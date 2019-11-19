 Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького"

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ", - заявив президент.
Зеленський подивився виступ Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" і підтвердив, що вона пропонувала йому кадри зі своєї команди.
"Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди", - підкреслив Зеленський.
"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького"", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, Фракція "Батьківщина" заявила про перехід в опозицію до влади.
Вчора лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але тільки в рамках реалізації її програми "Нового курсу".
Один из действующих говорит- "Я взяток не беруС!" На что под общий хохот ему отвечают- "Не дают, поэтому и не берешь. Вот если бы давали, а ты не брал, то другое дело...."
Умом ты не вышел, чудик, а поэтому твой удел скрипеть зубами, и ненавидеть успешных и богатых, ты люмпен-быдло. А попал бы во власть, жрал бы в три горла.
эта дрянь сдаёт страну под моксву - уничтожает страну...
А вот взгляд у Владимира Александровича на фотографии почему то стал другой (да и моложе он лет так на 15).
Загадка.
Зе стал на тропу всех недопризидентов, которым не нравилась позиция ЮВТ! Мелкая и ничтожная личность не оценившая руку помощи! Батон,по сравнению с ним ,был гигант, и где ОН?)
Парадокс, але за останнім опитуванням проти продажу с/г землі виступили рівно 73% українців (знакова цифра, чи не так?). І значна частина цих людей (не всі, звичайно, але багато) голосували за Зе в 2 турі.
Тому проблема не в Юльці (чи Пєтьці, Вакарчуку, чи ще комусь), проблема в тому, що "нові обличчя" абсолютно так само кладуть болт на думку народу у важливих питаннях і так само не виконують передвиборчі обіцянки, як і папєрєдніки!!
Слугонародное кино:
Говно бывает и зеленым,
Но это все-таки говно.
Надеюсь что скоро.
Очень скоро
С такими кадрами как скороход-поляков ты вован не досидишь и первый срок.
И все таки надо было голосовать за Юлю,а то выбрали опять ХЗ что.
Ну отказал ты ей, хочешь сам править, это такое, на это не обижаются, а вот на приколы твои могут и обидится.
А коломИйський хоче насолодитися своєю перемогою цілком. А яка ж насолода без того, щоб опоненти були принижені? Для нього така перемога буде з гірким присмаком.
при бесподобном Вошьде зебилов сладкое получают только прикормленные юзики
зебилы, вы наделали в Это вместе
Але тобі ніхто не лікар. Що робиш, за те і відповіси.
Не сможет -- на Г+Г ЦЕНЗОР не в почете.
Як тут не згадати два мудрих народних прислів'їв: "Катюзі по заслузі" та "Служи пану вєрно, то він тобі пердне".
вы б вместо соли мне на рану
намазали клубничный крем
сгущенку мёд сироп варенье
но хрен
со сладеньким у неё все в порядке,
просто это сладенькое она имеет теперь от Ахметова