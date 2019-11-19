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Все про:діти (1719) зґвалтування (95) Миколаїв (378)

 Поліцейські затримали в Миколаєві 65-річного діда, який зґвалтував свою п'ятирічну онуку

У Миколаєві поліція затримала 65-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 5-річної внучки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вівторок, 19 листопада, повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.

"З відповідною заявою 18 листопада в поліцію звернулася її мати. За попередньою інформацією, жінка залишила п'ятирічну дочку у свого вітчима, діда постраждалої, а коли забирала, виявила на її нижній білизні плями крові.

Дівчинку оглянули лікарі і підтвердили наявність у неї тілесних ушкоджень в ділянці статевих органів. Дитина свідчить, що завдав їх дідусь ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 65-річного чоловіка, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин, слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України "Зґвалтування". Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160453
 
 
 Топ коментарі
 
закопать живым на мусорной свалке
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Спочатку покласти в ящик. Щоб подох не зразу.
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Щось у цьому Миколаєві весь час трапляються випадки згвалтування.
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А не противно ли? Или сейчас по камерам гомосексуалисты-геронтофилы сидят. Поліцейські затримали в Миколаєві 65-річного діда, який зґвалтував свою п'ятирічну онуку - Цензор.НЕТ 7714
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дегенерат - написаиший это. А Ватикан болен! Папа признался в этом полтора года назад, в Ирландии.
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Вообще то Николаев значительно ближе к западной границе Украины , чем к восточной. А ак да, все наши беды от юго-востока , только в северо-западной части страны живут одни сознательные и образцовые граждане.
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А может у отчима просто квартира хорошая, а он гад никак не помирает?
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Так что, тетка решила своего ребенка ради квартиры покалечить? К тому же, наверняка проводилась экспертиза, а экспертов обмануть нелегко - царапину на изнасилование не выдашь.
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один из соевых пензов здесь на сайте. ненормальный, короче.
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У Миколаєві соєвий? Здається, що ти теж хвора.
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І вам одужання від ненависті та стати психічно здоровою.
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Так ты психиатр? Или псих ? Впрочем, соевый, не приставай, не задирайся и не провоцируй!
Как персона ты меня не интересуешь .
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Перед тюрмою цьому ідіоту порубати на п"ятаки причинне місце.
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(((((( это даже не ЖИВНОСТЬ ((((( мутант АМЕБЫ (((( РАССТРЕЛЯТЬ на.......!!!!
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