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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (680) Разумков Дмитро (275)

 "Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков. ВIДЕО

"Червоні лінії", за які Україна як держава не перейде під час зустрічі в "нормандському форматі", залишаються незмінними для президента і українського парламенту.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми говоримо про "червоні лінії", то я впевнений: ані для президента, ані для українського парламенту вони не змінювалися. І, коли ми говоримо про територіальну цілісність, то йдеться про територію всієї держави - такою, як вона була до 2014 року. Я розумію, що питання повернення тимчасово окупованих територій Донбасу - частин Донецької та Луганської областей, і Криму - це паралельні шляхи, які треба буде пройти нашій державі. Але мені, наприклад, важко визначити, що є більш пріоритетним, а що - менш", - зазначив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон і Путін обговорили по телефону підготовку до саміту нормандської четвірки і повернення Україні захоплених РФ кораблів

Спікер підкреслив, що шляхи повернення цих територій будуть різними, але "намагатися створювати для цього умови треба рівносильно".

Як повідомлялося, в Адміністрації президента Франції анонсували зустріч лідерів Франції, України, Німеччини та Росії на 9 грудня у Парижі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160438
 
 
 Топ коментарі
 
Они и не могут измениться потому, что их нет!!! Какие у вас красные линии????
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Не валяй дурака, Разумков. Вопрос только один: чья армия встанет на гос. границе: ВСУ или "народная милиция". Если не ВСУ, то "особый статус" немедленно превращается в 111-ю статью, для тебя лично, и всех "слуг народа".
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ну как какие: меньше чем за 100 млрд.долларов в свой карман они не готовы "переступить красные линии"
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Они и не могут измениться потому, что их нет!!! Какие у вас красные линии????
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ну как какие: меньше чем за 100 млрд.долларов в свой карман они не готовы "переступить красные линии"
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Не порушувати інструкцій західних "партнерів" та не гнівати владімірвладімірича.
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Перефразовуючи гумор відомого коміка - червоні лінії можна не змінювати, їх можна перенести.
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Зачем переносить какие-то красные линии если они уже зеленые?
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Впізнаю на фотці аватарки досить відомого "сражатора".
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"Возрождение армии" (да, да, в скобках) - не заслуга порошка. И сам боров нигде не сражался. Лично порошенко и его прихлебатели в руководстве ВС причастны к тому, что ВСУ в течении всего периода активных БД преследовали сплошные позорные поражения, которые в итоге вылились в капитуляцию перед кремлём в виде минских соглашений и полной деморализации общества (что по факту оказалось намного важнее, чем сами поражения).
Так что и свыня и зёлёнка из одного говна леплены и сходу сразу не скажешь, кто хуже.
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точно оу да так ВСУ до сих пор освобождают Славянск и Краматорск
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та да...оба-по воле кураторов сепарни.просто спокойно вішли,т.к.нихера интересного там нет.
а Дебальцево с жд узлом даже по минским-"наше",но сепары его не отдали.
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у них "красные пятна на прокладках" а "не красные линии"!
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В самом лучшем случае мировые сми напишут, что зелупа не только трампуше, но и пуйлу сраку лижет... но это в лучшем
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Это Порошенко мгновенно вылизал Байдену, а Зеленский отбился от Трампа
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красные линии всегда можно превратить в зеленые улицы
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Не валяй дурака, Разумков. Вопрос только один: чья армия встанет на гос. границе: ВСУ или "народная милиция". Если не ВСУ, то "особый статус" немедленно превращается в 111-ю статью, для тебя лично, и всех "слуг народа".
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Не переживай, все будет по УКРАИНСКИМ законам.
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Я и не переживаю. Это пусть "слуги народа" переживают, если они готовы пустить лугандонскую "милицию" на свободную (пока) от оккупации территорию Украины. Это ведь их будут резать. Тебя, кстати, лугандонцы тоже могут зарезать. Предателей презирают все.
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Это верно. Но, 9-го декабря всё может быстро измениться.
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Пока ВР не ратифицирует, ничего не изменится.
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Рада ратифицирует; на то её и натаскивали в Трускавце.
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Какая "демократия" ? Роспуск Верховной Рады предыдущего созыва, совершённый вопреки Конституции ?
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КС невнимательно прочёл Конституцию. Возможно, они купили некачественные очки в аптеке. А может просто нетрезвы были. Мало ли причин.
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"КС невнимательно прочёл Конституцию" "Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков - Цензор.НЕТ 402
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Что ты увидел смешного ? Суд был обязан дать месяц на формирование коалиции. Была она до того или нет - значения не имеет.
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Суди ничего никому не должен! Поэтому он СУД! "Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков - Цензор.НЕТ 2726
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Ты ошибаешься.
Суд не пишет законы. КС имеет обязанность: внимательно выслушать того кто пришёл с проблемой, прочесть закон (надев предварительно очки), и сообщить тому кто пришёл с вопросом: что именно закон гласит в данной ситуации.
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"КС невнимательно прочёл Конституцию" "Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков - Цензор.НЕТ 5931
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У меня за окном прекрасный, прохладный мельбурнский вечер.
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- Бэрримор, что это за вой на болотах?

