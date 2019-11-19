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 Суспільство
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Все про:законопроект (859) Донбас (13699) Разумков Дмитро (275)

 Разумков: Сподіваюся, що в розробці законопроєкту про особливий статус Донбасу братимуть участь усі фракції Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що в розробці нового законопроєкту про особливий статус Донбасу братимуть участь усі фракції парламенту.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські Новини".

"Я впевнений, що це не має бути закон монобільшості або більшості. Це питання національної безпеки, територіальної цілісності. Я сподіваюся, що до нього будуть залучені всі політичні сили, представлені сьогодні в парламенті нашої країни", - сказав Разумков.

Спікер підкреслив необхідність участі громадськості в обговоренні такого законопроєкту.

Політик зазначив, що розробка документа почнеться після зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон "Про особливий статус Донбасу" потрібно буде ухвалити до Нового року, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160433
 
   
 Топ коментарі
 
Ніякого "особливого статусу" для колаборантів та посібників кацапо-рашистських окупантів. Лише - шибениця.
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Кроме Зе -ко ,какой депутатам смысл хоть кому -либо кроме зе шайки, марать себя дерьмом капитуляции и братания с х#йлом. Часы тикают, конец Зе помутнения приближается быстрее, чем казалось самому самому активному оптимисту не воспринимавшего Зе бредятину с самого начала?
 Разумков: Надеюсь, что в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады - Цензор.НЕТ 7360 Разумков: Надеюсь, что в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады - Цензор.НЕТ 7360 Разумков: Надеюсь, что в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады - Цензор.НЕТ 7360
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Я бы не стал разделять ответственность з зебилами.
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а смысл ? Вызовут служек и скажут что,как и когда....Негодных уволят в назидание другим
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Кроме Зе -ко ,какой депутатам смысл хоть кому -либо кроме зе шайки, марать себя дерьмом капитуляции и братания с х#йлом. Часы тикают, конец Зе помутнения приближается быстрее, чем казалось самому самому активному оптимисту не воспринимавшего Зе бредятину с самого начала?
 Разумков: Надеюсь, что в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады - Цензор.НЕТ 7360 Разумков: Надеюсь, что в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады - Цензор.НЕТ 7360 Разумков: Надеюсь, что в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады - Цензор.НЕТ 7360
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Это точно. Тех кто этот "закон" будет "разрабатывать" потом на палю насадят
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так жопоблок же еще радостно побратается
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одна фракция точно)) после сбора в подвале рады))
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Ніякого "особливого статусу" для колаборантів та посібників кацапо-рашистських окупантів. Лише - шибениця.
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https://www.youtube.com/watch…Разумков: Надеюсь, что в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады - Цензор.НЕТ 4003About this websiteYOUTUBE.COMШок! Крадуть не соромлячись! Снегирьов - Хто в долі? Тука, Гарбуз, Золотое, Зеленский, КомарницкийДмитро Снєгирьов на каналі Politeka online: Крадуть не соромлячись - Хто в долі? Шок! Тука, Гарбуз, Золотое, Зеленский, Комарницкий #Politeka_Online Поділіть...
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Впихнут их в состав Украины, она будет их содержать и дотировать, а хозяйничать там будет раша.
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святой петя откажется, на то он и святой
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Та ні ботва зелена. Перекласти відповідальність вашого злочину, чим і буде цей закон, на інших не вийде.
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Я бы не стал разделять ответственность з зебилами.
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Я пропоную депутатам з заходу України які ще не продались Зе-слузі кремля зразу паралельно розробляти законопроект про особливий статус Західної України - ми нічим не гірші від ДАУНбасу але під опіку ***** не віддамось НІКОЛИ!!!
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Проще поховать зе!леную наволочь на Крещатике
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Ще було би непогано зеленим залучили до розробки даного законопроекту представників донецьких "повстанців" і також русскіх товаріщей.
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Молодий регіанал надіється, що їм допоможуть здати Україну і не тільки їхні руки будуть в крові ! Зрадниаи і агентура кремля!
