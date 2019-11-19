 Захисникам озера Качиного перешкоджають у поданні апеляції на рішення суду стягнути з них 200 тис. на користь забудовника

Про це Цензор.НЕТ повідомили активісти.

З активіста, ветерана АТО Сергія Миронюка суд постановив стягнути 100 тисяч гривень. З голови громадської організації "Озеро Качине" Сергія Куценка і захисниць озера Тамари Харчілави і Вікторії Бегаль - по 31 937 грн.

Активісти подали апеляцію на рішення судді Даниленка. Однак суд повернув три із чотирьох апеляційних скарг, тому активісти разом зі своїми захисниками оскаржуватимуть рішення вже апеляційного суду і тим часом приєднаються до однієї скарги (Сергія Куценка), яка не була повернута.

Засідання Київського апеляційного суду відбудеться 21 листопада о 13:15.

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Тамара Харчілава розповіла про перешкоджання в поданні апеляції, а також скарг на суддю.

"Рішення порушує законодавство, оскільки вина активістів була доведена позивачем, отже, вони засуджені без вини. Крім того, справа розглядалася 3,5 року, без явних причин для таких неадекватних термінів. Тому вважаю, що через корупцію, в якій тоне вся країна, суд був використаний забудовником з метою залякування активістів, і щоб показати іншим жителям, що боротися за свої права небезпечно для кишені.

Крім того, нам поки перешкоджають в апеляційному перегляді цього судового рішення. Так, нашим адвокатом було подано апеляційні скарги в наших інтересах, однак Київський апеляційний суд незаконно відмовив у відкритті апеляційного провадження. Також ми зверталися зі скаргами на завідомо незаконні дії судді Даниленка, який ухвалив рішення на користь забудовника. Спочатку до Вищої Ради правосуддя, яка відмовилася відкривати провадження проти судді. А потім до Генеральної прокуратури я звернулася із заявою про можливий злочин через ухвалення суддею Даниленком В.В. завідомо неправомірного рішення. Генпрокуратура переправила заяву в ДБР, які відмовилися розглядати мою заяву, оскільки я не надала доказів винуватості судді! Таке формулювання є абсурдним, адже саме на ці правоохоронні органи покладається вести розслідування справи. Таким чином, маю констатувати, що судово-правоохоронна система є тотально корумпованою і стоїть на захисті великих грошей, а не прав людини, суперечить принципам демократичного суспільства і Конституції України", - зазначила вона.

Сергій Миронюк також вважає цей судовий процес показовим.

"У Радянському Союзі було таке явище як "показові судові вироки" для тих, хто йшов проти системи. У сучасній Україні суди теж практикують таке "законне" переслідування, але відмінність у тому, що зараз вони це часто роблять за гроші. Яскравий приклад - судове рішення, яке ухвалив суддя Дарницького районного суду Віталій Даниленко щодо активістів, які захищали озеро Качине в 2016-2019 роках. Очевидно неправосудне рішення, без доказів і свідків, суддя ухвалив після трьох років "розгляду". Активістам очевидно, що Даниленко розглядав лише одне - скільки взяти за "послуги" від В'ячеслава Непопа, який і є замовником цього ганебного переслідування захисників природи.

Очевидна мета В'ячеслава Непопа, заступника міського голови Києва, - зробити показове покарання громадських активістів руками судді Даниленка, щоб іншим не кортіло йти проти так званих "можновладців", а насправді - тих, хто міцно присмоктався до бюджету і дуже дорогої землі столиці України. Щоб ніхто не смів перешкоджати жируванню колонії паразитів на тілі суспільства".

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Нагадаємо, Дарницький районний суд відкрив провадження у справі проти активістів, які виступають на захист так званого озера Качиного в Києві від забудови. Позов поданий компанією-субпідрядником "Азур Груп" з вимогою відшкодувати збиток за те, що активісти в березні 2016- го нібито знесли встановлений забудовником паркан і перешкоджали будівництву на перетині вулиці Здолбунівської та проспекту П. Григоренка. Третьою стороною виступає забудовник КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Сторона обвинувачення намагається стягнути з активістів майже 200 тисяч гривень за "перешкоджання виконанню господарської діяльності".

На ділянці по вул. Здолбунівській на перетині з вул.Тепловозною (фактично на розі з просп. Григоренка) КП "Житлоінвестбуд-УКБ" (ним керує депутат Київради від БПП В'ячеслав Непоп) має намір звести шестисекційний багатоповерховий будинок на тисячу двісті сімдесят шість квартир. Ця земля була передана під забудову рішенням Київради від 26 грудня 2014 року. Навесні 2015 року почалися підготовчі роботи до будівництва. Забудовник почав засипати водойму. Активісти стверджують, що тут озеро, тоді як міська влада і "Житлоінвестбуд-УКБ" посилаються на рішення КП "Інститут генерального плану міста Києва" про відсутність водойм на цій ділянці. У березні 2016-го роботи продовжилися. 29 березня відбулась засіданні в КМДА, на якому представник Інституту управління й економії водних ресурсів заявив, що згідно з Водним Кодексом України ця водойма є озером на ділянці колишнього русла річки.

КП "Житлоінвестбуд-УКБ" посилається на нібито остаточну експертизу, проведену "Науково-дослідним центром екологічної безпеки і природокористування" при Міністерстві екології та природних ресурсів. Воно вважає цю ділянку заболоченою місцевістю. При цьому такий висновок зроблено "відповідно до наданих на розгляд матеріалами", тобто повноцінна експертиза не була проведена.

При цьому існує рішення Управління водних ресурсів у м.Києві та Київської області, за яким водойма на Здолбунівській визнається озером. Аналогічний висновок зробив Інститут управління та економії водних ресурсів. Проектні рішення з приводу ліквідації цього озера не узгоджувалися з Держагенством водних ресурсів. За водоймою закріпилася неформальна назва "Озеро Качине".

19-20 квітня 2015 року відбулася кривава сутичка між захисниками озера та охоронцями, яких найняв забудовник. Депутат Київради від цього округу Анна Сандалова ("Самопоміч") звинуватила в протистоянні голову "Житлоінвестбуд-УКБ" Непопа.

Пізніше Дарницький районний суд Києва відмовив прокуратурі в накладенні арешту на цю ділянку. Проте 25 серпня арешт все ж було накладено. "Житлоінвестбуд-УКБ" оскаржує це рішення в Апеляційному суді.

23 червня було оприлюднено відповідь Державної інспекції сільського господарства в м.Києві на лист столичної прокуратури, в якому сказано, що відведення земельної ділянки під скандальну забудову на перетині вулиці Здолбунівської та проспекту П. Григоренка у Дарницькому районі Києва було розроблено і затверджено зі значними порушеннями земельного законодавства і законів України.

На засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, яке відбулося 14 вересня, не вистачило кількох голосів для того, щоб включити озеро Качине у водний фонд і відповідно дати йому офіційно охоронний статус.

10 жовтня 2016 року Апеляційний суд міста Києва скасував рішення про арешт озера Качиного.

Тривалий час зберігався статус-кво, за якого роботи на озері не проводилися, водночас тривав процес над активістами, які захищали водойму. У травні 2018 року було знову здійснено спробу засипати озеро.

У вересні 2018 року в справі захисників озера було заявлено клопотання стороною захисту про відвід судді, яке однак не було задоволено. За словами сторони захисту, відвід судді пов'язаний з тим, що відповідачам став відомий той факт, що раніше суддя В. Даниленко розглядав справу, в якій фігурувало КП "Житлоінвестбуд-УКБ" (яке має намір звести на місці Качиного будинок).