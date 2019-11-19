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 Політика України
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Все про:Зеленський (3583) опозиція (192) Тимошенко (3214)

 Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького"

Президент України Володимир Зеленський підтвердив те, що Юлія Тимошенко пропонувала йому кадри зі своєї команди ще на початку його каденції.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Є дуже давня українська традиція. Раз на 5 років Юлія Володимирівна Тимошенко йде в опозицію до чинного Президента, імітуючи турботу про народ", - заявив президент.

Зеленський подивився виступ Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" і підтвердив, що вона пропонувала йому кадри зі своєї команди.

"Так, Юлія Володимирівна справді пропонувала. Вона принесла список своїх людей для призначення на "солодкі" місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі "Слугою Народу" у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили. Адже епоха договірняків скінчилася назавжди", - підкреслив Зеленський.

"Але подивіться, який гарний вигляд має зараз "опозиція". Така фігура! А знаєте, чому? Тому що зараз їй просто не дають "солоденького"", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Фракція "Батьківщина" переходить в опозицію, - Тимошенко

Нагадаємо, Фракція "Батьківщина" заявила про перехід в опозицію до влади.

Вчора лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що пропонувала президенту Володимиру Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції, але тільки в рамках реалізації її програми "Нового курсу".

Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: Зараз їй просто не дають солоденького 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160451
 
   
 Топ коментарі
 
Оно начало бороться с Юлькой)))) всего полгода прошло. Ну все, прощай вова)))) всрался так же как и до тебя)))))) мы думали ты дольше продержишься. Но Юля Владимировна - скала, об нее разбились ВСЕ корабли тупорылых недопрезидентов))))
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та понятно, у нас ведь сейчас только ЗЕ-свинарчуки в шоколаде!!!
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я б не був при владі вона мені нах непотрібна тому що не страждаю комплексом неповноцінності...усьок?
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На эту тему есть прекрасная цитата из пьесы А.Н.Островского, речь идет о взятках.
Один из действующих говорит- "Я взяток не беруС!" На что под общий хохот ему отвечают- "Не дают, поэтому и не берешь. Вот если бы давали, а ты не брал, то другое дело...."
Умом ты не вышел, чудик, а поэтому твой удел скрипеть зубами, и ненавидеть успешных и богатых, ты люмпен-быдло. А попал бы во власть, жрал бы в три горла.
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Это кто у тебя "умом вышел"? Шлимазл-вовочка? Или тупая свинья Юзик? Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 9174
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Очень большая ошибка, что Зеленский не назначил премьером Тимошенко и олигархам тошно бы стало и коррупционеры.
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вы думаете что эта сопля реально заботится о людях?
эта дрянь сдаёт страну под моксву - уничтожает страну...
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Зря Зе это ляпнул.Теперь пусть ждёт от Юли "сахарный диабет".
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Просто у Бубочки другая бабушка, теперь всё сладенькое ей.
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Ладно бы, если бы другая бабушка.
А вот взгляд у Владимира Александровича на фотографии почему то стал другой (да и моложе он лет так на 15).
Загадка.
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****** крашенная...ты посмотри на нее,чего захотела стерва.
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Є ще одна традиція, всі президенти до яких ЮВТ переходила в опозицію, погано закінчили.
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Когда посадят Петю, тога можно так сказать.
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Скільки там справ порушили про Петі, от і проти шмарклі стільки ж порушать.
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называется стрельба шранплью, хоть одна да завалит лося.
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Хто в нас лось, збитий льотчик чи членограй?
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А мені здається що це стрільба, а банальний пердіж.
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устал пелец спамить?
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Сьогодні не твій день - тут про вову і йулю. Висери про пецю виглядають якось по-зебільному. Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 4371
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Вот и замечательно что не разделил ответственность за все происходящее с Юлькой,теперь за всё придется самому отвечать и на богдана с беней не получиться свалить и на зеленых макак в Раде то же не покажешь,они же дрессированные и выполняют команды зеленого наполеончика ! Так что врачи,учителя ,пенсионеры,гос служащие кушайте молча и про те времена когда Юля была премьером вспоминайте во снах !
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так что врачи,учителя ,пенсионеры,гос служащие кушай.те
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Ну наконец то!)
Зе стал на тропу всех недопризидентов, которым не нравилась позиция ЮВТ! Мелкая и ничтожная личность не оценившая руку помощи! Батон,по сравнению с ним ,был гигант, и где ОН?)
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"...Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького". По негласному договору, всё "сладенькое" должен забрать Коломойша" - подытожил Зеленский.
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прощай вова, дебила жизнь ничему не учит))))) кто с юлькой начинал бороться - быстро оказывался в унитазе))))) пеця ща гноем срет))))
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Ото дарма він так... Я не фанат Юльки і голосував за неї лиш раз у 2010 в 2 турі (аби не яник), але варто визнати, що її позиція по землі співпадає із позицією 3/4 населення!

