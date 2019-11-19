 Штрафувати водіїв за перевезення дітей без автокрісла почнуть відзавтра

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", текст закону оприлюднено на сайті видання.
Закон доповнює статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення частинами десятою та одинадцятою, у яких встановлюється адміністративна відповідальність за порушення правил перевезення дітей та за вчинення такого правопорушення повторно протягом року відповідно.
Так, закон визначає, що порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). При цьому повторне протягом року вчинення порушення передбачає штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).
Перевозити дітей, зріст яких менш як 145 см або тих, що не досягли 12-річного віку, – у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей у темну пору доби... заборонялося й раніше, але штрафи не були передбачені.
Водночас на органи Національної поліції покладено обов’язок розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені у частинах десятій та одинадцятій статті 121 КУпАП (зміни до частини першої статті 222).
Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.
Як повідомлялося, закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" (№1150) Верховна Рада ухвалила 29 жовтня. Президент підписав його 15 листопада.
Автор статті закінчив "трускавецький університет"?
Без детей - стоят, на Окружной
Если это разовый случай, то выход найдется.
Безопасность - это наше все!
И про запрет на перевозку детей, рост которых меньше 145 см ИЛИ не достигших 12-летнего возраста. Т.е. 17-летнему карлику тоже нужно спецкресло, а с 18-ти всегда возить с собой паспорт или как это будет?
З іншого - треба було хоча б на перехідний період зробити виключення для таксистів і для одиничних випадків, коли, наприклад, знайомий чи родич підвозить маму з дитиною...
Ну от коли до мене племінники приїдуть, то що я не зможу на вокзалі їх на машині зустріти? Чи мені крісла купувати, хоча вони в Києві бувають максимум раз на рік???
Вызываешь такси - говоришь диспетчеру что у тебя ребенок, диспетчер присылает машину с креслом. Точнее даже не с креслом а с подставкой под жопу, этого достаточно.
Знакомые которые едут в гости, с ребенком - это их ответственность обеспечить подставку. Если нет - то вызывают такси (см. выше).
Если ты до сих пор на укротазе ездишь - ну чтож, значит такая твоя судьба.
Вообще-то кресла бывают размера 0 (кресло-люлька), 1,2 и 3. Вот при размере 3 можно оставить только поджопник. В остальных случаях поджопник до лампочки - ремень безопасности проходит по горлу ребенка. Я своих провозил в кресле строго по закону, так что в курсе.
А теперь вопрос в студию: какой ассортимент кресел должен быть у таксиста и где его хранить. И какую машину вызывать, если едет на поезд папа, мама, дети 6 месяцев и 5 лет, и два чемодана?
А если я с чемоданом еду, а приезжает таксист с креслами? Я-то помню, как для перевозки чего-то крупногабаритного выкладывал кресла в гараж, а таксисту что делать?
В стране война, а они о креслах думают.....
Похоже откатили Зебобикам за увеличение продаж автокресел.
Не может обеспечить - нефиг было заводить, сам виноват.
У нас именно так это и происходит.
Треба брати Вольво і проблем не буде)) Та й взагалі це найбезпечніші авто у світі!
Кресла бывают размера 0 (кресло-люлька), 1,2 и 3. Вот при размере 3 можно оставить только поджопник. В остальных случаях поджопник до лампочки - ремень безопасности проходит по горлу ребенка. Я своих провозил пока не выросли в кресле строго по закону, так что в курсе.
А теперь вопрос в студию: какой ассортимент кресел должен быть у таксиста и где его хранить? И какую машину вызывать, если едет на поезд папа, мама, дети 6 месяцев и 5 лет, и два чемодана?
А если я с чемоданом еду, а приезжает таксист с креслами? Я-то помню, как для перевозки чего-то крупногабаритного выкладывал кресла в гараж, а таксисту что делать?
Что вы как маленькие??? Даже в РФ это уже все налажено.
Це ж не так, як газом, де 100% монополія...