 "Укрексімбанк" шукає нового голову правління після затримання Гриценка

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ.
Відповідно до рішення Наглядової ради від 15 листопада 2019 року, оголошується конкурсний відбір на посаду голови правління АТ "Державний експортно-імпортний банк України".
Оголошується прийом документів від претендентів на участь у конкурсному відборі на посаду голови правління банку.
Кандидати, які бажають взяти участь у конкурсі, мають надати початковий пакет документів компанії з підбору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ "Телент Едвайзорс") до 18:00 за київським часом 2 грудня 2019 року.
Нагадуємо, 16 листопада ЗМІ повідомили, що невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка на очах у дитини, з якою він гуляв.
Пізніше стало відомо, що Гриценка не викрали, а затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури.
18 листопада Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти голову правління АТ "Укрексімбанк" Олександра Гриценка й обрав для нього запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 998 тис. 681 грн.
мальчика в трусиках лет пийсяти...
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/19/653861/
Якось нєкрасіво получілось...
https://nv.ua/ukr/biz/finance/oleksandr-gricenko-chomu-sbu-zatrimala-glavu-ukreksimbanku-novini-ukrajini-50054050.html
Елена Подгорная
· 9 год ·
Меня очень заинтересовала ситуация с нашими банками. Потому что цены растут, в стране п..., бюджет - говно. А доллар падает. И это первый раз в моей жизни, когда эти все события совпадают. Обычно так не бывает.
Миссия МВФ меньжуется, мнётся с ноги на ногу, ездит туда-сюда. Чего-то хочет, но точно не денег дать.
ИгорьВалерич, наш карабас-барабас отечественный, торгуется уже настолько открыто, что даже ВикторФёдрыч в сравнении был стыдливой благородной девицей.
Ладно, Гонтарева - враг ИгорьВалерича личный. Кровный, так сказать. Потому что для ИгоряВалерича - бабло и есть его суть.
Но громкие аресты двух крупных банкиров - это было что?
И почему курс доллара реагирует на это всё так странно?
И пошла я читать в эти ваши интернеты.
"За результатами 3 кварталів 2019 року Укрексімбанк посів 3 місце в Україні за обсягом прибутків серед усіх банків країни. Із обсягом 2,27 млрд грн він значно випередив такі потужні фіну станови, як Альфабанк, Креді Агріколь, ОТPбанк чи ПУМБ. А його прибуток майже у 12 разів перевищив за цей час прибуток Ощадбанку".
https://finclub.net/ua/infographica/yakyy-prybutok-otrymav-vash-bank.html
"У 2018 році Акціонерне товариство «Укрексімбанк» включили до рейтингу найнадійніших банків України. Слід зауважити, що до цього рейтингу від страхового інтернет-видання «Форіншурер» потрапити непросто: там опиняються виключно передові представники банківської системи. «Укрексімбанк» посів друге місце серед найбільш надійних банків для юридичних і фізичних осіб, а також увійшов до трійки лідерів серед фінансових установ, яким довіряють страхові компанії".
https://agrocity.kiev.ua/agro-siti-grup-otrimala-akreditatsiyu-v-at-ukreksimbank
"Укрексімбанк посів 2 місце серед банків України за обсягів лізингового портфелю. Поступившись лише Приватбанку, але значно випередивши наприклад Укргазбанк чи ОТPБанк. https://finclub.net/news/nazvany-banki-lidery-lizingovogo-rynka.html
У 2019 році Укрексімбанк випередив Приватбанк та вийшов на друге місце в країні за привабливістю для бізнесу. Портфель депозитів юридичних осіб сягнув 48,5 млрд грн за результатами 1 кварталу 2019 року. Причому він зайняв 3 місце в Україні після Креді Агріколь ще й за темпами зростання таких депозитів". https://nv.ua/biz/finance/privatbank-perestal-byt-samym-populyarnym-sredi-biznesa-50020636.html
Вот, собственно, и ответ.
Хороший банк. Надо брать.
«…если нельзя вернуть Приватбанк, купить действующий банк, забрать банк у россиян или создать новый, то почему бы просто не получить контроль над государственным? Неформальный контроль. Укрэксимбанк для этого подходит просто идеально. У него нет такого социального "прицепа", как у Ощадбанка, в то же время он подходит для "расшивки" международных транзакций, так как обладает одним из лучших в Украине набором корсчетов в иностранных банках, и, в отличие от коммерческих учреждений, корсчета эти "летают", а не блокируются банками-корреспондентами на несколько дней, а то и недель (целиком или в части отдельных транзакций)».
http://www.dsnews.ua/economics/nbu-v-pomoshch-kakoy-bank-prismotrel-kolomoyskiy-29082019220000
"ПРИВАТБАНК" БУДЕ ПРИВАТИЗОВАНИЙ", - МАРКАРОВА.