- Петики, сэр!
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Хай дасть відповідь на питання кого "розодять" на доМбасі. Українську армію і ...?
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Он скажет что "украинцев, но других, но тоже украинцев". То что те "украинцы" воюют под какими-то размалёванными тряпками, ему наплевать.
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В такому випадку, він визнає війну "громадянською". Це державна зрада. Хоча для них ... Факт відвертої кацапської агресії не є червоною лінією для зеленої влади. Жодного коментаря.
"Российские войска атаковали позиции 46-й ОДШБ под Сизым на Луганщине - тяжело ранен один десантник"
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Коростелёв умер сегодня в харьковском госпитале. Судя по всему, то была радиоуправляемая мина. Намёк Забродскому, по-видимому, чтобы не вздумал возглавить хунту. Странные ребята; как будто они не знают что в армии много патриотически настроенных генералов и офицеров.
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Аквариум , уже бьіла инфа , что бьіл обстрел из станкового гранатомета.
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В любом случае, подштанцам сейчас невыгодно убивать боевого генерала; такая акция сильно обозлит военных, а ведь РФ нуждается в снятии санкций.
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Мы все пугаем ЗЕленые недоразумения ст.111,если бы не одно но: помните харьковские соглашения шапкокрада, помните диктаторские Законы рыгов? так вот ни в первом ни во втором случае президент не понес уголовной ответственности , ни в первом ни во втором случае никто из депутатов, голосовавших за эти безобразия тоже не понес уголовной ответственности (правда ефремову что-то пытались навешать но думаю в скором времени дело закроют) потому как за подобные штучки наступает политическая ответственность (ею можно задницу подтереть)- подумаешь не выберут на следующий срок, а доказать юридически с обоснованием измену Родине очень тяжело.Единственное что может держать в тонусе этих уродцев могут лишь массовые народные протесты
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ИМХО, ситуация уже вышла за рамки разрешения её народными протестами.
Посмотрим.
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за красные линии заступать не будем но белый флаг на всяк случай приготовили "Красные линии", за которые мы не переступим на "нормандской" встрече, не изменились, - Разумков - Цензор.НЕТ 1551
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Если шо,вешать будем как предателей. Так и знайте.
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"Если шо" было уже не один раз и ещё при порошке. Где ж ты был, вешатель грозный?
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это про такие красные линии идет речь ? и шо надеются шо ***** забудет дома ножницы ? "Красные линии", за которые мы не переступим на "нормандской" встрече, не изменились, - Разумков - Цензор.НЕТ 7454
"Красные линии", за которые мы не переступим на "нормандской" встрече, не изменились, - Разумков - Цензор.НЕТ 5436
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Нехваатет Порошено, он любит заниматься показухой.
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а де зеля подівся, що штире його від наркоти?
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А ты чё всегда такой серьёзный бука? "Все самые большие глупости совершаются именно с этим выражением лица" + https://www.youtube.com/watch?v=dob2cRQLQIk
"Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков - Цензор.НЕТ 8154