Парадокс, але за останнім опитуванням проти продажу с/г землі виступили рівно 73% українців (знакова цифра, чи не так?). І значна частина цих людей (не всі, звичайно, але багато) голосували за Зе в 2 турі.


Тому проблема не в Юльці (чи Пєтьці, Вакарчуку, чи ще комусь), проблема в тому, що "нові обличчя" абсолютно так само кладуть болт на думку народу у важливих питаннях і так само не виконують передвиборчі обіцянки, як і папєрєдніки!!
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вот как раз у 3/4 инет земли)))) вам простто по хохляцкий завидно))) а выбор невелик, или рынок земли и цивилизация или нет рынка и дремучая азия
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ванюша сулімов пригожинський тролль, там без сентиментів, за кого платять, за того й топить
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В тебе набагато більше ознак такого троля ніж в Івана. Він і тролем називатися не може, а от ти - троль звичайний.
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всем гопникам от зедебилов очень далеко до Юльки.
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согласен, такой твари как юля еще у нас не было в политике)))
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вместо того. шобы сввистеть, дал бы бабе йуле своего боевого петушка и отгрузил пару составов уголька истосковавшейся дивчине
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Пора послать к словам ядрёным,
Слугонародное кино:
Говно бывает и зеленым,
Но это все-таки говно.
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всі солоденькі для слуг і нехер принцесі зубожіння своїх піхати
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тюльвладимировна в оппозиции-плохая примета.
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Сопля, твоя изувеченная рожа не будет вьіглядеть презентабельно, но будет радовать народ.
Надеюсь что скоро.
Очень скоро
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Зелень не поддерживаю, а вонЮ как считал так исчитаю к власти допускать нельзя. Что бы опять с ****** хихикала?
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каламойша і тімашенко не договорились про поділ сфер впливу, а до чого тут симулякр президента шут зеленський я не розумію
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вот здесь я зелю полностью поддерживаю, в нормальном обществе юля вылетела бы из политики за 5 лет, у нас она держится за власть больше 20. ее бизнес заключается в том что бы собрать как можно больше голосов лохов и подороже продать. юля это тот же ляшко только в юбке, голимые популисты
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а солоденьке місце це посада голови офісу президента?
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Господин Зеля очень самоуверенный и дуже необережный в своих высказываниях.Как аукнется,так и откликнется.Он думает,что он в слабого плюнул.Ну -ну.
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А на самом деле ... он тупо слабую пнул. Еще и бабушку. От подонок.
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только дурак делает Юлю врагом.....папередники могут подтвердить.
С такими кадрами как скороход-поляков ты вован не досидишь и первый срок.
И все таки надо было голосовать за Юлю,а то выбрали опять ХЗ что.
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Епічна заява членограя, в половини прихильників ЮВТ, що топили за Зелю, розвивається шизофренія.
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за вову голосовали,шоб только не порношенка.
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Вийшла би ЮВТ в другий тур, вона б теж програла, хоча вже краще вона ніж шмарклі.
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Зачем им Тимошенко. Они сами прекрасно сдадут Украину России. И еще там очень много желающих сладенького и с кем-то делится они не будут. Только до корыта дорвались, а тут сразу делитесь.
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ОЙ, не сьорбнув би наш Гарант солоненького від ЮВ.
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О! Шкет нюхнув для хоробрості і виліз на люди. Таки дивився як Юлька вчора тицяла носом в лайно його протяже. Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 809
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вова юля не курит то что ты употребляешь Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 2262
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За последние два года Владимир Зеленский не менее одиннадцати раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после переезда олигарха в Израиль летом 2018 Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 177
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Глупый Вова, через 4 года, ты станешь никем, а она будет в политике, врагов она не забывает, зачем тебе лишние враги?
Ну отказал ты ей, хочешь сам править, это такое, на это не обижаются, а вот на приколы твои могут и обидится.
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коломИйський дав йому доручення якось відреагувати. А у нього на виході лише "квартал". Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 5643
А коломИйський хоче насолодитися своєю перемогою цілком. А яка ж насолода без того, щоб опоненти були принижені? Для нього така перемога буде з гірким присмаком. Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 5643
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эпоха договорняков закончилась..
при бесподобном Вошьде зебилов сладкое получают только прикормленные юзики
зебилы, вы наделали в Это вместе
