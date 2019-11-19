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 Суспільство
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Все про:зміни (45) школа (731) Новосад (37)

 До кінця року представимо для обговорення новий стандарт навичок, які має отримати дитина в садочку, - Новосад

Міністерство освіти працює над змінами в дошкільній освіті, щоб поєднати їх з нововведеннями в роботі шкіл.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ міністерка освіти Ганна Новосад.

"Дошкільна освіта має отримати належну увагу - як її почала отримувати шкільна освіта з впровадженням нової української школи. І завдання, яке ми перед собою ставимо і вже почали над цим працювати – це поєднання змін у дошкільній, яке логічно передує школі, зі змінами в початковій школі. Про що я говорю? Передовсім ми хочемо оновити базовий компонент дошкільної освіти. Це стандарт дошкільної освіти, який визначає очікувані результати, що дитинка на виході з дошкілля мала би знати і вміти, які відповідно до вікових особливостей навички вона мала би отримати. Ось такий стандарт ми до кінця року презентуємо в новому драфті (проєкт. - Ред.) до обговорення", - сказала Новосад.

Міністерка освіти зазначила, що до нового проєкту міністерство також планує додати своєрідний контрольний список, який би дав можливість подивитися, відповідно до стандарту, що дійсно конкретна дитина вміє, може, як вона почувається в соціумі і як володіє навичками самообслуговування.

"Все-таки дитина вперше приходить до школи. З одного боку, вже жодних іспитів на вступ до першого класу немає", - додала Новосад.

За словами Новосад, міністерство також робитиме програми перепідготовки вихователів.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ідеалі з часом ми маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, - міністерка освіти Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160461
 
   
 Топ коментарі
 
гімно вопрос. ребенок в садике должен получать детство. точка!
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Боже, ну коли чиновники від освіти зрозуміють, що дитина у дитсадку має бути дитиною і нікому нічого не "должна"? Та скільки вже можна? Може, почнемо говорити які навички має мати дитина ще у пологовому будинку?
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Интересно наши дети так и будут ходить в московские школы,садики и церкви? и когда будут платные русские садики и школы, я бы тоже бесплатно учил в английских школах своих детей и внуков за счёт бюджета нашего государства Украина
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Маргинали накерують, ух і накерують...
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Народу Украины(подсадному народу),нельзя доверять обучения наших украинских детей,потому что эти дети потом будут также предавать своих Гетманов очередному сцарю Московии
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Стандарты для всех от министерства. А слово децентрализация бюрократам просто противопоказано.
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что может придумать министрерство где все сидят в контактике и учавствуют в руских передачках
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Главное научить ребенка различать Android от iOs. Иначе потом будет сложно.
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гімно вопрос. ребенок в садике должен получать детство. точка!
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одно другому не мешает. но наши тьотки могут его легко забрать.
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Боже, ну коли чиновники від освіти зрозуміють, що дитина у дитсадку має бути дитиною і нікому нічого не "должна"? Та скільки вже можна? Може, почнемо говорити які навички має мати дитина ще у пологовому будинку?
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тобто ходить на горшок, а не в підгузок - це для вас дитина не должна. а це як раз і є одна з навичок для її віку.
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Интересно наши дети так и будут ходить в московские школы,садики и церкви? и когда будут платные русские садики и школы, я бы тоже бесплатно учил в английских школах своих детей и внуков за счёт бюджета нашего государства Украина
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Новосад считает, что в Украине слишком много учителей: Это проблема, им придется переквалифицироваться
https://censor.net.ua/news/3160420/novosad_schitaet_chto_v_ukraine_slishkom_mnogo_uchiteleyi_eto_problema_im_pridetsya_perekvalifitsirovatsya
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Ніхто про це не забуває!
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лучше навыков чем было при СССР ребёнок в садике не получит 100%
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К концу года представим для обсуждения новый стандарт навыков, которые должен получить ребенок в садике ххххххххххххххххххх
Ето что еще за "стандарт навьіков", Новосад? Хватательньіе рефлексьі? И боюсь озвучить что за рефлексьі в твоем случае

Если современное украинское образование сделало тебя, Новосад, то да, тревогу бить надо.

Но думаю что тьі исключение, просто тупая личность, волею недоразумения ставшая у руля украинского образования. Думаю недоразумение в виде тебя, пока не вьіпустились первьіе детки по новьім стандартам, исправим
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О! Она меня читает?)) Я ж говорила, что она и за детсвие сады возьмется)) Щас заявит, что в них много воспитателей)).

своеобразный контрольный список . Не поняла) Какой список!? Дайте детям перейти из детского возраста (и сада) в школу, не разрушая его психику, перейти как-бы играючи! Иначе все дети потеряют интерес к школе и уважение к учителю, а когда вырастут, то станут тупыми депутатами и министрами, как...
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І так званий "базовий компонент" давно існує, і пресловутий "контрольний список" вже давно існує. І цей "базовий компонент" постійно оновлюється (інколи досить тупувато, до речі). Що ця недо-міністерка хоче довести? Усі "зелені" новації були досі виключно шкідливими. А ідея Новосад про скорочення вчителів, яких "забагато", при їх хронічному дефіциті і поширеній переповненісті учбових класів (!!) - оце вже повний ідіотизм, так притаманний усім без виключення "шлюхам народу".
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До речі, а вживання легалізованої незабаром "шлюхами народу" маріхуани буде включено в "базові навички"...? Бо звідки ж іще візьмуться такі "зелені кадри", як не від укурених в дупу батьків....?
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Совковий підхід у міністерки. І садок, і школа має сприяти формуванню лише вільної людини.
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а коли вільна людина не може собі очко витерти, то вона вже вільна чи ще ні?
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Дехто в дорослому віці ставить дитячі запитання з, нібито, претензіями на оригінальність. Це свідчить про те, що ця людина відвідувала в дитячому віці совко-дитсадок.
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Эти научат. Основной навык для зебила играть )(уем на рояле.
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Напомните, сколько зарплата у воспитателя детского сада? В г. Днепр это минималка. Ой нет... у них же не целая ставка, а 0,9 ставки. Значит еще чуть менбше. Зарплата как у уборщицы или прачки в этом же саду и за углом.

Напомните, а сколько обязанностей и какая ответственность у воспитателя? Уголовная, если с ребенком что-то случится из-за недосмотра.

Что еще нужно этой...женщине-министру. С оплатой адского труда, все очень радужно и классно - как в Европе... Особенно в ясельных группах где по 25 человек детей.
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