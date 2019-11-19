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 В одній з квартир Запоріжжя знайшли мертвою всю родину: чоловік і жінка з тілесними ушкодженнями, син - повішений, - Нацполіція

В одній з квартир Запоріжжя знайшли тіла подружжя та їхнього сина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

В Дніпровський відділ поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що її сестра з суботи не виходить на зв'язок.

За місцем виклику прибула слідчо-оперативна група, яка спільно із заявницею зайшла в будинок її родичів. У квартирі було виявлено тіло жінки 1961 р.н. Крім цього, в квартирі було тіло чоловіка 1959 р.н., а також їхнього сина 1994 р.н.

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На місце події негайно прибуло керівництво ГУНП Дніпровського відділу поліції, кінологічна служба, експерти-криміналісти та співробітники прокуратури.

"Попередньо встановлено, що на тілах подружжя наявні тілесні ушкодження, а їхній син виявлений повішеним. Зараз триває огляд місця події. Встановлюються обставини", - зазначила заступниця начальника слідчого управління ГУНП Вікторія Козар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160446
 
 
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сейчас соседи даже не здороваются и не знают кто живёт на соседнем этаже.
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это точно, все как в коконе живут, даже по селу идешь, ну ладно детей никто не учит здороваться, а взрослые то в селе всегда здоровались, знаком ты или нет...жах...
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а что с ними ЗДОРОВАТЬСЯ если они (соседи ) засранцы !!! то ели оттучил ВЫЛИВАТЬ помои на улицу , то дуются что я гоняю их курей со своего ПОЛИСАДНИКА , то пишу заяву на то что бойцовская собака (питбуль) голяет ночью по улице !!! это не соседи , ЭТО .....расты с маленькой букавы !!!
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Как вариант: сыночек убил папу и маму и повесился
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