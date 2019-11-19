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 Суспільство
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Все про:Міносвіти (534) вчитель (121) Новосад (37)

 В ідеалі з часом ми маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, - міністерка освіти Новосад

Міністерка освіти Ганна Новосад розповіла, що із часом учителів можуть перевести на контрактну основу роботи.

Про це вона сказала в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, як потрібно боротися з учителями, які не викладають предмет, а вдаються до особистих роздумів під час уроку, і чи можна такі речі прописати в якомусь контракті.

"Вчитель за бажанням може укладати контракт зі школою. В ідеалі з часом взагалі маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, де дуже чітко описуються обов’язки усіх сторін і права усіх сторін. Але що стосується якісного викладання, то дуже складно прописати до деталей у контракті, що ти маєш викладати на уроці. Як на мене, питання того, наскільки якісно і цікаво викладає вчитель – це також фактор постійного професійного зростання і підвищення кваліфікації вчителя. Ми насправді маємо побудувати таку систему, яка б їм давала можливості це робити", - сказала Новосад.

На її думку, багато нарікань на вчителів з'являються, зокрема, тому що у них немає доступу до сучасних професійних методик викладання, до сучасного змісту, який змінюється.

"От що вони вивчили в університеті 30 років тому, і що їм раз на 5 років вкладають в інституті післядипломної освіти в голову - те вони дуже часто і ретранслюють. Насправді ми від цього дуже хочемо відійти - і вже рухаємось у цьому напрямку, щоб у вчителів була можливість через неурядові організації і приватні ініціативи, які займаються промоцією освіти, підвищувати свій фаховий рівень і отримувати нові і сучасні навички", - сказала Новосад.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новосад вважає, що в Україні занадто багато вчителів: Це проблема, їм доведеться перекваліфіковуватися

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160452
 
 
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Как там шмеле говорил- Идите в бизнес! У нас видимо тоже к этому идет...
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Не в ідеалі, а по факту всій ваші Зе команді ,бажано терміново підготуватись на вихід, в противному разі не встигнете зібратись це 100%.
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Уже и в школах мало чему учат. И земля не бесплатная, и образование не бесплатное. Если оно бесплатное, то такое и качество. Хотя если экономика не работает, то образование не нужно вообще. Олигархам легче умными прикидываться и воровать, воровать, воровать. Все что можно. Вот так мы и живем.
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О каком образовании может идти речь, когда министр ДУРА.
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100% "Но что касается качественного преподавания, то очень сложно прописать к деталям в контракте, что ты должен выкладывать на уроке" Источник: https://censor.net.ua/n3160452 В идеале со временем мы должны перейти на контрактную основу работы учителей, - министр образования Новосад - Цензор.НЕТ 3823
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принцип влади - меньше дати більше взяти,по простому - кинути...
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много слофф и букафф, давно пора в шею гнать всех учителей и педагогов, даешь новую незалэжнюю бурсу и детей с сантехническим сознанием. не замутненным сепарскими и камуняцкими выдумками
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а после этого вообще отмените учителей ,не нужно будет обещанные 4000 дол. плптить.
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А кому они нужны? Лопату в руки и вперед.
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"...В ідеалі з часом ми маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, - міністерка освіти..."
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А вчительок? В ідеалі з часом ми маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, - міністерка освіти Новосад - Цензор.НЕТ 7461
Якщо вже "міністерка", то про тих, кого переведуть на контракт, треба говорити як про чоловіків, так і про жінок В ідеалі з часом ми маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, - міністерка освіти Новосад - Цензор.НЕТ 7461 На "Цензорі" про це знають? А "міністерка" знає? В ідеалі з часом ми маємо перейти на контрактну основу роботи вчителів, - міністерка освіти Новосад - Цензор.НЕТ 7461
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Задачка для ученика 5-го класса.
Сколько надо уволить учителей, Чтобы повысить зарплату до 4000 долларов?
Переходим к медицине....
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А ответ ужасно прост и притом единственный. Оставляем просто одно министерство.
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треба перевірити трускавецьку воду , мені здається в неї потрапила якась речовина яка розчиняє мозок!
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