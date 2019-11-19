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 Політика України
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Все про:земля (457) земельна реформа (97) Лещенко Роман (4)

 Росіяни взагалі не зможуть купувати українську землю, - уповноважений президента Роман Лещенко

Уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко наголошує, що за наявності громадян Російської Федерації серед засновників українських компаній, що купують українську землю сільськогосподарського призначення, застосовуватиметься механізм спецконфіскації власності на користь держави, прописаний у законі про ринок землі.

"У законі буде чітко прописано, в перехідних положеннях, що питання про допуск іноземців (до купівлі с/г землі. - Ред.) лише через всеукраїнський референдум. До цього моменту - жодних іноземців. Росіяни в принципі не обговорюються. Це країна-агресор, вони в жодному разі не купуватимуть землю. Якщо за якимись механізмами десь з'являються росіяни, ми здійснюємо спецконфіскацію в дохід держави. У законі цю санкційну норму буде чітко прописано", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в законі чітко буде прописано, що засновниками українських компаній, котрі мають право купувати землю, можуть бути лише громадяни України, які не мають подвійного громадянства, які проживають на території України і виключно вони є засновниками цих юридичних осіб.

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"У нас будуть прямі корпоративні відносини. Тобто не офшор на Кіпрі, потім ще один офшор, а потім якась особа буде засновником. Ми це робимо для того, щоб була прозора структура власності юридичних осіб", - зазначив Лещенко.

Уповноважений президента України зазначив, що українське суспільство не приймає продаж землі іноземцям, тому Володимир Зеленський чітко заявив, що це питання буде винесено на всеукраїнський референдум.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160443
 
