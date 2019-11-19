 День жалоби оголошено в Мукачеві у зв'язку зі смертю комбрига 128-ї ОГШБр Коростельова

Про це повідомляє міськрада Мукачева, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із загибеллю командира 128-окремої гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова, розпорядженням міського голови Мукачева Андрія Балоги 19 листопада оголошено Днем жалоби. Євгеній Коростельов помер сьогодні у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Тиждень тому він дістав важкі мінно-вибухові травми під час обходу позицій. На знак жалоби за загиблим, підприємства, установи, організації міста незалежно від форм власності мають приспустити на будівлях Державний Прапор України. Також цього дня рекомендовано підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності відмінити у День жалоби проведення розважально-концертних заходів", - йдеться в повідомленні.

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