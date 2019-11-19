 Росіяни взагалі не зможуть купувати українську землю, - уповноважений президента Роман Лещенко

"У законі буде чітко прописано, в перехідних положеннях, що питання про допуск іноземців (до купівлі с/г землі. - Ред.) лише через всеукраїнський референдум. До цього моменту - жодних іноземців. Росіяни в принципі не обговорюються. Це країна-агресор, вони в жодному разі не купуватимуть землю. Якщо за якимись механізмами десь з'являються росіяни, ми здійснюємо спецконфіскацію в дохід держави. У законі цю санкційну норму буде чітко прописано", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в законі чітко буде прописано, що засновниками українських компаній, котрі мають право купувати землю, можуть бути лише громадяни України, які не мають подвійного громадянства, які проживають на території України і виключно вони є засновниками цих юридичних осіб.

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"У нас будуть прямі корпоративні відносини. Тобто не офшор на Кіпрі, потім ще один офшор, а потім якась особа буде засновником. Ми це робимо для того, щоб була прозора структура власності юридичних осіб", - зазначив Лещенко.

Уповноважений президента України зазначив, що українське суспільство не приймає продаж землі іноземцям, тому Володимир Зеленський чітко заявив, що це питання буде винесено на всеукраїнський референдум.