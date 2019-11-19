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 Політика України
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Все про:євроінтеграція (184) Чехія (274) Бабіш (12) Гончарук_Олексій (279)

 Україна збереже євроінтеграційний і євроатлантичний шлях свого розвитку, - Гончарук

Україна збереже євроінтеграційний і євроатлантичний шлях свого розвитку і намагатиметься максимально поглиблювати зв'язки з Європою.

Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час українсько-чеського бізнес-форуму в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна збереже євроінтеграційний і євроатлантичний шлях свого розвитку і буде намагатися максимально поглиблювати ділові, політичні, культурні зв'язки з Європою", - зазначив Гончарук.

Він додав, що уряд налаштований працювати максимально швидко, щоб Україна адаптувала свої стандарти до стандартів ЄС.

Також прем'єр-міністр зазначив, що в країні є багато проблем, які потрібно вирішити, це, зокрема, "пострадянські обмеження на продаж землі, рух капіталів, ринку праці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Бабіш налаштовані активізувати політичний діалог між Україною та Чехією

Крім того, Гончарук зазначив, що в Кабміні створено спеціальний офіс для роботи з великими інвесторами. Він закликав бізнесменів звертатися туди в разі проблем або незручностей в роботі з органами влади.

"Ми дуже раді українським і чеським компаніям, які ухвалили рішення працювати з Україною і в Україні", - додав Гончарук і запевнив, що уряд зробить все, щоб бізнесу працювалося комфортно.

На відкритті форуму також виступив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш.

"Україна є дуже перспективною територією, історично і географічно наближеною до нас. Торгівля між нашими країнами зростає", - сказав Бабіш.

За його словами, в 2018 році частка експорту Чеської Республіки в ЄС досягла 78%. "Ми бачимо таку ж можливість експорту і в Україну", - додав чеський прем'єр.

На його думку, було б дуже добре поновити роботу комісії, яка займалася подальшим розвитком відносин України і Чехії. За словами глави чеського уряду, країна готова брати участь у реалізації низки проєктів в Україні.

"Чеська Республіка має дуже хороші економічні результати. У нас найнижче безробіття і державний борг, я думаю, що це дуже важливо", - підкреслив прем'єр Чехії.

В рамках форуму відбулося підписання низки документів про співробітництво між українськими та чеськими компаніями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160459
 
   
 Топ коментарі
 
Украина сохранит евроинтеграционный и евроатлантический путь своего развития, - шлях залишиться, але зекоманда зайва на цьому шляху.
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Європейський і євроатлантичний шлях НЕ МОЖУТЬ впроваджувати русськаязичні політики з юга-вастока. Не можуть впроваджувати ті, хто не вважав рашку ворогом до 2014 року і їздив активно виступати в московію! Не можуть впроваджувати ті, хто вірив у казочки про "братські народи"!

Україною мають керувати ЛИШЕ СВІДОМІ УКРАЇНЦІ!
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только можно идти к этому 5-10 лет а можно и 50-100 ...он с высшим образованием прогнозов не дает когда именно ?
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Яник теж заявляв про курс на Європу.
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Істина пізнається в порівнянні...
Кучма, Ялинкович, Потрох, ЗЕ...
Що ж змінилося?
-Корупція для влади - обов'язковість як сон, як трапеза...
-Гроші українців "відпливають" в офшори...
-Торгівля енергоносіями - виключно - "царскоє ето дєло"...
-Контрабанда і несплата податків - звичний "спорт" олігархів..
-Права людини - фікція...
-Постійність в зміні рівня життя бариг і "пересічних", правда - різновекторне...
-Політичні вбивства звична справа...
-Пресінг журналістів, темники, як і "джинса " в ЗМІ - норма...
-Рулять судами, перетворюючи правосуддя в ЛІВОсуддя. ті ж.. (Медведчуки, Портнови, Грановські, Богдани)...
-Царі на троні - з почуттями самодержця і безкарності. Обіцянок - їж донесхочу, правда царі - різнокаліберні... але лише за габаритами
- Така ж камарилья, але масштабніша в обсягах слідчих, розслідувачів, прокурорів, готових сфабрикувати що завгодно і на кого завгодно...
-Менти з тими ж зашкварами ЛІВОохоронців, напівкримінальні...
- Депутати голосують за помахом диригента....
-Правда, нинішній (черговий), розворот в бік Росії вже інший - підліший і небезпечніший. Нинішній розворот може і значніше знищити Україну....
-Ті же Майдани - За Гідність! А приходять на зміну - негідники, приходять до влади все гірші та гірші...
-Всі відсторонені від влади негідники - живі, багаті, щасливі й недоторкані...
- Ми досягли "вершини" - перше місце в Європі за рівнем бідності !
То може, врешті, згадаємо про ГІДНІСТЬ не на словах, а в ділах не допустимо капітуляції і змінимо ці вектори в тенденціях т. зв. "розвитку суспільства" на зворотні?
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Украина сохранит евроинтеграционный и евроатлантический путь своего развития, - шлях залишиться, але зекоманда зайва на цьому шляху.
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главное, что пэ уже вылетела, и чтоб её главу - на пожизненное.
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Це не головне для українців. Ми чекаємо не політичних переслідувань опонентів, а свого власного добробуту.
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Политические преследования - не европейский путь. Но за такие - за грати!
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За які? Щось встановлено незалежним слідством і судом?
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"Но за такие - за грати!" Зрозумілою вам мовою:" ШтА?"
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/// "Мы очень рады украинским и чешским компаниям, которые приняли решение работать с Украиной и в Украине" ///

Очень рады, что украинские компании приняли решение работать в Украине - пипец как патриотично!

/// Украина является очень перспективной территорией, исторически и географически приближенной к нам... ///
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Європейський і євроатлантичний шлях НЕ МОЖУТЬ впроваджувати русськаязичні політики з юга-вастока. Не можуть впроваджувати ті, хто не вважав рашку ворогом до 2014 року і їздив активно виступати в московію! Не можуть впроваджувати ті, хто вірив у казочки про "братські народи"!

Україною мають керувати ЛИШЕ СВІДОМІ УКРАЇНЦІ!
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Всё это Зе и Ленины сказки, при Пете скоро бы были в ЕС, а с этими, следующим утром можете проснуться в Таёжном Союзе...
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И Лука с х""лом, вас будут встречать с распростёртыми руками...
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Тю на вас.. Так мы это чули и от Януковича, Азирова, Клюева... Ну и "ШО" !!!
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Скоро дізнаємося яку ви "євроатлантичну" інтеграцію з ****** підпишите...
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Обожнюю соєвих - що не с кажуть - все їм погано Україна збереже євроінтеграційний і євроатлантичний шлях свого розвитку, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9093 Такі кумедні
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