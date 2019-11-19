 Учнів однієї з одеських шкіл відправили на карантин через спалах вірусу Коксакі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку заяву оприлюднила керівниця департаменту освіти і науки Одеської міськради.
Вона закликає батьків і родичів школярів не відправляти на уроки своїх дітей у разі підвищення температури, недомагання, блювоти чи діареї та виявлення висипів одночасно на слизовій рота, долонях і ступнях.
"Зараження вірусом Коксакі має ознаки звичайного ГРВІ з однією кардинальною відмінністю - висипами на долонях дітей. Причому хвороба відноситься до категорії дуже заразних: якщо захворює одна дитина, то зазвичай швидко занедужують всі, з ким вона контактувала", - зазначила вона.
Очільниця департаменту звернулася до батьків із застереженням: "Уже не просимо, а переконливо вимагаємо: оберігайте від небезпеки своїх і чужих дітей. Не варто приховувати, що у дитини температура, годуючи його ліками і при цьому змушуючи йти на уроки. Керівникам закладів рекомендується посилити контроль за станом вихованців. Якщо 30% школярів або вихованців дитсадка захворіє, закривати клас чи групу на карантин".
Коксакі передається контактним шляхом, його вважають хворобою брудних рук, також вірус передається повітряно-крапельним шляхом, через заражені продукти, які не пройшли термічну обробку, і навіть через воду.
В Турції цей вірус по колу пересувається...
Моя дитина в 2017 році там його спіймала та під час відпустки там же перехворала.
Коли обговорював на форумі tripadvisor, зрозумів, цей вірус в Турції - цілком типичне явище...
Поріг інфектування дуже високий.
"Вирус Коксаки наделал немало шуму летом 2017 года, когда эпидемия разразилась на курортах Турции. Не случайно вирус иногда называют "турецким гриппом". Заболевание не смертельное, но неприятное: с высокой температурой и сильным недомоганием."
"Турецкий грипп: что такое вирус Коксаки" https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/turetskij-gripp-chto-takoe-virus-koksaki/
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