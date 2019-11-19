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 Події, Здоров'я
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Все про:карантин (74) Одеса (2170) школа (731)

 Учнів однієї з одеських шкіл відправили на карантин через спалах вірусу Коксакі

Медики виявили в Одеській загальноосвітній школі №63 зараження великої групи дітей вірусом Коксакі, що належить до категорії респіраторних інфекцій та є дуже заразним. Учнів відправили на карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку заяву оприлюднила керівниця департаменту освіти і науки Одеської міськради.

Вона закликає батьків і родичів школярів не відправляти на уроки своїх дітей у разі підвищення температури, недомагання, блювоти чи діареї та виявлення висипів одночасно на слизовій рота, долонях і ступнях.

"Зараження вірусом Коксакі має ознаки звичайного ГРВІ з однією кардинальною відмінністю - висипами на долонях дітей. Причому хвороба відноситься до категорії дуже заразних: якщо захворює одна дитина, то зазвичай швидко занедужують всі, з ким вона контактувала", - зазначила вона.

Очільниця департаменту звернулася до батьків із застереженням: "Уже не просимо, а переконливо вимагаємо: оберігайте від небезпеки своїх і чужих дітей. Не варто приховувати, що у дитини температура, годуючи його ліками і при цьому змушуючи йти на уроки. Керівникам закладів рекомендується посилити контроль за станом вихованців. Якщо 30% школярів або вихованців дитсадка захворіє, закривати клас чи групу на карантин".

Коксакі передається контактним шляхом, його вважають хворобою брудних рук, також вірус передається повітряно-крапельним шляхом, через заражені продукти, які не пройшли термічну обробку, і навіть через воду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 250 шкіл на Львівщині закрили на карантин через кір і грип

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160439
 
 
 Топ коментарі
 
Одесских учеников обозвали грязнулями ? ))
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А ви зовсім тупий... Вірус Коксакі ендемічний саме в Туреччині, там всі діти один раз мають з ним клопіт. А це просто хтось з учнів після відпочинку завіз вірус в Україну. Ви ніколи не були в Туреччині і навіть не спілкувалися з людьми які там були.
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Сразу видно: в вашей школе мусульмане не учились. Бо они руки таки после зада моют.
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Туреччина має стосунок до цього? Надайте факти.
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А ви зовсім тупий... Вірус Коксакі ендемічний саме в Туреччині, там всі діти один раз мають з ним клопіт. А це просто хтось з учнів після відпочинку завіз вірус в Україну. Ви ніколи не були в Туреччині і навіть не спілкувалися з людьми які там були.
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Можливо там і є цей вірус, але він не тільки там. Тому тупий саме ви, а у мене родичі в Туреччині.
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В 1997 году имела место эпидемия вируса Коксаки в Малайзии, погибло 30 детей. В апреле 2002 года в связи с распространением вируса (штамм B) были закрыты все школы в Греции, тогда было инфицировано 46 человек, трое скончались. В 2007 году случилась вспышка инфекции вирусами Коксаки в Восточном Китае: погибли 22 ребенка, были заражены более 800 человек, 200 детей госпитализированы[3].
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"Можливо (sic!) там і є той вірус..." міг сказати лише повний неадекват. В Туреччині коксакі як у нас ветрянка.
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Неадекват це ви, бо не знаєте про існування різних штамів цього вірусу, а ярлик щодо Туреччини без вивчення цього питання вже причепили.
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Ваш співрозмовник правий.
В Турції цей вірус по колу пересувається...
Моя дитина в 2017 році там його спіймала та під час відпустки там же перехворала.
Коли обговорював на форумі tripadvisor, зрозумів, цей вірус в Турції - цілком типичне явище...
Поріг інфектування дуже високий.
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Дякую. Ми випадково захворіли в 16ому після контактів з дівчинкою знайомих після їх відпустки. Дуже неприємно.... Але в 17ому вже були в Анталії з імунітетом!
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Імунітет проти різних штамів вірусу коксакі Учнів однієї з одеських шкіл відправили на карантин через спалах вірусу Коксакі - Цензор.НЕТ 3874
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Можливо, але його можна спіймати не лише у Туреччині.
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Опять порохоботствуешь, в смысле брешишь. Нет у тебя родственников в Турции, ну или такие же брехливые как ты. Учнів однієї з одеських шкіл відправили на карантин через спалах вірусу Коксакі - Цензор.НЕТ 7225.
"Вирус Коксаки наделал немало шуму летом 2017 года, когда эпидемия разразилась на курортах Турции. Не случайно вирус иногда называют "турецким гриппом". Заболевание не смертельное, но неприятное: с высокой температурой и сильным недомоганием."
"Турецкий грипп: что такое вирус Коксаки" https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/turetskij-gripp-chto-takoe-virus-koksaki/
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Родичі є і вони народилися в Туреччині. Це не турецький грип, бо він поширений у багатьох країнах. Яким саме штамом коксакі захворіли не встановлено. Тому ви брехун.
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Віруси Коксакі (Coxsackievirus) - кілька споріднених серотипів ентеровірусів, які добре розмножуються в шлунку і кишечнику людини, спричинюють різноманітні клінічні форми хвороб, які входять до групи ентеровірусних інфекцій.
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Вивчи що це таке і не давай посилання на порожню російську рекламу.
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Коксаки даёт просто температуру и такие крайне неприятные волдыри на ладонях и ступнях и только у детей. После москалей была бы массовая диарея.
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Одесских учеников обозвали грязнулями ? ))
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мойте руки перед едой - соблюдайте гигиену и не ешьте немытыми зеленые фрукты и овощи
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Респіраторні інфекції поширюються при контакті людей, а не через брудні руки.
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мойте руки перед и зад. я в свое время закончил эту школу 63 в 1984г.
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Так-так... значит: сначала руки, потом перед, потом- зад. А вы ничего не перепутали, с последовательностью?
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Сразу видно: в вашей школе мусульмане не учились. Бо они руки таки после зада моют.
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