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Коли ти, Вовік, сядеш(а ти сядеш, бо вже видно, що ти не тільки крадун, а ще й шпигун російський), то на довічному тобі будуть видавати "цукерки", які отримувала в буцегарні Юля. От тоді ти точно наїшся "солоденького".
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І не сподівайсья, що тобі вдасться відкосити під дебіла, як це зараз робить Пашинсьский. Не вийде.
Але тобі ніхто не лікар. Що робиш, за те і відповіси.
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О, Іване, ти вже зробив повне видання своїх постів в підтримку Зешмарклі?
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Це було два місяці тому. Після призначень Вовіка в уряді і перших кроків в економіці Вовік мою підтримку втратив. Кіт в мішку виявивсь з рогами, ратицями, собачим рилом і рохкає по свинячому
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Один борец за народное благо подкалывает другую борцуню... Несчастный народ ! Навыбирали на свою голову.
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Как смешно и остроумно....При том, что международная политика в унитазе, социальная там же. Ложь, коррупция, кумовство, непрофессионализм. Инвесторы и МВФ шарахаются, армия придушенная - зато потихоньку, помаленьку изменяется курс на рашку, а президент все шутит. Зеленое недорозумение!
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Та ні, цей хлоп виявивсь набагато небезпечнішим, ніж непорозуміння. Це - ворог України. І брехати він вміє не гірше, а то і краще, ніж попередній.
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Теперь на "сладеньком" юзик и его бандиты. Только ведь от "сладкого" бывает не только диабет, но и диарея. Но юзику это пойдет на пользу.
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Свободу слова оно смотрело , ты лучше коменты на цензоре почитай недомерок
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+100500!!! Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 2339
Не сможет -- на Г+Г ЦЕНЗОР не в почете.
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Бредятина. Понабирал дегенератов, не способных сказать ни одного умного слова, не говоря уже о том, чтобы сделать. Вместо того, чтобы использовать нормальные кадры из того же БЮТ, Саакашвили, Сакварелидзе, Егора Соболева и так далее. А теперь про "сладенькое" запел! Напомню Вовику, что Тимошенко "на сладеньком" редко сидела. В основном она была в оппозиции к воровской антиукраинской власти. И после того, как она уходила в оппозицию, эта власть, как правило, "слетала". Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 2527 Это тебе первый "звоночек", Вовик. Ибо то, что вы творите с землёй, не поддерживают те 70% избирателей, поддержкой которых ты так кичишься. А где обещанный "референдум" по "важнейшим вопросам"? Где справедливые тарифы? Где "посаженный Петрушка, наконец? Вместо всего этого решил нам зубы позаговаривать про "сладенькое для Тимошенко"? Смотри, чтобы тебе "кисленько" не стало от рейтинга, ниже барыгиного!
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Хватит того, что нам Петя наговрил умных слов, на много лет веред. Больше ничего не умеет.
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До тебе колись дійде що мова про ЮВТ і Зешмарклю?
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Ну, для тебя, ЗЕлупинца "идейного", тупой пердеж твоего ЗЕ-недофюрера в кипе сладок и приятен. Извращенцы вы, ЗЕлупинцы. Что с вас взять, если для вас лучшие парфьюмы это ЗЕлупин сероводород. Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 7602
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Зареєструвався ,хотів залишити коментар , але тут зеленими ботами напхано, тож немає сенсу, і всі по старій добрій традиції переводять стрілки на Пороха.У що ж . зробіть себе разом
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Боже, який гвалт... Наче це не нормальна практика - перехід в опозицію. З якихось питань можна співпрацювати, а з якихось бути в опозиції. Це стосовно відкритої політики. А щодо підкилимних ігор, то я взагалі мовчу.
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так,ща йульки от зелебобиков отвалятся... Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 423и шо там 73%?
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Вован, сладенькое все сожрали твои Юзики... Позвони Баканову по поводу этого жирного черта!
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Хорошо, что он так сказал. Юль Вламировна может разозлиться. А злая ЮВ может наделать делов...
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Ну всё Вова ,, ТЫ ПОПАЛ Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 1276 .. !! Шо у тебя за странное хобби такое , дёргать " гремучую змею " за хвост ,, провоцировать ?? Люлька же тебя в порошок сотрёт . Слишком разные у тебя с ней , политические весовые категории ,, ты там полный - 0 , а она на этом " собаку съела " .. Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 9822 .
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У Вови є бєнін г+г, який будь кого зітре хоч в порошок, хоч в лайно.
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Эх, Вовчик, о народе всё переживаешь, все «сладенькие» места регионалам раздал?
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Якщо бути об'єктивним і неупередженим, то Зеля сказав правду. Згадайте що вона казала до і після виборів, була готова і на прем'єра і на голову ВР і на віть без ніяких посад, але увійти в коаліцію зі слугами. А як вона солодко співала: "Нам усім треба об'єднатись і підтримати нашого президента", - після маршу "Ні капітуляції".

