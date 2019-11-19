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Все про:діти (1719) ПДР (159) штраф (314)

 Штрафувати водіїв за перевезення дітей без автокрісла почнуть відзавтра

Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", текст закону оприлюднено на сайті видання.

Закон доповнює статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення частинами десятою та одинадцятою, у яких встановлюється адміністративна відповідальність за порушення правил перевезення дітей та за вчинення такого правопорушення повторно протягом року відповідно.

Так, закон визначає, що порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). При цьому повторне протягом року вчинення порушення передбачає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Перевозити дітей, зріст яких менш як 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, – у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей у темну пору доби... заборонялося й раніше, але штрафи не були передбачені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві оновили правила повернення автомобілів зі штрафмайданчика. Покрокова інструкція

Водночас на органи Національної поліції покладено обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені у частинах десятій та одинадцятій статті 121 КУпАП (зміни до частини першої статті 222).

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.

Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" (№1150) Верховна Рада ухвалила 29 жовтня. Президент підписав його 15 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160434
 
   
 Топ коментарі
 
С завтрешнего дня желаюшим отвезти своих детей куда то на такси...привалит большое счастье....😀
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То може нехай мамка ходить з кріслом? Ви часом не приймали участі в розробці цього закону?
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Младшему 10 с половиной.Рост 143см.Его будут рулеткой мерить,чтобы меня "вжарить" или как?И если да,то на рулетку будет сертификат и поверочный акт?
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"13 необлагаемых минимумов доходов граждан" помножити на 17 гривень = 221,0. Зовсім не 510,0...
Автор статті закінчив "трускавецький університет"?
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а на самокате мона ?.............................................................................................................. Штрафовать водителей за перевозку детей без автокресла начнут с завтрашнего дня - Цензор.НЕТ 8962
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Если вас на дороге останавливает мать с ребенком лучше обьезжайте мимо. Даже если на улице дождь и мороз. Конечно етим дебильным законом дети становятся большой проблемой. Теперь ни знакомых с детьми не подвезешь ни родственников с дня рождения или другого праздника. Одним словом, ублюдочная власть.
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как же европейцы живут с таким законом?
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Может, там на семью по две машины и мамы с детьми вдоль дороги не стоят?
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Я в Украине толпы мам с детьми возле дорог не наблюдаю
Без детей - стоят, на Окружной
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Да, полно. Банальна поломка рейсового автобуса.
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и что, это так часто что в Украине стоят возле дорог ряды поломанных автобусов и стада матерей с детьми?
Если это разовый случай, то выход найдется.
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Конечно. Влезут в переполненную маршрутку, с которых колеса часто отваливаются, и поедет ребенок без кресла, без ремней безопасности и чаще всего - стоящим.
Безопасность - это наше все!
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А может кресло стоит 0.01 от месячного заработка а не 0.5
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Поясните за штрафы, в тексте 13 необлагаемых минимумов = 510 грн, а 50 необлагаемых минимумов = 850 грн. Что-то не сходится.

И про запрет на перевозку детей, рост которых меньше 145 см ИЛИ не достигших 12-летнего возраста. Т.е. 17-летнему карлику тоже нужно спецкресло, а с 18-ти всегда возить с собой паспорт или как это будет?
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Необлагаемый минимум 17 грн. Вторая цифра верна...первая нет...
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Читайте лучше первоисточник на сайте ВР.
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17 річному треба свідоцтво про народження.
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У нас ID-паспорти вже з 14 років дають))
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Не продумана в нас ай-дішка, до неї треба папір формату А-4 з собою носити.
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Ну це у ЖЕКи всякі і тд, коли реєстрація треба і решта даних... А рік народження написаний ж і на пластику.
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Трохи перебір, як дитину в 11 років з ростом 144 см запхати в те крісло.
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там не написано именно про кресло. Это может быть подставка на виденье, чтобы ремень безопасности проходил у ребенка не по шее а по груди.
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Так у нас штраф за пасок безпеки взагалі не працює, вже в звичку війшло, переїхав кордон, пристібнувся.
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На кресле указан максимальный вес ребенка. Завод-изготовитель запрещает использовать кресло. если вес ребенка превышает указанный на кресле. Далее можно использовать сиденье-бустер, или приспособление на ремень безопасности типа ФЭСТ.
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Як це часто буває: хотіли як краще, а вийшло як завжди... З одного боку це правильно, що батьків зобов'язали купувати крісла для своїх дітей. Тут я на 100% за!