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Для чого? Щоб перекласти потім на інших відповідальність? Ні любі, самі. До речі 56 % українців проти будь-якого особистого статусу для Лугандонії. Щось там патякали що будете до думки народу прислухатися?
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Ніякого особливого статусу не потрібно
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Почему бы Львовской области не потребовать себе особый статус в таком разе ?
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Если задуматься о жанре альтернативной истории, то мне кажется, если бы Янык таки снёс Майдан гусеницами танков, то как раз таки Львовская область (возможно, с частями соседей) и стала в итоге "ОРЛО".
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Вы, очевидно, незнакомы с текстом воинской присяги Украины, потому такую чепуху написали.
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Вы так думаете? В Крыму тоже давали присягу, 20 тысяч человек. Сколько из них вернулось? Вот и представьте, что Янык позвал бы разгонять Майдан войска из Крыма и Востока Украины. Думаете, у них бы рука дрогнула? Да 85% из них только рады были бы "кишки бендер на гусеницы намотать". Вспомните хотя бы, как встречали Беркут в Крыму и во Львове
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ВСУ никогда не будут стрелять в свой народ, запомни это, россиянка.
МВД - это ЧВК Авакова; от них можно чего угодно ожидать. Но это не армия.
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Какой может быть особый статус у одной части Украины, с какого перепугу?!
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На опоблок,насрать. Нам с ними не по пути.
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розумков гнида така, може спочатку кордон під контроль України узяти, рогатих виродків за поребрик викинути, що це падло народу нав'язує???? ********!!!!
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"особый статус" красная линия для "зеленых покрасневших " за которую нельзя переступать и нарушать...спросите у народа на референдуме- он нарисует "красную линию"
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...кончені зе-сепаратюги...даубаси нам не друзі!
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фракциям надо бабло делать... а особый статус это фигня...
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Если речь идёт о Донецком Угольном Бассейне, то - зачем этой территории особый статус? Если про временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, то особый статус у них уже есть - они оккупированы, там комендантский час, бесправие и безнадёга.
Товарищи из новых лиц коллаборационистов и капитулянтов вбивают охлосу в голову кремлёвские тезисы в виде какого-то "Донбасса" и "особого статуса".
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Об "особом" статусе для даунбас-лугандона нужно забыть, как о страшном сне.
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Закон об "особом статусе" , которьій только будет разрабатьіваться ПОСЛЕ Нормандского саммита - морковка для Пуйла. А от него потребуют начала реального вьівода войск и вооружений с Донбасса. Грамотньій подход , имхо
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в разработке законопроекта об особом статусе Донбасса будут участвовать все фракции Рады(с)
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а что ж такое? слбо самим(!!!) всю ответственность на себя взять?!.........
ведь в других "вопросах" все фракции парламента вам, СН, не нужны=>"решается" в "турборежиме" и "монобольшинством".........
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Навіть, якщо і будуть брти участь всі фракції.... а в результаті голосування буде залежати від "кодового" слова Разумкова.
Особисто я кричу жирним КАПСЛОКОМ: ЯКИЙ СТАТУС????
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"Особый статус" ОРДЛО и Крыма не изменен с 2014 года. 9 что бы там кто не подписывал в Минске, Нормандии) 1) "Статус ОРДЛО" территории Украины оккупированные РФ 2) " Статус Крыма и Севастополя" территории Украины оккупированные и аннексированные РФ. Ну какой может быть еще "статус" по факту происходящего. Все остальное гибридность в чистом виде. И если Украина собирается принимать какой то другой "статус" для этих территорий нашей страны, то тогда нужно официально заявить что " Крым и Севастополь вошли в состав РФ согласно международных норм и волеизявления населения" а на Донбассе " идет гражданская война развязанная Украиной против трактористов и шахтеров, а РФ там присутствует в роли миротворцев по защите донбасского народа от украинских карателей" Вот именно так, другого не дано, либо это , либо то. Выбор не широк. Другие варианты это лицемерие , вранье и пресловутая гибридность. Попытка обернуть дер-мо в подарочную этикетку и всучить это украинскому народу.
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особый статус Донбасса - это совсем не красная линия ... мы в курсе.
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