Як тут не згадати два мудрих народних прислів'їв: "Катюзі по заслузі" та "Служи пану вєрно, то він тобі пердне".
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Как легко Вован и Ко наживают себе врагов... Была слабая надежда, что это тупорылое самоуверенное стадо хоть чьим-то опытом воспользуется хотя бы ЮВТ и Саакашвили или прислушаются к Илларионову и др..., но и на это у них мозгов не хватило, все пересилила жадность... Жадность многих сгубила, но эти на столько тупы, что даже на ошибках овоща не хотят учиться... Коллапс не за горами и мне их не будет жаль... Жаль времени и украинской крови!
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Чтобы так говорить на Юлю,нужно хотя бы показать--а на что ты сам годен.Премьер Гончарук например, мы увидели---только кататься на самокате--это его потолок.Ну,а этот, так или не так --президент, в общем виде, с него,--- уже вырисовывается полное убожество.
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йЮля дерьмо понятно .но в зели все замашки уголовника а не державного дияча .чмо даже не умеет разговаривать с людьми .будь какими ....должность обязывает зеленого ушлепка
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Обрали ідіота, любуємось. Ідіот ідіотом з паралізованим язиком
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Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 635

вы б вместо соли мне на рану

намазали клубничный крем
сгущенку мёд сироп варенье
но хрен
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Вова, ты дебил, ты думаешь, что сладенькое есть только у твоего хозяина ... Зеленський про перехід Тимошенко в опозицію: "Зараз їй просто не дають "солоденького" - Цензор.НЕТ 2626
со сладеньким у неё все в порядке,
просто это сладенькое она имеет теперь от Ахметова
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Фууу... "сладенького не дают"... сразу вспомнилась серия зебильных сценок, как вона к овощу с тюрьмы по ночам на перепих бегала-моральные уроды эти зебанутые
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Ну, це заяви не в стилі високої політики. Намагається бути схожим на свого телефонного співрозмовника, той також всім розказує, що Ненсі збожеволіла. В світі різне трапляється - божеволіють і окремі особистості, і цілі народи.
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В усьому світі існує практика створення коаліцій , яку в Україні називають договороняком.Коалація домовляється про переділ посад, плани роботи, напрямків внутрішньої та зовнішньої політики, фінінсової політики. Це звичайна практика демократичних країн. Монобільшість -це аномалія, яка притаманна лише недемократичним країнам (диктатурам) .
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