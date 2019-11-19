EN|RU|UK
Теми дня: Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  1437  12
Все про:радар (29) патрульна поліція (947) Білошицький Олексій (24) TruCam (10)

 Із 20 листопада на дорогах України запрацює ще 57 радарів TruCAM, - Білошицький. КАРТА

Із 20 листопада ділянок доріг, де використовуватимуться радари для вимірювання швидкості TruCAM, буде на 57 більше.

Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.

"Розширюємо кількість ділянок, де патрульні вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM, а також збільшуємо кількість таких приладів… 20 листопада додаємо ще 57 нових ділянок, а також розширюємо уже 2 існуючі", - зазначив Білошицький.

За його словами, загалом на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 186 ділянках.

"Застерігаю водіїв, що перевищення безпечної швидкості руху - це одна з найперших причин ДТП на дорогах України за 2019 рік. Тому перш ніж щосили тиснути на педаль газу - думайте про наслідки", - підсумував Білошицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівські поліцейські, які відмовилися від хабаря за непритягнення до відповідальності п'яного водія, отримають премію. ДОКУМЕНТ

Із 20 листопада на дорогах України запрацює ще 57 радарів TruCAM, - Білошицький 01
Із 20 листопада на дорогах України запрацює ще 57 радарів TruCAM, - Білошицький 02
Із 20 листопада на дорогах України запрацює ще 57 радарів TruCAM, - Білошицький 03
Із 20 листопада на дорогах України запрацює ще 57 радарів TruCAM, - Білошицький 04
Із 20 листопада на дорогах України запрацює ще 57 радарів TruCAM, - Білошицький 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160460
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Але ж це не автоматична фотофіксація, це нова версія ГАІшних радарів.

Де автоматична фотофіксація, яку Аваков обіцяє ось-ось впровадити року так з 2016??
 показати весь коментар
 
 
сорость по приборам тож будет явно завищаться процентов на 20%
 показати весь коментар
 
 
все старе стає новим, при цьому нічого не змінюючи в плані самої безпеки
 показати весь коментар
 
 
А может все таки плохое дорожное покрытие и оборудование дорог (разметка, ограждение, освещение) является основной причиной ДТП?
 показати весь коментар
 
 
Я, два дня назад, наблюдал с десяток ментов, в Мариуполе, на одном пятачке! Три вот таких радара присутствовали, направленными на дорогу. Полагаю, что обучение происходило, в реальных условиях. У меня было 65 на спидометре. Я, было дело- напрягся, но- ничего, не остановили.
 показати весь коментар
 
Самокатик сейчас на приколе. Холодно. Приходится передвигаться на 4-х колесах.
 показати весь коментар
 
при остановке коммерсантами в погонах таким прибором-требуйте сертифкат и акт поверки.
 показати весь коментар
 
 
Сертификат соответствия и Акт метрологической поверки
 показати весь коментар
 
а накуй они в нас в стране нету законов .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору