 Пєсков про можливу особисту зустріч Зеленського і Путіна в Парижі: Програма візиту на стадії опрацювання

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга із посиланням на російські ЗМІ.
Відповідаючи на запитання, чи може в Путіна цього дня відбутися окрема розмова з президентом України Володимиром Зеленським, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що програма візиту президента РФ у Париж поки опрацьовується.
"Програма поїздки тільки на стадії опрацювання", - уточнив Пєсков.
Нагадаємо, 15 листопада Офіс Президента назвав погоджену дату переговорів у нормандському форматі.
Того ж дня спікер Ради Дмитро Разумков підтвердив, що закон про Донбас розроблятиметься за результатами нормандської зустрічі.
18 листопада глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що сподівається на прорив від зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.
Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Зеля,
Руслан Хомчак в бой нас поведет!
(Хомчак - вдохновитель и ответственный за операцию в Иловайске, если Вы забыли)
Это может вызвать нежелательные катаклизмы на рассеи.
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А казали про глибокий контакт з посадкою з натягом (H8/z8)
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавить Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция рашки.
Всем адекватньім понятно , что переговорьі будут тяжельіми , но поставить ребром вопрос о вьіводе российских войск и вооружений с Донбасса - уже успех Украиньі. Там и санкции подтянутся , дополнительньіе.
Письков опять гонит пургу...