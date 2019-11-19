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 Політика України
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Все про:Укрексімбанк (12) Гриценко Олександр (3)

 "Укрексімбанк" шукає нового голову правління після затримання Гриценка

Державний експортно-імпортний банк оголосив конкурс на посаду голови правління після затримання чинного глави Олександра Гриценка.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 15 листопада 2019 року, оголошується конкурсний відбір на посаду голови правління АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Оголошується прийом документів від претендентів на участь у конкурсному відборі на посаду голови правління банку.

Кандидати, які бажають взяти участь у конкурсі, мають надати початковий пакет документів компанії з підбору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ "Телент Едвайзорс") до 18:00 за київським часом 2 грудня 2019 року.

Нагадуємо, 16 листопада ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.

Пізніше стало відомо, що Гриценка не викрали, а затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури.

18 листопада Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти голову правління АТ "Укрексімбанк" Олександра Гриценка й обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 998 тис. 681 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава "Укрексімбанку" Гриценко допоміг злочинній організації Курченка зняти арешти з депозитів і застав по кредиту на $160 млн, - прокурор

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160437
 
 
 Топ коментарі
 
Вангую це буде людина Бєні ... Рейдери торжествують !
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Ищут его, но не могут найти -
мальчика в трусиках лет пийсяти...
"Укрэксимбанк" ищет нового председателя правления после задержания Гриценко - Цензор.НЕТ 4425
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Це ж виходить, що порошенківський шурин януковичу грабувати країну допомагав.
Якось нєкрасіво получілось...
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Вангую це буде людина Бєні ... Рейдери торжествують !
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Ищут его, но не могут найти -
мальчика в трусиках лет пийсяти...
"Укрэксимбанк" ищет нового председателя правления после задержания Гриценко - Цензор.НЕТ 4425
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"Зашкваренный" прокурор Кулик не пришел на переаттестацию" Четверг, 24 октября 2019 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/24/7229966/
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Генеральна прокуратура звинувачує голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка в сприянні зняття арештів з депозитів і застав "злочинного оточення екс-президента Віктора Януковича" за виданим банком кредиту на покупку "Українського медіа холдингу".

https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/19/653861/
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Це ж виходить, що порошенківський шурин януковичу грабувати країну допомагав.
Якось нєкрасіво получілось...
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Гриценко був призначений на пост голови правління Укрексімбанку 1 серпня 2014 року. Продаж Українського медіа холдингу - в жовтні 2013 р. З початку 2013 року головою Укрексімбанку був Віталій Білоус, - людина Януковича.
https://nv.ua/ukr/biz/finance/oleksandr-gricenko-chomu-sbu-zatrimala-glavu-ukreksimbanku-novini-ukrajini-50054050.html
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тово гляди этак скоро конкурс на замещение вакантной должности гаранта объявят, бо дурнив нема
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Конкурс исключительно среди квартальных. "Хороший банк. Надо брать."

Елена Подгорная
· 9 год ·
Меня очень заинтересовала ситуация с нашими банками. Потому что цены растут, в стране п..., бюджет - говно. А доллар падает. И это первый раз в моей жизни, когда эти все события совпадают. Обычно так не бывает.

Миссия МВФ меньжуется, мнётся с ноги на ногу, ездит туда-сюда. Чего-то хочет, но точно не денег дать.
ИгорьВалерич, наш карабас-барабас отечественный, торгуется уже настолько открыто, что даже ВикторФёдрыч в сравнении был стыдливой благородной девицей.
Ладно, Гонтарева - враг ИгорьВалерича личный. Кровный, так сказать. Потому что для ИгоряВалерича - бабло и есть его суть.
Но громкие аресты двух крупных банкиров - это было что?
И почему курс доллара реагирует на это всё так странно?
И пошла я читать в эти ваши интернеты.

