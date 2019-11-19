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 Політика України
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Все про:Зеленський (3583) опозиція (195) Тимошенко (3214)

 Зеленський: У Тимошенко така фігура, тому що їй не дають солоденького

Президент України Володимир Зеленський підтвердив те, що Юлія Тимошенко пропонувала йому кадри зі своєї команди ще на початку його каденції.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ", - заявив президент.

Зеленський подивився виступ Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" і підтвердив, що вона пропонувала йому кадри зі своєї команди.

"Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди", - підкреслив Зеленський.

"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького"", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко

Нагадаємо, Фракція "Батьківщина" заявила про перехід в опозицію до влади.

Вчора лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але тільки в рамках реалізації її програми "Нового курсу".

Зеленський: У Тимошенко така фігура, тому що їй не дають солоденького 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160451
 
   
 Топ коментарі
 
Оно начало бороться с Юлькой)))) всего полгода прошло. Ну все, прощай вова)))) всрался так же как и до тебя)))))) мы думали ты дольше продержишься. Но Юля Владимировна - скала, об нее разбились ВСЕ корабли тупорылых недопрезидентов))))
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Вся страна соснула из за недоразвитых избирателей зеленой тушки.
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Володимиру треба краще слідкувати за своєю фігурою. Солодке у великій кількості призводить до проблем зі здоров'ям...
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ЗЕ дальше 95 кварталу так і вийшов. Зрадник українського народу . Дружбан оліархів. Продає Україну з молотка. А щоб ЗЕбіли проголосували дали кожному по 5000$. Але по натурі ЗЕ жадний так напевно гроші дал Коломойський . Може жотіли купити кнопкодавів дороще , але 150000$ не дійшло . От така боротьба з корупцією.
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Мне больше всего нравица как ЗЕбилятня любит рассказывать что мол вот мудрый нарит оторвал от корыта власть варов и бариг!! ЗЕбильчики так если пришли такие правильные и честные ЗЕкомандиры, а Парашенковских воров мудрый нарит оторвал от корыта, то я одного не пойму -- где бабло?? По идее без бариги мародёра который всё воровал бюджет сейчас должен трещать от денег. Так где бабки??
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Нам клялся президент на Конституции,
Кричал из телевизора сурово:
"Я положу конец любой коррупции!"
Но выполнил всего три первых слова.
(c)
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Правильно Зеля говорит, все вещи надо называть своими именами. Юля уже "ложилась" под *** ло, доверия ей не может быть.
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Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места.
Это теперь так называется? Т.е. он расставил на все СЛАДКИЕ должности СВОИХ ЛЮДЕЙ- не специалистов в сфере, а преданных *********? Согластно её выступления- Она предложила ему Программу+ список лиц которые могут эту программу воплотить!

Так какие интересы у Зе???? Сладенькое?
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Какое же позорное мудило нами правит!!! Видать все шутки этому паяцу Жидков писал...
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Хана вовке! ЮВТ растопчет этого недалекого хама на его же квартальном поле...
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Пока перед наридом разыгрывают цЫрк...

George Tuka

4 год ·

В той час, коли Міністр закордонних справ верзе якусь нісенітницю про ТКГ та «нормандський формат», Медведчук&Путін діють системно і фахово:

- Медведчук очолив міжпарламентське об'єднання за мир та діалог «Україна-Німеччина-Франція-Росія».

Не здивуюсь, якщо серед учасників цього «діалогу» будуть ті євро-шлюхи, які відстоюють «свободу слова» на КУМ-TV.
Між іншим, а не залучився, раптом, до цієї ініциативи пан
Бужанський?.. Це було б логічним.

Але, головне не це. Головне - системність! Системність на фоні ЗЕідіотізму, ЗЕнефаховості та ЗЕколабораціонізму.
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Не стоит забывать кто такая Ти-Мошенка:
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко приняла участие лишь в 1% голосований прошлого созыва Верховной Рады!
1. Тимошенко отсутствовала в зале ВР при голосовании за привлечение к уголовной ответственности, предоставление согласия на задержание и арест Надежды Савченко (которая прошла в Парламент по спискам ее политсилы).
2. Тимошенко не голосовала за Закон признании россии агрессором и деокупации Донбасса
3. Тимошенко не голосовала за Закон про виконання Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року
4. Тимошенко не голосовала за Законопроект о признании Героев Небесной Сотни!
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Не нужно забывать что такое Ти-Мошенка:
А знаете, что Ти-МошЕнка не голосовала за привлечение к уголовной ответственности кацапов, незаконно пересекающих границу Украину?
А знаете, что что Ти-МошЕнка не голосовала за Закон о сотрудничестве с Польшей в сфере обороны?
А знаете, что Ти-МошЕнка не голосовала за Закон про статус вора в законе, позволявший государству бороться с ОПГ?
Ти-МошЕнка - давно дружит с ворами в законе и старательно выполняет все их пожелания.
А знаете, как сепаратист, кум карлика-педофила путина в. медведчук "спалил" Тимошенко? Недавно в эфире одного из сепарских гавноканалов медведчук так и ляпнул: считаю, что Ти-мошЕнка у нас самый "подготовленный кандидат" на пост Президента Украины. У нас - это у Медведчука и у Путина
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Надо помнить кто такая Ти-Мошенка:
Юлия Тимошенко после провала избирательной президентской компании вовремя которой она насобирала с доверчивых бизнесменов много миллионов долларов уже несколько раз сокращала штат сотрудников в офисах и урезала бюджет.
Но деньги все равно нужно вернуть людям и Тимошенко пытается договориться с Зеленским о назначении ее людей в "хлебные места", например в Госагенство по управлению зоной отчуждения, Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, но ее слуги послали. Вот истинная причина ухода Тимошенко в оппозицию а на людей ее глубоко плевать.
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Не забудем Ти-мошенку:
Воровка Тимошенко много лет сотрудничает с одиозным международным мафиози - Севой Могилевичем. О вербовке Ти-Мошенки ГРУ ГШ россии и закрытии против нее уголовного дела военной прокуратурой кацапстана. О сотрудничестве с сепаратистской организацией В. Медведчука "Украинский Выбор", о нескольких тайных оффшорных валютных счетах в "Somolli Enterprises", в "Bassington Limited", о происхождении огромных сумм в долларах США, которые оплачивала Ти-МошЕнка многочисленным лоббистским компаниям в США?
Как говорит Моня Бродский: Тимошенко это самая циничная воровка "на доверии"
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Попрошу заметить - этот паяц и его подсвинки молчат в тряпочку когда по трем помойным каналам мертвеччука Украину тупо мешают с грязью всякие рабиновичи, бойки, шуфричи и прочая рыгошобла, а по выступлению ЮВТ оно возбудилось...
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