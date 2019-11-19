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 Політика України, Суспільство
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Все про:Мукачево (75) жалоба (48) Коростельов Євген (1)

 День жалоби оголошено в Мукачеві у зв'язку зі смертю комбрига 128-ї ОГШБр Коростельова

У зв'язку із загибеллю командира 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова, розпорядженням міського голови Мукачева Андрія Балоги 19 листопада оголошено Днем жалоби.

Про це повідомляє міськрада Мукачева, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із загибеллю командира 128-окремої гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова, розпорядженням міського голови Мукачева Андрія Балоги 19 листопада оголошено Днем жалоби. Євгеній Коростельов помер сьогодні у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Тиждень тому він дістав важкі мінно-вибухові травми під час обходу позицій. На знак жалоби за загиблим, підприємства, установи, організації міста незалежно від форм власності мають приспустити на будівлях Державний Прапор України. Також цього дня рекомендовано підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності відмінити у День жалоби проведення розважально-концертних заходів", - йдеться в повідомленні.

День жалоби оголошено в Мукачеві у звязку зі смертю комбрига 128-ї ОГШБр Коростельова 01

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День жалоби оголошено в Мукачеві у звязку зі смертю комбрига 128-ї ОГШБр Коростельова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160454
 
 
 Топ коментарі
 
Слава герою! Вечная память!
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низкий поклон ,вечная память
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Слава Герою !

комбриг погиб в результате обстрела из АГС.

кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.

Выздоровления офицерам !

Будь проклят Владимир Зелеленский и вся его воровская банда из-за такого перемирия!
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Цікаво, до від офіційної української влади немає нічого - ні прес-релізу, ні співчуття, ні навіть заяви. Можна подумати, що генерали на фронті у нас гинуть щодня. Тим більше - бофові. Я не є прихильником клану Балог-Петьовок, але Андрію Балозі повага віл мере за ашанування пам'яті воїна. Герої не вмирають! Вони живі у пам'яті. Вмирають вороги. Двічі. Фізично і забуті історією.
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розводимо лохів...тьху війська від ***** ура!
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Слава Герою !

комбриг погиб в результате обстрела из АГС.

кроме командира бригады, в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета получили ранения еще трое офицеров части.

Выздоровления офицерам !

Будь проклят Владимир Зелеленский и вся его воровская банда из-за такого перемирия!
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коментар відмічено як спам  
 
Это Зеленский его убил??
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С твоей логикой пуйло тоже никакого отношения не имеет к тысячам смертей на востоке Украины!
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Путин конечно имеет, он глава вражеского государства.
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Комборига убил Зеленский, своей капитуляцией!

Запиши себе в мозгах!
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денисик! если мозг заточен на квартал 95, то тебе не понять. убивает нынешняя система которую твой любимый персонаж создаёт!
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в 14 году Порошенко не разрешал давать ответ.... поинтересуйся у солдат. Сколько сотен т огда погибло...
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Досить вже пи**ти День жалоби оголошено в Мукачеві у зв'язку зі смертю комбрига 128-ї ОГШБр Коростельова - Цензор.НЕТ 6592Комбриг підірвався на фугасі. Зним отримав поранення лейтенант.
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Те, що в ООС ніхто не брехав про обставини поранення. Брехати почали інші, щоб політику приліпити до трагедії.
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Вечная и светлая память Евгению.......Пусть покоится с миром.........
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"Просто надо перестать стрелять." (с) шлюха Моника
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Хай спочиває з Богом і святою памяттю земляків та усіх свідомих українців.
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Лучших теряем... Спасибо ВОИНУ и вечного покоя в Царстве Небесном!
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....да НЕМОЖЕТ быть !!! он же в ноги ранен (((((( !!!!! он не ПОГИБ !!! не верю (((((
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Підрив на фугасі. Досить вже соєву брехню про обстріл розганяти. Прогугли, що таке вибухова травма...
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Оказывается погиб от обстрелов из гранатометов. А нам втирали что был ранен от неизвестного взрывного устройства. Вот так и скрывает власть потери чтобы не нарушить *ЗЕперемирие* и не сорвать нормандские переговоры где Зелупа будет сосать у *****.
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Досить розганяти брехню і НАВІТЬ в ЦЮ стрічку політику впихувати. май совість! День жалоби оголошено в Мукачеві у зв'язку зі смертю комбрига 128-ї ОГШБр Коростельова - Цензор.НЕТ 9901
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Низький уклін і вічна пам'ять Герою, важка втрата для армії. Щирі співчуття його родині.
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Царство Небесне...

Хочеться побажати такого миру і спакойствія і такого щастя тим хто його так прагне...
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Земля пухом Воину, соболезнования родным .
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