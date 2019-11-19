 Росія розпочала масштабні військові навчання в Чорному морі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міноборони РФ.
У російському відомстві зазначили, що під час маневрів заплановано виконання ракетних і артилерійських стрільб.
Зазначається, що до навчання залучено фрегат "Адмірал Ессен", малий ракетний корабель "Вишній Волочек", великий десантний корабель "Азов", морські тральщики "Турбініст" і "Ковровець", а також допоміжні судна.
"Екіпажам кораблів належить провести навчання з тралення, ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна, виявлення і завдання удару по береговому командному пункту, відбиття атаки засобів повітряного нападу умовного противника", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що в маневрах задіють винищувачі Су-30СМ морської авіації Чорноморського флоту.
Хрен вам, кацапы!.. заплатите Украине 22 млрд баксов и спите спокойно!
дадут 5 коломоскому и он вас сдаст с потрохами(дубинским и всем 95 кварталом)
Зеленский, слышите меня, гадёныши бестолковые, коррумпированное всё государство. А если это будут робомобили государственная сеть перевозчик пассажиров, завтра, или корпоративные роботакси вместо личного транспорта... кого вы штрафовать будете? Зеленский, вынимайте свои мозги из унитаза потому что в Борисполе Мессия живёт!!!
Рашка вернула катера «Бердянс»,«Никополь»,«Яны Капу»..украинской стороне.Ни на одном катере не остались ни малейшей электроники,сняты все навигационные приборы,двигатели,агрегаты ...все,что можно было снять,петли с дверей,и кастрюли кока,даже гальюнами не побрезговали.Подрезаны несущие арматуры каркаса,и ремонту катера...не подлежат.Рашка в своём репертуарчике.»