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Ой, неправильно же! "Какие ваши доказательства?"
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жаль что нет еще большего шрифта, было бы более убедительно.
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Правда своей, не то что зелупа -перерезает ленточки "показухам"попередников)))))
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Д.. без упоминания Порошенко хоть с утра в туалет еще ходиш?
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очнь на долго запал петя со своими ленточками.
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очень хорошо что ты Игорек заглянул на Цензор . только почему ты ( и ваша молодая команда ) в этой ветке есть а например там где обсуждают Юзика и его телефонные переговоры нет ? что неудобные темы игнорируем ? "Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков - Цензор.НЕТ 5537
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Червона лінія повинна бути одна - кордон України.
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в Трускавце плохо преподавали географию и Зебобики не знают где именно проходит граница Украины
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"Красные линии", за которые мы не переступим на "нормандской" встрече, не изменились,
Вірю, саме на зараз вони не змінились.
Вони будуть змінені на зустріч і не раніше. "Красные линии", за которые мы не переступим на "нормандской" встрече, не изменились, - Разумков - Цензор.НЕТ 7982 (Так овоч заповів) "Красные линии", за которые мы не переступим на "нормандской" встрече, не изменились, - Разумков - Цензор.НЕТ 4676 .
Втім залишається питання - Оті "красные линии", які ви не переступите відповідають тим "красным линиям", які для вас визначив народ?
Щось мені підказує що це дуже різні лінії. Сподіваюсь, що не доведеться вас вішати і вистачить лише висилки у Ростов.
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красных нету, у зеленых линии зеленые сопли
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Разумков, вот только крассные линии у нас разные. Переступишь нашу, голову вам не сносить.
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" Я понимаю, что вопрос возвращения временно оккупированных территорий Донбасса - частей Донецкой и Луганской областей и Крыма - это параллельные пути, которые предстоит пройти нашей стране. Но мне, например, трудно определить, что является более приоритетным, а что - менее", - отметил Разумков."

Они сами то хоть понимают что они несут ??? Если забыли, то параллельные линии не пересекаются! Крым и Донбасс в параллельных , значит по ним вопросы не пересекутся. Признают Крым типа самоопределившимся и отделившимся, гетто воткнут в Украину и вся параллельная реальность. А как заливали, как пели соловьями...
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Не пересекаются в Евклидовой геометрии , но есть и другие геометрии , в вьісшей математике.
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Пост Юрия Гудыменко от 27 августа, который, кажется, пришло время повторить.

Не может быть никогда

В очередной раз я на днях от вполне умных людей услышал фразу о том, что чего-то там ну не будет точно, потому что этого не будет никогда. От воевавших людей услышал, между прочим. Не помню, по какому поводу, да и неважно.
Я эту фразу про то, что чего-то там никогда не будет, слышу с детства в самых разных формах и от самых разных людей по самым разным случаям.

Не будет же войны с Россией, говорили они до 2014 года. Какая же война, это ж братики наши, если отдадут приказ, надо встать с ними спиной к спине и стрелять в тех, кто такой приказ отдал. Помните такое? Я даже картинки такие помню.
Не свергнуть нам Януковича, говорили они. «Они» при этом были умными, рассудительными и патриотичными людьми, без всяких шуток и иронии. Вы посмотрите, говорили они, у него же армия есть и МВД, и рейтинг огромный. Как его свергнуть?
Ну действительно.
Про развал СССР я такого не слышал в силу возраста. Но наверное тоже говорили. КГБ же, армия, все дела.