"За результатами 3 кварталів 2019 року Укрексімбанк посів 3 місце в Україні за обсягом прибутків серед усіх банків країни. Із обсягом 2,27 млрд грн він значно випередив такі потужні фіну станови, як Альфабанк, Креді Агріколь, ОТPбанк чи ПУМБ. А його прибуток майже у 12 разів перевищив за цей час прибуток Ощадбанку".
https://finclub.net/ua/infographica/yakyy-prybutok-otrymav-vash-bank.html

"У 2018 році Акціонерне товариство «Укрексімбанк» включили до рейтингу найнадійніших банків України. Слід зауважити, що до цього рейтингу від страхового інтернет-видання «Форіншурер» потрапити непросто: там опиняються виключно передові представники банківської системи. «Укрексімбанк» посів друге місце серед найбільш надійних банків для юридичних і фізичних осіб, а також увійшов до трійки лідерів серед фінансових установ, яким довіряють страхові компанії".
https://agrocity.kiev.ua/agro-siti-grup-otrimala-akreditatsiyu-v-at-ukreksimbank

"Укрексімбанк посів 2 місце серед банків України за обсягів лізингового портфелю. Поступившись лише Приватбанку, але значно випередивши наприклад Укргазбанк чи ОТPБанк. https://finclub.net/news/nazvany-banki-lidery-lizingovogo-rynka.html
У 2019 році Укрексімбанк випередив Приватбанк та вийшов на друге місце в країні за привабливістю для бізнесу. Портфель депозитів юридичних осіб сягнув 48,5 млрд грн за результатами 1 кварталу 2019 року. Причому він зайняв 3 місце в Україні після Креді Агріколь ще й за темпами зростання таких депозитів". https://nv.ua/biz/finance/privatbank-perestal-byt-samym-populyarnym-sredi-biznesa-50020636.html

Вот, собственно, и ответ.
Хороший банк. Надо брать.
«…если нельзя вернуть Приватбанк, купить действующий банк, забрать банк у россиян или создать новый, то почему бы просто не получить контроль над государственным? Неформальный контроль. Укрэксимбанк для этого подходит просто идеально. У него нет такого социального "прицепа", как у Ощадбанка, в то же время он подходит для "расшивки" международных транзакций, так как обладает одним из лучших в Украине набором корсчетов в иностранных банках, и, в отличие от коммерческих учреждений, корсчета эти "летают", а не блокируются банками-корреспондентами на несколько дней, а то и недель (целиком или в части отдельных транзакций)».
http://www.dsnews.ua/economics/nbu-v-pomoshch-kakoy-bank-prismotrel-kolomoyskiy-29082019220000

"ПРИВАТБАНК" БУДЕ ПРИВАТИЗОВАНИЙ", - МАРКАРОВА.
53% банківської системи знаходиться в руках держави. Це занадто багато для будь-якої країни, а для України - особливо. Нам не потрібні чотири держбанка. У стратегії, яку ми зараз оновлюємо, чіткий підхід: «ПриватБанк» через деякий час має повернутися в приватний сектор, буде приватизований.
Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю UATV.
«Укргазбанк» - буде приватизований найближчим часом. Ми зараз на фінальній стадії домовленостей із міжнародною фінансовою корпорацією, яка увійде співінвестором. Потім разом з IFC ми будемо продавати банк повністю. Щодо «Ощадбанку» - ми розглядаємо входження туди Європейського банку реконструкції та розвитку», - зазначила вона.
За словами Маркарової, нова наглядова рада в «Укрексімбанку» вже зайнялася стратегією і ми отримаємо пропозицію від них про майбутнє фінустанови.
«Наша мета - знизити рівень держбанків в секторі до 25% в перспективі 3-4 років», - наголосила міністерка.
https://newsua.one/news/privatbank-bude-privatizovanii-markarova.html
Телеграф, телефон, телевизор...
Это уже было.
Брать нужно банки. Так считает ИгорьВалерич.
И брать их не по полной стоимости. Он же не дурак - честно покупать. Брать нужно по уму. Так, что бы покупка была выгодной. И желательно без дополнительных затрат. Ведь ИгорьВалерич уже и так богато вложился на эти все выборы. Канал работает, кино снимали, мамам мазератти покупали... Это всё инвестиции. И пришло время получать прибыль.
А вы все держитесь там.
Здоровья вам и хорошего настроения.
Новые тарифы видели?
Плати.Те.
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Вот, собственно, и ответ.
Хороший банк. Надо брать.
«…если нельзя вернуть Приватбанк, купить действующий банк, забрать банк у россиян или создать новый, то почему бы просто не получить контроль над государственным? Неформальный контроль. Укрэксимбанк для этого подходит просто идеально. У него нет такого социального "прицепа", как у Ощадбанка, в то же время он подходит для "расшивки" международных транзакций, так как обладает одним из лучших в Украине набором корсчетов в иностранных банках, и, в отличие от коммерческих учреждений, корсчета эти "летают", а не блокируются банками-корреспондентами на несколько дней, а то и недель (целиком или в части отдельных транзакций)».
http://www.dsnews.ua/economics/nbu-v-pomoshch-kakoy-bank-prismotrel-kolomoyskiy-29082019220000

