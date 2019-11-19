 Росія розпочала масштабні військові навчання в Чорному морі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міноборони РФ.

У російському відомстві зазначили, що під час маневрів заплановано виконання ракетних і артилерійських стрільб.

Зазначається, що до навчання залучено фрегат "Адмірал Ессен", малий ракетний корабель "Вишній Волочек", великий десантний корабель "Азов", морські тральщики "Турбініст" і "Ковровець", а також допоміжні судна.

"Екіпажам кораблів належить провести навчання з тралення, ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна, виявлення і завдання удару по береговому командному пункту, відбиття атаки засобів повітряного нападу умовного противника", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що в маневрах задіють винищувачі Су-30СМ морської авіації Чорноморського флоту.