З іншого - треба було хоча б на перехідний період зробити виключення для таксистів і для одиничних випадків, коли, наприклад, знайомий чи родич підвозить маму з дитиною...

Ну от коли до мене племінники приїдуть, то що я не зможу на вокзалі їх на машині зустріти? Чи мені крісла купувати, хоча вони в Києві бувають максимум раз на рік???
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Давай смотреть на пример Европы. Или даже Раша, которая приняла такой закон вслед за Европой, раньше Украины.
Вызываешь такси - говоришь диспетчеру что у тебя ребенок, диспетчер присылает машину с креслом. Точнее даже не с креслом а с подставкой под жопу, этого достаточно.
Знакомые которые едут в гости, с ребенком - это их ответственность обеспечить подставку. Если нет - то вызывают такси (см. выше).
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Да хватит уже свою Европу здесь сунуть. Украина не Европа. В Европе ездят на евробляхах. В Украине на укротазах. Так что не нужно сало и мед в одну бочку сливать.
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Не знаю на чем ты ездишь, я в Украине вижу иномарки, такие же как в Европе.
Если ты до сих пор на укротазе ездишь - ну чтож, значит такая твоя судьба.
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Подставка под жопу - только для старшей возрастной группы годится.
Вообще-то кресла бывают размера 0 (кресло-люлька), 1,2 и 3. Вот при размере 3 можно оставить только поджопник. В остальных случаях поджопник до лампочки - ремень безопасности проходит по горлу ребенка. Я своих провозил в кресле строго по закону, так что в курсе.
А теперь вопрос в студию: какой ассортимент кресел должен быть у таксиста и где его хранить. И какую машину вызывать, если едет на поезд папа, мама, дети 6 месяцев и 5 лет, и два чемодана?
А если я с чемоданом еду, а приезжает таксист с креслами? Я-то помню, как для перевозки чего-то крупногабаритного выкладывал кресла в гараж, а таксисту что делать?
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а как в Европе с этим такси справляются? Закон-то скопирован оттуда. даже в Раше уже такой закон работает несколько лет и там научились им пользоваться.
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пециальные такси с креслами по весьма специальной Штрафувати водіїв за перевезення дітей без автокрісла почнуть відзавтра - Цензор.НЕТ 8529 цене. Тебя устроит особая цена?
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в Еворпе нет "специальных" такси со "специальной" ценой. Обычное такси, только диспетчера предупреждаешь что ты с ребенком.
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Задолбало слушать про "переходной период". Никто ничего годами не делает, а когда власти вводят что-то новое (что сейчас, что 20 лет назад) - начинается вой: "эх, как не вовремя!, нужен переходной период! до конца года... желательно, 2050...".
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Хочу бачити як наразі будуть перевозити 2-3 клас в автобусах на екскурсії.
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А как эти маршрутки что все на веревках, и троллейбусы, они безопасные? Понятно, что никто теперь попутчиков с детьми брать не будет.
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Не могу понять, чем занимаются Зебобики….
В стране война, а они о креслах думают.....
Похоже откатили Зебобикам за увеличение продаж автокресел.
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Мне вообще по... , но если в семье 3 ребенка? По очереди их в бердянск возить?
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В мариуполь?!!! Сначала смертьинвест надо перевезти по месту регистрации, в нидерланды!
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Одного отправляйте автобусом. В автобусе можно и стоя и лежа и на ступеньках детей возить.
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Правильно! Кто будет вести себя как дебил, детки, тот поедет автооообусом! Новый рычаг влияния на детишек!
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не обязательно кресло, достаточно подставки под жопу. И в таком варианте ан заднем сиденье 3 детей нормально сядут.
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Угу...трое то сядут...да вот ремней на многих авто всего два...
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ну значит надо менять машину на нормальную.
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В РФ еще 10 лет назад всех владельцев жигулей обязали обеспечит свои авто задними ремнями безопасности. Оказывается итальянцы еще в 60-х оснащали ФИАТы задними ремнями безопасности, и все места крепления там сохранились и так и выпускались даже в СССР.
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згоден, зе дебіли роблять все, щоб стригти тих баранів які їх обирали, в знайомого 5 дітей, як їх возити тепер в школу та дитсадок, зе дебіли про це думали, в них є чим думати??? а як зараз гарно паліція стриже за все, що може, а бухих мажорів та неповнолітніх які дристують ночами то поліцаям повилазило, може треба робити відео та соцмережі викладати як під муніципальними відеокамерами бухі рвуть резину ночами ?
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Если знакомый настрогал 5 детей, то это его проблема как обеспечить их безопасность. Пусть покупает микроавтобус.