"ПРИВАТБАНК" БУДЕ ПРИВАТИЗОВАНИЙ", - МАРКАРОВА.
53% банківської системи знаходиться в руках держави. Це занадто багато для будь-якої країни, а для України - особливо. Нам не потрібні чотири держбанка. У стратегії, яку ми зараз оновлюємо, чіткий підхід: «ПриватБанк» через деякий час має повернутися в приватний сектор, буде приватизований.
Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю UATV.
«Укргазбанк» - буде приватизований найближчим часом. Ми зараз на фінальній стадії домовленостей із міжнародною фінансовою корпорацією, яка увійде співінвестором. Потім разом з IFC ми будемо продавати банк повністю. Щодо «Ощадбанку» - ми розглядаємо входження туди Європейського банку реконструкції та розвитку», - зазначила вона.
За словами Маркарової, нова наглядова рада в «Укрексімбанку» вже зайнялася стратегією і ми отримаємо пропозицію від них про майбутнє фінустанови.
«Наша мета - знизити рівень держбанків в секторі до 25% в перспективі 3-4 років», - наголосила міністерка.
https://newsua.one/news/privatbank-bude-privatizovanii-markarova.html
Телеграф, телефон, телевизор...
Это уже было.
Брать нужно банки. Так считает ИгорьВалерич.
И брать их не по полной стоимости. Он же не дурак - честно покупать. Брать нужно по уму. Так, что бы покупка была выгодной. И желательно без дополнительных затрат. Ведь ИгорьВалерич уже и так богато вложился на эти все выборы. Канал работает, кино снимали, мамам мазератти покупали... Это всё инвестиции. И пришло время получать прибыль.
А вы все держитесь там.
Здоровья вам и хорошего настроения.
Новые тарифы видели?
Плати.Те.
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Ходять чутки, що російський ВЕБ хоче накласти лапу на Укрексімбанк.
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Він взагалі-то державний. Поки що...
Свого смотрящєго зелені точно поставлять. Після озвучення прізвища нового глави правління побачимо якого-небудь чоловіка подруги Олени Кравець.
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Кожна нова влада ставить у державні банки свій менеджмент. Так було завжди. Але зекоманда вирішила не просто звільнити Гриценка, а посадити бо він родич Марини Порошенко.
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Ищут ,Фунта ? )) - Я - зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни.
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Прикольно Банк Райфайзен Аваль заплатил за своего председателя залог и помогает ему бороться с беспределом, а Укрэксимбанк своего через день уже слил и ищет замену, хотя никто не доказал что человек виновен. Это работа по госудаственному стандарту?
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