оцінками експертів, у разі ухвалення законопроєкту № 1210 Україна може втратити кожне третє робоче місце в ГМК, а український держбюджет при цьому – мільярди гривень. За законопроєктом голос галузі був принаймні почутий – у Міністерстві економіки доручили доопрацювати скандальний документ. Але тільки вщухли пристрасті щодо № 1210, на порядок денний вийшла ще одна вбивча ініціатива.
Окрім того, труднощі може створити і новостворене ТОВ "Оператор ГТС України", дочірнє товариство "Укртрансгазу", яке запропонувало підняти тарифи на транспортування газу вчетверо. З 1 січня 2020 року для внутрішніх точок входу - в 3,5 рази (з 91,87 до 320,77 грн./тис. куб. м), для внутрішніх точок виходу – в 4,7 рази (з 157,19 до 735,36 грн./тис. куб. м). Аргументація газовиків полягає в тому, що їм потрібно отримати в 2020 році 34 млрд грн прибутку, в тому числі 5,8 млрд грн недоотриманого прибутку за минулі роки. В результаті під цю цифру просто підігнали необхідний відсоток підвищення тарифу.
За оцінками галузевої асоціації "Укрметалургпром", підвищення тарифів на транспортування газу обійдеться підприємствам ГМК у 3 млрд грн додаткових платежів, що в сьогоднішніх умовах вкрай негативно вплине на галузь.
І третім ударом для металургії може стати пропозиція групи депутатів з президентської фракції "Слуга народу", яка внесла до Ради законопроект № 2367, який учетверо підвищить ставки екоподатку в Україні.
"Українська металургія вже сьогодні працює в кризових умовах. Вже сьогодні доводиться оптимізувати виробничі процеси, скорочувати витрати, боротися за кожен долар собівартості, а деяким навіть і припиняти виробництво" - резюмує автор статті.
Так и на крупных предприятиях Украины,производства на грани банкротства и рабочим выплачывают все меньшие зарплаты а руководство откуда-то берет деньги на заоблачные для себя зарплаты.
Нужно запретить вывоз руды из Украины!!!
---------------------------------------------------------------------
Ціна на газ для населення на початку 2020 року буде нижчою за 8,55 тис. гривень за тис. куб. м. Про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ministr-nazvav-granichnu-cinu-na-gaz-u-2020-roci-640895.html
Такие как Ахметов имеют возможность занижать налоги.
Так с какого бодуна нас должны волновать их частные проблемы ?
Нет никакой "украинской металлургии" - есть заводы в руках маланских олигархов.
Прибыль обычно ноль. Всегда можно продать по себестоимости в офшор.
НДС экспортёрам возвращают.
А вы, большой бизнес, который согласно рейтингам Ахметова, растет, хоть и не так динамично, как при Яныке, котрый тупо прощал долги. Короче, налоги надо увеличивать для богатых, а не уменьшать!
2. "Любі" олігархи... Ви за 30 років навіть листову прокатну сталь не навчились виробляти, про що ви говорите?
3. Звісно держава може вам допомогти створивши внутрішній попит. Це дуже просто. Почати будувати бетонні шосе, а не асфальтні. І потреба у метало прокаті, цементі, який також на вас зав'язаний врятує ваш бізнес, але... комусь доведеться відмовитись від постачання бітуму з країни агресора і хтось влетить із скуплянням асфальтних заводів... а цей хтось Бєня, а Бєня = Зеля...