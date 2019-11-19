 Меру Дрогобича Тарасу Кучмі повідомлено про підозру через побиття людини, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба прокуратури Львівської області.

"Сьогодні міському голові на Львівщині Ірина Діденко (прокурорка. - Ред.) повідомила про підозру за побиття людини. Ідеться про інцидент, який стався 4 червня 2018 року у приміщенні сесійної зали Дрогобицької міської ради під час наради", - йдеться в повідомленні.

Того дня між міським головою та одним із присутніх активних громадян виникла суперечка, під час якої мер завдав зазначеній особі декілька ударів кулаками по тілу, спричинивши незначні травми.

Дії чиновника кваліфіковано за ч.1 ст.125 КК України – легкі тілесні ушкодження.

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