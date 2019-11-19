 Разумков: Сподіваюся, що в розробці законопроєкту про особливий статус Донбасу братимуть участь усі фракції Ради

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".
"Я впевнений, що це не має бути закон монобільшості або більшості. Це питання національної безпеки, територіальної цілісності. Я сподіваюся, що до нього будуть залучені всі політичні сили, представлені сьогодні в парламенті нашої країни", - сказав Разумков.
Спікер підкреслив необхідність участі громадськості в обговоренні такого законопроєкту.
Політик зазначив, що розробка документа почнеться після зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).
для цих свинособак???
https://censor.net.ua/video_news/3160319/igilovets_hev_krovischa_esche_budet_letet_pamir_nojom_borodu_ottyani_naemniki_rossiyiskogo_chvk_vagner
МВД - это ЧВК Авакова; от них можно чего угодно ожидать. Но это не армия.
Товарищи из новых лиц коллаборационистов и капитулянтов вбивают охлосу в голову кремлёвские тезисы в виде какого-то "Донбасса" и "особого статуса".
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а что ж такое? слбо самим(!!!) всю ответственность на себя взять?!.........
ведь в других "вопросах" все фракции парламента вам, СН, не нужны=>"решается" в "турборежиме" и "монобольшинством".........
Особисто я кричу жирним КАПСЛОКОМ: ЯКИЙ СТАТУС????