   
 Топ коментарі
 
А им не нужно. Пока есть Мертвечуки и платформа за життя
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Звучит приятно, но в реальности никто не помешает купить через гражданина или компанию из другой страны...
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Що там з "Законом про подвійне громадянство"? До нового року встигнете? Кацапи, де-юре, стануть громадянами України, і можуть купити землю? Чи я помиляюсь?
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А им не нужно. Пока есть Мертвечуки и платформа за життя
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мертвечук голосовал против рынка земли. он тоже патриот?
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Зачем кацапам покупать землю напрямую, они ее оформят на своих друзей евреев...
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Звучит приятно, но в реальности никто не помешает купить через гражданина или компанию из другой страны...
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100% и взять у него доверенность на право распоряжаться долей компании !
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а если московиты создадут фейковые фирмы и через эти фирмы скупят, то шо тогда.
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у рашенцев с деньгами и без таковых разрешено двойное гражданство))
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Ви подивіться, які ліміти на купівлю землі в одні руки у Польщі чи там Франції, а який ліміт у нас. Підказка: в них і близько не 200 тис. га одній особі...
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а в законе это написано БОЛЬШИМИ БУКВАМИ????
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И у скольких пссевдо украинцев есть российские паспорта? Не, не слышали? Да и купить паспорт Украины тоже не проблема. А ватопитеки из острова Крыс? Не , не знаете таких? И дальше по списку. Но вам лишь что звездонуть. Нынешнее правительство настолько брехливое что даже конченные оптимисты начинают чесаться
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Ага, они у нас и "Облэнерго" не владеют, ни заводами, ничем. Ложь.
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Ойц! Таки у бывших и нынешних деПутанов аж по тройному гражданству имеетца!! Енто не считая чинуш!!
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Що там з "Законом про подвійне громадянство"? До нового року встигнете? Кацапи, де-юре, стануть громадянами України, і можуть купити землю? Чи я помиляюсь?
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саме так, у кацапів воно дозволено, тому скуповувати землю будуть громадяни "не країни агресора" а реально володіти саме вони...
В Україні не має механізму відслідковування подвійного громадянства.
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ясень куй, ви разом з зеленою жижею робите все, щоб кацаби її просто тупо окупували
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Зебіли, не слід нічого вигадувати, просто виконуйте діюче і прийняте задовго до вас законодавство! Земельний кодекс ст.22 п.5 Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.
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а рассеяне які отримають український паспорт?
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разрешат продавать, а у многих из вас ее нет, чего паритесь? У них болит голова, кто купит чью то землю. ..............ха-.ха.
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Ой .... не смешите мои тапочки.....
Скупят через свои литовские, молдавские и т.п. компании!
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допустим . а вот есть такая бывшая служка народа Анна Скороход . а у нее муженек россиянин Алякин . вот если например эта семейка прикупит землицы это будет считаться что купили украинцы или россияне ? Россияне вообще не смогут покупать украинскую землю, - уполномоченный президента Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 8071
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" В законе эта санкционная норма будет четко прописана"-так вы же,зеопарыши,через полгода этот закон и поменяете,ссылаясь на "мышибратья"
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Украинцы , вы при Монике Зеленски про и бе те ВСЕ ! И страну и землю ! Будете батраками ! Мои поздравления вам
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А с украинскими паспортами, которые можно купить на каждом углу?
А хохлопитеки, которые за обнимашки с мышебратьями продадут мать родную?
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......двое росиян в Пензе сварились заживо , их машина провалилась на стоянке в воронку из-за прорыва горячей воды (((((
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да как то (((( хоть ВРАГИ , но представить что живем ВАРЯТЬСЯ ((((
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Россияне вообще не смогут покупать украинскую землю, - уполномоченный президента Роман Лещенко-- врет как дышит ! Я куплю к примеру 10 Га и подарю ее гражданину России . Вот и все ! Схем будет миллион! Кому это не понятно ? Да , зебилам !
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Эти продажные скоты говорят, если землю подарят иностранцу, то он в течении года обязан будет ее продать (условно) украинцу. Так что схем миллион минус одна. Тут ты прав.
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Гнать нинішню владу нах..! І тоді ніхто не буде хазяїном на нашій землі: ні росіяни, ні обрізані, ні порхаті!!!
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Интересно, сколько у тебя земли и какой ты хозяин земли? Может и газ ВАШ, недра земли ВАШИ? Вот грязь из под ногтей у тебя, вот что твое.
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Да забейся, шмарклиный... в слуге урода вашей кацап на кацапе сидит... От вас уже почти все зебильо отказалось, Майдана требуют-сама в шоке)))
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Еврей Коломойский и еврейка Моника зеленски решили развести лохов на землю . Лохи зачем уже пришли в Украину израильские фонды ? Не за вашей землей? А за чей? Хахаха
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Лещенко, у вас в Зраде все депутаты с двойным-тройным гражданством, а Конституция разрешает только одно. Кого ты хочешь бесплатно трахнуть?
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Ценность украинской земли преувеличена. Ведь землю в других странах не скупили. Тем более в Украине отвратительный климат.
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А ты не хочешь покупать эту не скупившуюся землю в других странах ? В какой это стране , есть такая земля ? А лох , зебил ты по жизни ?
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В Украине отвратительный климат? Что ты несешь кацапура? А в других странах ты пробовал купить землю?
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США, Австралия и тд... свободно покупай.... Не истери.
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Что значит свободно покупай ? Что бы купить что-то , надо что бы это кто-то продавал ?
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Ти сам ображаєш, а потім звертаєшся до Адміна. Тому треба і тебе банити.
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А может кто-то человеческим языком объяснить чем наши росиянские "друзья" хуже заокеанских, европейских, израильских, китайских и т.п.???
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Ты не понимаешь разницу между варварами и людьми? Тебе на 6-м году войны не понять разницу ? Американцы или европейцы убивают наших солдат на Донбасе ? Кто ? Как можно так деградировать ?
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колись в криму росіяни масово скуповували землю через українських підставних осіб
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Угу. А кацапам с украинским паспортом? Сейчас украинский паспорт можно купить в переходах вместе дипломами.
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Зачем продавать то , что есть властностью всего украинского народа ? Кто может обьяснить. Украинская земля принадлежать всему украинскому народу и весь народ должен получать дивиденды с земли .
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Зеленая гарантия - самая гарантийная в мире! Верить всем!!!
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Ой что то меня гложут сомнения, что именно слово россияне будет в Законе. Представляю какой гвалт поднимут рашисты в мире, опираясь на расовую дискриминацию.
Лучше молчать и думать, чем чушь нести.
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Вони її і так беруть і не питаються....
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Поки в Україні є п'ята колона з мертвичуків, шуфричів, бойок, волошиних, портнових .... це все блеф і блеяння нерозумного або купленого ягняти.
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рынок земли куют, не отходя от кассы, не ради аграриев... а ради лакомых кусочков... всякими схемами и неправдами они будут выводиться, переоформляться, продаваться и отдаваться намного дешевле реальной стоимости... и никто этому не помешает, т.к. вся власть у одних людей. а потом эти люди станут миллиардерами. все достаточно очевидно.
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российские компании тоже не должны покупать землю...а они могут быть зарегистрированы как европейские...их капитал, активы зарегистрированны на офшорах Мальте, Кипре, Панаме или Нидерландах, Швейцарии...кацапы мастера маскироваться под европейские компании... в самых разнообразных схемах.
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Россияне вообще не смогут покупать украинскую землю..



а мертвчук, новінський, фукс, вілкул, бойко ?
це теж саме..
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