Не может обеспечить - нефиг было заводить, сам виноват.
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Каждый день наблюдаю картину как в общественном транспорте люди в том числе и дети висят на ступеньках и держат в руках двери. А вот в обычном кресле детям нельзя ездить? Дебилы правят миром.
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В автобусы и маршрутки не будут пускать с детьми? Штрафувати водіїв за перевезення дітей без автокрісла почнуть відзавтра - Цензор.НЕТ 4671
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Да ничего не сделал для народа. Ни етот ********** ни прошлый ********** ни позапрошлый ни остальные. Власть в Украине всегда была под мафиозным кланом и всегда удовлетворяла только потребности мафии.
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Ну ладно, за городом, при дальних поездках, я понимаю, надо. Но если ребёнка со школы забрать, на тренировку отвезти в пределах там 1-5 км в городе, неужели ремня не достаточно.
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На машину деньги нашел, а на детское кресло не в состоянии?
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Обязательно сразу делать умозаключения, да? До 7 лет у внучки было кресло, потом продали. А теперь со школы забираю 3-4 детей соседских, рядом живём, кто может забрать, тот и приезжает, по очереди, мне что 4 кресла покупать?
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Естественно. Ты значит детей подвезти желаешь, а ответственность за их жизнь и здоровье на себя брать не хочешь? Ладно их родители - недоумки, а ты чем думаешь???
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Пока не будут пожизненно сажать таких как дронов и зайцева, кресла не спасут.
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Кресла, как раз, спасают детей на заднем сиденье, даже при сильном лобовом столкновении. Это уже доказано краш-тестами.
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так не забирай 3-4 детей. Тебя заставляет кто-то?
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Родители этих детей пусть покупают. Бустер с пенопласта и абсолютно не тяжёлый, положил в большой пакет и дал ребёнку с собой в школу.
У нас именно так это и происходит.
Штрафувати водіїв за перевезення дітей без автокрісла почнуть відзавтра - Цензор.НЕТ 8914
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А если я машину покупал еще по $5? Сейчас нормальное кресло стоит как моя машина. Но мне лично пох, у меня взрослый пацан...
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Да хоть ты в наследство машину получил. Кресло нормальное стоит 1000-1500 гривень.
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На самом деле - не достаточно. Ремень ребенку по шее будет проходить. И массы ребенка не хватит для фиксации ремня. Сам представишь, что будет, если ты случайно врежешься в какого-то придурка, нарушившего правила?
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как перевозить ребенка? кресла не бывают универсальные их меняют в зависимости от возраста, задачка - сколько кресел нужно купить таксисту чтобы иметь возможность обслуживать пассажиров с детьми?!!! и где их хранить, в багажнике?! а куда чемоданы и коляски?! или вы предлагаете мне покупать детское автокресло не имея машины, ради одной поездки раз в два месяца а потом продавать его и покупать новое по возрасту?!!!!
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европейское такси как-то с этим живет? Значит проблема решаема.
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Кресла условно-универсальные еть-имел 2 разных производителей-спинка удлиняется и на последней стадии отсоединяется нижняя часть превращаясь просто в бустер.Но это с определенного возраста-это просто кресла,в которые вдевается ремень безопасности.Не система Изофикс для самых маленьких. Отдал знакомым когда переросли кресла.Они уже отдали следующим.Третье поколение в них растет и безопасно ездит. Чехол сьемный и прекрасно отстирывается в машинке. Как проблема будет решаться с такси-не знаю.Для себя решил эту проблему сразу после покупки автомобиля-на самом дорогом могут экономить только идиоты.
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Це в плані безпеки непогано, але у нас, як завжди, почали не з того боку. Для початку дайте можливість людям купувати нормальні авто (не китайське дрантя, тазо-вази, а безпечні доступні автомобілі), а тоді говоримо про крісла, ТО і все решту. Про дороги взагалі окрема тема.
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А есть стандарты на кресла ? Утвержденные законом ? Если нет - просто подушку под жопу ребенку с надписью "автокресло" или "booster" у пусть копы докажут, что это не так, при желании можно мозги им вынести знатно и законодателей опозорить (Инициатор мажоритарщик Шпенов, Днепр.)
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так нигде и не пишется что именно кресло. Пожалуйста, подушку под жопу или бустер - достаточно. Главное чтобы ремень шел по груди ребенка а не по шее.
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Складні бустери, до речі, у ******** Вольво (і ще у деяких марок) вбудовані в задні сидіння, тобто за потреби їх можна розкласти...