Так вот, дорогие мои друзья. Докладываю вам, что буквально пару часов назад я вернулся из поездки в место, которое точно не должно было случиться. Ну никак не должно было. И наверняка были сотни и тысячи умных, рассудительных людей, которые на кухне под сигаретку или в кафе под игристое могли бы убедительно доказать, почему именно оно ну никак не случится.

Место расположено в небольшом городке в часе езды от Кракова. Городок называется Освенцим. По-немецки - Аушвиц.

Холокост - вещь настолько же дикая, настолько невероятная, насколько и иррациональная. Для рассудительных немцев в те годы не существовало даже намёка на весомую причину уничтожать евреев. Евреи не представляли реальной угрозы режиму, евреи были разобщены, «окончательное решение еврейского вопроса» было даже банально экономически невыгодно для воюющей на два фронта страны, у которой ресурсы были на вес золота, а ведь в уничтожении евреев были задействованы десятки тысяч людей, которые могли вместо этого воевать. Нет, это было омерзительное, невероятно идиотское, наполненное тупым средневековым мраком решение. Оно не дало и не могло дать немцам ничего, кроме вечного позора. Совсем ничего. Ноль. Зеро.

Но из этого не следует, что поэтому оно не могло произойти. Ведь могло. И произошло.

История учит только и единственно одному: произойти может всё, что угодно. Я никогда не устану это повторять, и, может быть, кто-то это наконец запомнит. Логика не работает. Логики нет. Японцы не имели шансов выиграть войну против США, но это не значит, что не было Перл-Харбора. Название «Освенцим» ничего не говорило миру до 1944 года. Словосочетание «Бабий Яр» до Второй мировой означало просто один из киевских оврагов. Ты поручишься, что окружающие тебя места не будут через год звучать во всех новостях мира? Ты готов сказать, что в окрестностях твоего города никогда не построят концлагерь?

За последние пять лет мы должны были выучить только один грёбаный урок. Только один, история нас больше ни о чём не просила. Готовься ко всему. Готовься, б.....ь, ко всему. В 2013 году никто не знал, что при слове «Иловайск» у украинцев будут мутнеть глаза. В 2013 году никто не знал, что слово «аэропорт» может вызывать ассоциации не только с отпуском. В 2013 году никто не верил, что будет война с Россией. В 2013 году никто бы не поверил, что за сине-жёлтый флаг людям будут вспарывать животы.

В 2019 году в это верят. И не верят в то, что над Киевом могут появиться российские бомбардировщики. Не верят в угрозу существования самой украинской нации. Не верят в то, что наша война - это война не за Крым и не за Донецк, не за Луганск и не за Пески, а за независимость как таковую. Окружённые Россией и её сателлитами с четырёх сторон из четырёх возможных, не верят в то, что Россия может поступить нелогично и попытаться просто смести нас с лица земли. Всех. До одного. Просто за то, что мы украинцы и у нас есть Украина.

После аэропорта. После Иловайска. После Крыма. После пяти лет войны.

Не верят.

Дорогие мои друзья. Купите билеты в Краков. Оттуда - на автобус до Государственного музея Аушвиц-Биркенау. Там есть очень понятный контраргумент. Вот он, на фотографии. Там несколько комнат этих аргументов подряд. Без подписей, без слов. Просто ты идёшь из комнаты в комнату, а там за стеклом обувь. Горы обуви. Идёшь и идёшь, а горы обуви не заканчиваются и не заканчиваются. И слов, в общем-то, не надо.

