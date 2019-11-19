 Із 20 листопада на дорогах України запрацює ще 57 радарів TruCAM, - Білошицький. КАРТА

Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.

"Розширюємо кількість ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM, а також збільшуємо кількість таких приладів… 20 листопада додаємо ще 57 нових ділянок, а також розширюємо уже 2 існуючі", - зазначив Білошицький.

За його словами, загалом на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 186 ділянках.

"Застерігаю водіїв, що перевищення безпечної швидкості руху - це одна з найперших причин ДТП на дорогах України за 2019 рік. Тому перш ніж щосили тиснути на педаль газу - думайте про наслідки", - підсумував Білошицький.

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