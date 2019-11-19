 Зеленський: У Тимошенко така фігура, тому що їй не дають солоденького

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ", - заявив президент.
Зеленський подивився виступ Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" і підтвердив, що вона пропонувала йому кадри зі своєї команди.
"Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди", - підкреслив Зеленський.
"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького"", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, Фракція "Батьківщина" заявила про перехід в опозицію до влади.
Вчора лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але тільки в рамках реалізації її програми "Нового курсу".
Кричал из телевизора сурово:
"Я положу конец любой коррупции!"
Но выполнил всего три первых слова.
(c)
Это теперь так называется? Т.е. он расставил на все СЛАДКИЕ должности СВОИХ ЛЮДЕЙ- не специалистов в сфере, а преданных *********? Согластно её выступления- Она предложила ему Программу+ список лиц которые могут эту программу воплотить!
Так какие интересы у Зе???? Сладенькое?
George Tuka
4 год ·
В той час, коли Міністр закордонних справ верзе якусь нісенітницю про ТКГ та «нормандський формат», Медведчук&Путін діють системно і фахово:
- Медведчук очолив міжпарламентське об'єднання за мир та діалог «Україна-Німеччина-Франція-Росія».
Не здивуюсь, якщо серед учасників цього «діалогу» будуть ті євро-шлюхи, які відстоюють «свободу слова» на КУМ-TV.
Між іншим, а не залучився, раптом, до цієї ініциативи пан
Бужанський?.. Це було б логічним.
Але, головне не це. Головне - системність! Системність на фоні ЗЕідіотізму, ЗЕнефаховості та ЗЕколабораціонізму.
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко приняла участие лишь в 1% голосований прошлого созыва Верховной Рады!
1. Тимошенко отсутствовала в зале ВР при голосовании за привлечение к уголовной ответственности, предоставление согласия на задержание и арест Надежды Савченко (которая прошла в Парламент по спискам ее политсилы).
2. Тимошенко не голосовала за Закон признании россии агрессором и деокупации Донбасса
3. Тимошенко не голосовала за Закон про виконання Угоди між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній 17 липня 2014 року
4. Тимошенко не голосовала за Законопроект о признании Героев Небесной Сотни!
А знаете, что Ти-МошЕнка не голосовала за привлечение к уголовной ответственности кацапов, незаконно пересекающих границу Украину?
А знаете, что что Ти-МошЕнка не голосовала за Закон о сотрудничестве с Польшей в сфере обороны?
А знаете, что Ти-МошЕнка не голосовала за Закон про статус вора в законе, позволявший государству бороться с ОПГ?
Ти-МошЕнка - давно дружит с ворами в законе и старательно выполняет все их пожелания.
А знаете, как сепаратист, кум карлика-педофила путина в. медведчук "спалил" Тимошенко? Недавно в эфире одного из сепарских гавноканалов медведчук так и ляпнул: считаю, что Ти-мошЕнка у нас самый "подготовленный кандидат" на пост Президента Украины. У нас - это у Медведчука и у Путина
Юлия Тимошенко после провала избирательной президентской компании вовремя которой она насобирала с доверчивых бизнесменов много миллионов долларов уже несколько раз сокращала штат сотрудников в офисах и урезала бюджет.
Но деньги все равно нужно вернуть людям и Тимошенко пытается договориться с Зеленским о назначении ее людей в "хлебные места", например в Госагенство по управлению зоной отчуждения, Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, но ее слуги послали. Вот истинная причина ухода Тимошенко в оппозицию а на людей ее глубоко плевать.
Воровка Тимошенко много лет сотрудничает с одиозным международным мафиози - Севой Могилевичем. О вербовке Ти-Мошенки ГРУ ГШ россии и закрытии против нее уголовного дела военной прокуратурой кацапстана. О сотрудничестве с сепаратистской организацией В. Медведчука "Украинский Выбор", о нескольких тайных оффшорных валютных счетах в "Somolli Enterprises", в "Bassington Limited", о происхождении огромных сумм в долларах США, которые оплачивала Ти-МошЕнка многочисленным лоббистским компаниям в США?
Как говорит Моня Бродский: Тимошенко это самая циничная воровка "на доверии"