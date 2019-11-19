 "Укрексімбанк" шукає нового голову правління після затримання Гриценка

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 15 листопада 2019 року, оголошується конкурсний відбір на посаду голови правління АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Оголошується прийом документів від претендентів на участь у конкурсному відборі на посаду голови правління банку.

Кандидати, які бажають взяти участь у конкурсі, мають надати початковий пакет документів компанії з підбору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ "Телент Едвайзорс") до 18:00 за київським часом 2 грудня 2019 року.

Нагадуємо, 16 листопада ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.

Пізніше стало відомо, що Гриценка не викрали, а затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури.

18 листопада Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти голову правління АТ "Укрексімбанк" Олександра Гриценка й обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 998 тис. 681 грн.

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