Треба брати Вольво і проблем не буде)) Та й взагалі це найбезпечніші авто у світі!
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Своя машина - ладно. Но с такси будут проблемы.

Кресла бывают размера 0 (кресло-люлька), 1,2 и 3. Вот при размере 3 можно оставить только поджопник. В остальных случаях поджопник до лампочки - ремень безопасности проходит по горлу ребенка. Я своих провозил пока не выросли в кресле строго по закону, так что в курсе.
А теперь вопрос в студию: какой ассортимент кресел должен быть у таксиста и где его хранить? И какую машину вызывать, если едет на поезд папа, мама, дети 6 месяцев и 5 лет, и два чемодана?
А если я с чемоданом еду, а приезжает таксист с креслами? Я-то помню, как для перевозки чего-то крупногабаритного выкладывал кресла в гараж, а таксисту что делать?
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При вызове такси оговариваются " исходные данные " и присылается соответствующая машина: с автокреслами и большим багажником.
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Вы не все говорите. Надо "присылается соответствующая машина: с автокреслами и большим багажником и большой оплатой".
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оплата зависит от расстояния, а не от величины машины и наличия в ней автокресел
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Когда вы заказываете такси, то оператор подбирает вам машину в зависимости от того сколько у вас детей и какого они возраста. А значит у водителя уже будет набор кресел. Тем более при фиксированной заявке у оператора вы автоматически получаете страховку на все время проезда.
Что вы как маленькие??? Даже в РФ это уже все налажено.
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У водителя будет набор кресел? Значит водитель уже не сможет работать сам на себя. Только службы. В местами подхвата кресел. Ведь если у водителя с утра в машине комплект "кресло-люлька и просто кресло" вынужден будет отказываться от поездок "четверо взрослых с чемоданами"
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Нехрен ехать на таком такси, которое не может обеспечить безопасность ни вам, ни вашим детям!.
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Мабуть якась курва з гадюшника шо офіціально звецця ВР дитячими автокріслами торгує.... По другому цього закону б не було. Турбота про безпеку дітей в цих підарасів (в поганому смислі) на останньому місці.
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Так у нас в цьому плані монополії нема. Хочеш на Розетці купуй, хочеш на Фотосі чи в автомагазині якомусь, хочеш - б/у на олх.... Тому навряд чи

Це ж не так, як газом, де 100% монополія...
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Проблема реформ в Украине в том, что они мешают дикому количеству людей. Обязательные автокресла - толпы возмущенных. Точно такая же реакция на автофиксацию, запрет парковаться на клумбах, курение в общественных местах, выгул собак без намордников, требование платить налоги.. У нас огромное число людей, которые пристроились в нашем анархичном мире, привыкли к жизни по понятиям, что введение абсолютно любых правил-норм общественного поведения-жизни, для них как плевок в лицо.
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Эта дискуссия напомнила мне родительское собрание в совковой школе. Когда уже все договорились что дети на празднике будут выступать в одинаковой праздничной одежде. И тут 2-3 дебила начинают срач:" А почему белая рубашка? У меня вот есть и желтая... А почему синяя юбка?? Мне нравится зеленая..."
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