Им ведь не объяснишь, что такого не может быть.
"Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков - Цензор.НЕТ 7615
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Дурню...Ти спочатку визначся з ПРІОРИТЕТАМИ...А вже потім хліборізку відкривай....
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які красні лінії, якщо прєзідєнт дальтонік і слуга крємля.
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Что ждать от первого украинофоба Разумкова, он ненавидит все украинское
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Разумков сказал корректно и исчерпьівающе , не подкопаешься ! Но порохоботьі пьітаются , нехай щастить !
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у них давно зяряжены дурные методички, нужно же куда то сливать.
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А вот вы, Игорь Д, можите назвать три красные линии за которые ваш молодой региАнал Рамумков обещает не переходить? Саша не может. Вся надежда только на вас.
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Хватить гнати на порохоботів. Хіба не видно, що в державі відбувається? Антимайдан при владі.
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Саша, назовите три красные линии за которые ваш молодой региАнал Рамумков обещает не переходить.
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Так, что же вы, Саша молчите? Назовите хотя бы 2 красные линии, если вы затрудняетесь ответить по 3-м красным линиям от "Слуг урода" и которыми вы так восхищаетесь.
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Саша, так, что же вы продолжаете скромно отмалчиваться? Не можите назвать 2 красные линии, огласите хотя бы ОДНУ.
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Зольдат , даже читать можно не уметь , смотрите видео , которое комментируете.
Или глухой ?
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Т.е., лично вы ответить на поставленный мною вам вопрос, конкретный вопрос, не в состоянии. "Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков - Цензор.НЕТ 4511
А общие фразы, без конкретики, общее бла бла бла этого моральгного урода из региАналов, оно расчитано на стаю пернатых отряда ЗеДятлов. ЗеДятлавм они, общие фразы, по вкусу, как удон с овощами. "Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков - Цензор.НЕТ 2506
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******* пацанчикувате, треба казати " погоджуватись на заздалегідь не вигідні і небезпечні для суверенітету і свободи Українського народу пропозиції вирішення питань ОРДЛО недоцільно". Які такі "червоні лінії"?! Щоб тебе курвячий сину розірвало! Кондон Рязанський.
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Спросил нескольких пернатых из стаи ЗеДятлов, - красные линии, это что?
Они, ЗеДятлы, обратились к своему избраннику:

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Народ, вы что так кипишуете?
Вы забыли что чивокуня выгнали в Ростов за гораздо меньшие желания?!
Если скоморох замутит с пуйлом "междусобойчик" - будет ему "народная путевка в мордор" под самую новогоднюю елочку!
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Если, если...
Да он уже мутит вовсю, международная коалиция против рашки просрана с позором, уже зеленому нарику, который работает по два дня в неделю, Ангела и Макрон диктуют что делать.
ПОЗОРИЩЕ. Не будет никакого майдана.
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Засуньте ваши линии в зеленую опу, потому что они только для лохов бла-бла-бла.
А на деле наших отведенных военных обстреливают на новых позициях расейские беспредельщики, которые и не думали отходить, наоборот заняли освобожденные территории. И так во всем, за что беретесь: слова красивые - дела преступно предательские.
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Красные линии в зелёную опу? "Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков - Цензор.НЕТ 3618 Оригинально, мадам, оригинально. "Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков - Цензор.НЕТ 1980 Добавив естественной для них, Слуг урода", голубизны, уже почти радуга получается. "Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков - Цензор.НЕТ 3955
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Нагадаю у власті маладиє рєгіони, а тому потрібно не слухати їхні брехні а уважно дивитись за руками , тобто те що вони РОБЛЯТЬ.
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Врет как старый мерин другие фракции смогут только лишь предлагать свои предложения, правки, но СН примет лишь то, на что укажет фортепианист и "великий политик". Вы, господин разумков и ваша камарилья убога и ущербна, вы ничего нового, динамичного сами предложить в этом вопросе не можете, ваш удел коленно-локтевая поза
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Зебіли ви що дальтоніки, які червоні лінії. ОТАК ПОСТУПОВО ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ АГЕНТАМ АГРЕСОРА, ІСТОРІЯ З ЯНИКОМ НІЧОГО НЕ ВЧИТЬ.
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Красные линии между Украиной и Россией не изменились, но сдвинулись на 1 км "Червоні лінії", за які ми не перейдемо на "нормандській" зустрічі, не змінилися, - Разумков - Цензор.НЕТ 5151
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