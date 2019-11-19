 Україна збереже євроінтеграційний і євроатлантичний шлях свого розвитку, - Гончарук

Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час українсько-чеського бізнес-форуму в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна збереже євроінтеграційний і євроатлантичний шлях свого розвитку і буде намагатися максимально поглиблювати ділові, політичні, культурні зв'язки з Європою", - зазначив Гончарук.
Він додав, що уряд налаштований працювати максимально швидко, щоб Україна адаптувала свої стандарти до стандартів ЄС.
Також прем'єр-міністр зазначив, що в країні є багато проблем, які потрібно вирішити, це, зокрема, "пострадянські обмеження на продаж землі, рух капіталів, ринку праці".
Крім того, Гончарук зазначив, що в Кабміні створено спеціальний офіс для роботи з великими інвесторами. Він закликав бізнесменів звертатися туди в разі проблем або незручностей в роботі з органами влади.
"Ми дуже раді українським і чеським компаніям, які ухвалили рішення працювати з Україною і в Україні", - додав Гончарук і запевнив, що уряд зробить все, щоб бізнесу працювалося комфортно.
На відкритті форуму також виступив прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш.
"Україна є дуже перспективною територією, історично і географічно наближеною до нас. Торгівля між нашими країнами зростає", - сказав Бабіш.
За його словами, в 2018 році частка експорту Чеської Республіки в ЄС досягла 78%. "Ми бачимо таку ж можливість експорту і в Україну", - додав чеський прем'єр.
На його думку, було б дуже добре поновити роботу комісії, яка займалася подальшим розвитком відносин України і Чехії. За словами глави чеського уряду, країна готова брати участь у реалізації низки проєктів в Україні.
"Чеська Республіка має дуже хороші економічні результати. У нас найнижче безробіття і державний борг, я думаю, що це дуже важливо", - підкреслив прем'єр Чехії.
В рамках форуму відбулося підписання низки документів про співробітництво між українськими та чеськими компаніями.
Кучма, Ялинкович, Потрох, ЗЕ...
Що ж змінилося?
-Корупція для влади - обов'язковість як сон, як трапеза...
-Гроші українців "відпливають" в офшори...
-Торгівля енергоносіями - виключно - "царскоє ето дєло"...
-Контрабанда і несплата податків - звичний "спорт" олігархів..
-Права людини - фікція...
-Постійність в зміні рівня життя бариг і "пересічних", правда - різновекторне...
-Політичні вбивства звична справа...
-Пресінг журналістів, темники, як і "джинса " в ЗМІ - норма...
-Рулять судами, перетворюючи правосуддя в ЛІВОсуддя. ті ж.. (Медведчуки, Портнови, Грановські, Богдани)...
-Царі на троні - з почуттями самодержця і безкарності. Обіцянок - їж донесхочу, правда царі - різнокаліберні... але лише за габаритами
- Така ж камарилья, але масштабніша в обсягах слідчих, розслідувачів, прокурорів, готових сфабрикувати що завгодно і на кого завгодно...
-Менти з тими ж зашкварами ЛІВОохоронців, напівкримінальні...
- Депутати голосують за помахом диригента....
-Правда, нинішній (черговий), розворот в бік Росії вже інший - підліший і небезпечніший. Нинішній розворот може і значніше знищити Україну....
-Ті же Майдани - За Гідність! А приходять на зміну - негідники, приходять до влади все гірші та гірші...
-Всі відсторонені від влади негідники - живі, багаті, щасливі й недоторкані...
- Ми досягли "вершини" - перше місце в Європі за рівнем бідності !
То може, врешті, згадаємо про ГІДНІСТЬ не на словах, а в ділах не допустимо капітуляції і змінимо ці вектори в тенденціях т. зв. "розвитку суспільства" на зворотні?
Очень рады, что украинские компании приняли решение работать в Украине - пипец как патриотично!
/// Украина является очень перспективной территорией, исторически и географически приближенной к нам... ///
Україною мають керувати ЛИШЕ СВІДОМІ УКРАЇНЦІ!