 Зеленський: У Тимошенко така фігура, тому що їй не дають солоденького

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ", - заявив президент.

Зеленський подивився виступ Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" і підтвердив, що вона пропонувала йому кадри зі своєї команди.

"Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди", - підкреслив Зеленський.

"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького"", - підсумував Зеленський.

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Нагадаємо, Фракція "Батьківщина" заявила про перехід в опозицію до влади.

Вчора лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але тільки в рамках реалізації її програми "Нового курсу".