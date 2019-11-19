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 Меру Дрогобича Тарасу Кучмі повідомлено про підозру через побиття людини, - прокуратура

Прокуратура Львівської області повідомила про підозру через побиття людини меру Дрогобича Тарасу Кучмі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба прокуратури Львівської області.

"Сьогодні міському голові на Львівщині Ірина Діденко (прокурорка. - Ред.) повідомила про підозру за побиття людини. Ідеться про інцидент, який стався 4 червня 2018 року у приміщенні сесійної зали Дрогобицької міської ради під час наради", - йдеться в повідомленні.

Того дня між міським головою та одним із присутніх активних громадян виникла суперечка, під час якої мер завдав зазначеній особі декілька ударів кулаками по тілу, спричинивши незначні травми.

Дії чиновника кваліфіковано за ч.1 ст.125 КК України – легкі тілесні ушкодження.

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Меру Дрогобича Тарасу Кучмі повідомлено про підозру через побиття людини, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160432
 
 
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та не мог он просто так избить чоловика, це була просто дружеская беседа
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между городским главой и одним из присутствующих активных граждан Источник: https://censor.net.ua/n3160432 Судя по всему, мэр решил перевести активного,- в пассив. Ваааще-то, это дело более интимное, чем сессионный зал, да ещё и во время совещания. В следующий раз учтет. И будет действовать как знаменитый однофамилец- чужими руками.
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Йододефіцитний БТР (бойко турківського розливу)!
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Каждый мэр считает городской бюджет своим, и защищает как может . Кто денег не жалеет, нанимает сироток в охрану, жадные мэры отбиваются сами .
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Кучма в ярости избил активиста и теперь не отмажется
Никто этого не ожидал: Кучма в шаге от тюрьмы!
Конец эре неприкасаемых: Кучма сядет за избиение человека
Новая власть взялась за Кучму: не нужно было распускать руки
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