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Все про:Росія (20875) вишкіл (1310) Чорне море (358)

 Росія розпочала масштабні військові навчання в Чорному морі

У вівторок, 19 листопада, в акваторії Чорного моря розпочалися навчання ВМФ Росії, в яких беруть участь понад десять кораблів і суден флоту, а також задіяна авіація.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міноборони РФ.

У російському відомстві зазначили, що під час маневрів заплановано виконання ракетних і артилерійських стрільб.

Зазначається, що до навчання залучено фрегат "Адмірал Ессен", малий ракетний корабель "Вишній Волочек", великий десантний корабель "Азов", морські тральщики "Турбініст" і "Ковровець", а також допоміжні судна.

"Екіпажам кораблів належить провести навчання з тралення, ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна, виявлення і завдання удару по береговому командному пункту, відбиття атаки засобів повітряного нападу умовного противника", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернувши кораблі, Росія виконала рішення Міжнародного морського трибуналу, - Загороднюк

Також повідомляється, що в маневрах задіють винищувачі Су-30СМ морської авіації Чорноморського флоту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160444
 
 
 Топ коментарі
 
после того как, "Нафтогаз" и МинЭкономики Украины официально отклонило предложение "Грязьпрома" простить взаимные финансовые претензии и отозвать иски в Арбитраж, МинОбороны Рашки начало военные мучения с имитацией ударов по украинским наземным пунктам управления войсками..
Хрен вам, кацапы!.. заплатите Украине 22 млрд баксов и спите спокойно!
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Заодно и наши РЭБовцы и операторы систем наведения потренируются... Росія розпочала масштабні військові навчання в Чорному морі - Цензор.НЕТ 82
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В который раз уже за етот месяц? Да Пидорашка всю жизнь живет в войне и за счет войны Пидорашку нужно вносить в Конституцию как врага с которым нужно быть всегда начеку, так как все войны она начинает под видом учений.
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ПКР "Нептун" вже розгорнули, про всяк випадок?
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Модернизированные С-125 уже трошки развернуты.
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после того как, "Нафтогаз" и МинЭкономики Украины официально отклонило предложение "Грязьпрома" простить взаимные финансовые претензии и отозвать иски в Арбитраж, МинОбороны Рашки начало военные мучения с имитацией ударов по украинским наземным пунктам управления войсками..
Хрен вам, кацапы!.. заплатите Украине 22 млрд баксов и спите спокойно!
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ага щас заплатят

дадут 5 коломоскому и он вас сдаст с потрохами(дубинским и всем 95 кварталом)
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" За законом відзавтра водіїв почнуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісла"

Зеленский, слышите меня, гадёныши бестолковые, коррумпированное всё государство. А если это будут робомобили государственная сеть перевозчик пассажиров, завтра, или корпоративные роботакси вместо личного транспорта... кого вы штрафовать будете? Зеленский, вынимайте свои мозги из унитаза потому что в Борисполе Мессия живёт!!!
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В который раз уже за етот месяц? Да ********* всю жизнь живет в войне и за счет войны ********* нужно вносить в Конституцию как врага с которым нужно быть всегда начеку, так как все войны она начинает под видом учений.
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а вот это уже пугает. угробят море скрепоносцы. это вам не вейшнория---это реальное море. ассстанавитеся!!!!!!
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Заодно и наши РЭБовцы и операторы систем наведения потренируются... Росія розпочала масштабні військові навчання в Чорному морі - Цензор.НЕТ 82
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«Sascha Klassen

Рашка вернула катера «Бердянс»,«Никополь»,«Яны Капу»..украинской стороне.Ни на одном катере не остались ни малейшей электроники,сняты все навигационные приборы,двигатели,агрегаты ...все,что можно было снять,петли с дверей,и кастрюли кока,даже гальюнами не побрезговали.Подрезаны несущие арматуры каркаса,и ремонту катера...не подлежат.Рашка в своём репертуарчике.»
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.....а я ГОВОРИЛ и ГОВОРЮ !!!! это ВАРВАРЫ из ВАРВАРОВ !!! росии ВЕРЫ НЕТ !!!
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Я ще позавчора казав що познімали і відірвали все що було можна і пропили, бо повертати не збирались. Хех!
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Россия начала военные учения в оккупированном Черном море, а.Экипажи кораблей проведут учения "по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, отражению атаки средств воздушного нападения украинского противника".Московия вообще уже оборзела,у неё исторически не было выхода к морям и океанам,своей земли хвата .а они лезут к соседям и показывают своё величие,а им помогают народы колоний ,которые она захватила.и не даёт им создавать свои свободные от Московии государства как Украина и страны Прибалтики.
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Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані" Бісмарк. Будапештський договорняк можна підвисити тільки в клозеті, ним вже підтерлися всі підписанти. Систематизація інформації по цій темі за 10 років показала, що військові фахівці та експерти з заходу пояснювали, що в ідеалі Україні потрібно мати і професійну, і призовну армію, враховуючи наші загрози а не відміняти призов. Але Росія, і її агенти в Україні так не думають шкодили і шкодять їй в обороноздатності. А Сьогодні УКРАЇНІ нічого не залишається як треба відновлювати ЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ і ЗАХИЩАТИСЬ.
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интересно, кто поймал "свадебный букет" Кузи?
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По ходу то из корыт, которое вештається либо Белом, либо в Баренцевом морях. Может и в Средиземном порадуют ловцы букетиков..
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