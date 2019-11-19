 День жалоби оголошено в Мукачеві у зв'язку зі смертю комбрига 128-ї ОГШБр Коростельова

Про це повідомляє міськрада Мукачева, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку із загибеллю командира 128-окремої гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова, розпорядженням міського голови Мукачева Андрія Балоги 19 листопада оголошено Днем жалоби. Євгеній Коростельов помер сьогодні у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Тиждень тому він дістав важкі мінно-вибухові травми під час обходу позицій. На знак жалоби за загиблим, підприємства, установи, організації міста незалежно від форм власності мають приспустити на будівлях Державний Прапор України. Також цього дня рекомендовано підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності відмінити у День жалоби проведення розважально-концертних заходів", - йдеться в повідомленні.
https://www.youtube.com/watch?v=KdJq1sX5tUE
комбриг погиб в результате обстрела из АГС.
кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.
Выздоровления офицерам !
Будь проклят Владимир Зелеленский и вся его воровская банда из-за такого перемирия!
будь проклят Владимир Зеленский !
Запиши себе в мозгах!
Хочеться побажати такого миру і спакойствія і такого щастя тим хто його так прагне...