53% банківської системи знаходиться в руках держави. Це занадто багато для будь-якої країни, а для України - особливо. Нам не потрібні чотири держбанка. У стратегії, яку ми зараз оновлюємо, чіткий підхід: «ПриватБанк» через деякий час має повернутися в приватний сектор, буде приватизований.
Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю UATV.
«Укргазбанк» - буде приватизований найближчим часом. Ми зараз на фінальній стадії домовленостей із міжнародною фінансовою корпорацією, яка увійде співінвестором. Потім разом з IFC ми будемо продавати банк повністю. Щодо «Ощадбанку» - ми розглядаємо входження туди Європейського банку реконструкції та розвитку», - зазначила вона.
За словами Маркарової, нова наглядова рада в «Укрексімбанку» вже зайнялася стратегією і ми отримаємо пропозицію від них про майбутнє фінустанови.
«Наша мета - знизити рівень держбанків в секторі до 25% в перспективі 3-4 років», - наголосила міністерка.
https://newsua.one/news/privatbank-bude-privatizovanii-markarova.html
Телеграф, телефон, телевизор...
Это уже было.
Брать нужно банки. Так считает ИгорьВалерич.
И брать их не по полной стоимости. Он же не дурак - честно покупать. Брать нужно по уму. Так, что бы покупка была выгодной. И желательно без дополнительных затрат. Ведь ИгорьВалерич уже и так богато вложился на эти все выборы. Канал работает, кино снимали, мамам мазератти покупали... Это всё инвестиции. И пришло время получать прибыль.
А вы все держитесь там.
Здоровья вам и хорошего настроения.
Новые тарифы видели?
Плати.Те.
Хороший банк. Надо брать.
«…если нельзя вернуть Приватбанк, купить действующий банк, забрать банк у россиян или создать новый, то почему бы просто не получить контроль над государственным? Неформальный контроль. Укрэксимбанк для этого подходит просто идеально. У него нет такого социального "прицепа", как у Ощадбанка, в то же время он подходит для "расшивки" международных транзакций, так как обладает одним из лучших в Украине набором корсчетов в иностранных банках, и, в отличие от коммерческих учреждений, корсчета эти "летают", а не блокируются банками-корреспондентами на несколько дней, а то и недель (целиком или в части отдельных транзакций)».
http://www.dsnews.ua/economics/nbu-v-pomoshch-kakoy-bank-prismotrel-kolomoyskiy-29082019220000
"ПРИВАТБАНК" БУДЕ ПРИВАТИЗОВАНИЙ", - МАРКАРОВА.
53% банківської системи знаходиться в руках держави. Це занадто багато для будь-якої країни, а для України - особливо. Нам не потрібні чотири держбанка. У стратегії, яку ми зараз оновлюємо, чіткий підхід: «ПриватБанк» через деякий час має повернутися в приватний сектор, буде приватизований.
Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю UATV.
«Укргазбанк» - буде приватизований найближчим часом. Ми зараз на фінальній стадії домовленостей із міжнародною фінансовою корпорацією, яка увійде співінвестором. Потім разом з IFC ми будемо продавати банк повністю. Щодо «Ощадбанку» - ми розглядаємо входження туди Європейського банку реконструкції та розвитку», - зазначила вона.
За словами Маркарової, нова наглядова рада в «Укрексімбанку» вже зайнялася стратегією і ми отримаємо пропозицію від них про майбутнє фінустанови.
«Наша мета - знизити рівень держбанків в секторі до 25% в перспективі 3-4 років», - наголосила міністерка.
https://newsua.one/news/privatbank-bude-privatizovanii-markarova.html
Телеграф, телефон, телевизор...
Это уже было.
Брать нужно банки. Так считает ИгорьВалерич.
И брать их не по полной стоимости. Он же не дурак - честно покупать. Брать нужно по уму. Так, что бы покупка была выгодной. И желательно без дополнительных затрат. Ведь ИгорьВалерич уже и так богато вложился на эти все выборы. Канал работает, кино снимали, мамам мазератти покупали... Это всё инвестиции. И пришло время получать прибыль.
А вы все держитесь там.
Здоровья вам и хорошего настроения.
Новые тарифы видели?
Плати.Те.
Свого смотрящєго зелені точно поставлять. Після озвучення прізвища нового глави правління побачимо якого-небудь чоловіка подруги Олени Кравець.