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 Політика України
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Все про:Зеленський (3583) Париж (87) Пєсков (610) Путін (11536) нормандська четвірка (680)

 Пєсков про можливу особисту зустріч Зеленського і Путіна в Парижі: Програма візиту на стадії опрацювання

Програма візиту президента Росії Володимира Путіна в Париж, де 9 грудня відбудеться саміт нормандської четвірки, поки опрацьовується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга із посиланням на російські ЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи може в Путіна цього дня відбутися окрема розмова з президентом України Володимиром Зеленським, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що програма візиту президента РФ у Париж поки опрацьовується.

"Програма поїздки тільки на стадії опрацювання", - уточнив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовка Кремля до саміту в "нормандському форматі" 9 грудня на завершальній стадії, - Пєсков

Нагадаємо, 15 листопада Офіс Президента назвав погоджену дату переговорів у нормандському форматі.

Того ж дня спікер Ради Дмитро Разумков підтвердив, що закон про Донбас розроблятиметься за результатами нормандської зустрічі.

18 листопада глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що сподівається на прорив від зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160431
 
 
 Топ коментарі
 
Что, Моника еще не все выбрила?
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Ну, тогда запевай:

Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Зеля,
Руслан Хомчак в бой нас поведет!

(Хомчак - вдохновитель и ответственный за операцию в Иловайске, если Вы забыли)
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так вот для чего зелох депиляцию делал
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це будет очень глубокая проработка, такая же, як у зели глои=тка
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Что-то ты разболтался на бутылке - сожми булки. Скажи Чечня круто!
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ежик, я знал, шо ты прирожденный аналитег и любишь калибровку калибра Пєсков про можливу особисту зустріч Зеленського і Путіна в Парижі: Програма візиту на стадії опрацювання - Цензор.НЕТ 139
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ежик, не отлынивай, для тебя такая работа должна быть сплошным удовольствием Пєсков про можливу особисту зустріч Зеленського і Путіна в Парижі: Програма візиту на стадії опрацювання - Цензор.НЕТ 5767
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торжественная встреча для подписания акта о капитуляции украины, под громкие аплодисменты германии и франции)) европейский продажный бизнес уже заждался))
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Хочу вам напомнить, что подписание акта о капитуляции Украины перед ****** уже состоялось. Причем дважды. Сделал это П.Порошенко в Минске. Этими актами было предусмотрено и выполнено следующее а) прекращение полетов на боевое применение нашей авиации б) отвод украинских тяжёлых вооружений в) принятие Закона об особом статусе ордло. Так что нетужтесь переложить вину за проигрыш войны на Зеленского, не получится.
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Ну, тогда запевай:

Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Зеля,
Руслан Хомчак в бой нас поведет!

(Хомчак - вдохновитель и ответственный за операцию в Иловайске, если Вы забыли)
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Зеленский не Сталин, а Хомчак не Ворошилов ну не как. Тем более Хомчак занимал командную должность в Илловайске, планировали операцию в другом месте и другие люди. В соответствии с британскими военными традициями террор против ответственных командиров как в Армии так и на Флоте недопустим. За операции отвечают штабы но никак не непосредственные исполнители. Ну а ваш сарказм совершенно не к месту, есть факты и есть домыслы. Вы ведь противник домыслов и инсинуаций?
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Трампа за две минуты разговора поблагодарил 11 раз Интересно а сколько раз он поблагодарить ***** ?
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Це все зрозуміло. Сторонам потрібно узгодити вечірнє меню, репертуар, апартаменти... Хто Моніку вечеряє той її і танцює. Не зрозуміло лише одне - А Моніка Зелінскі вже готова до совокуплєнія з ******? А то тут люди кажуть , що в неї який вже день мігрень, енурез, метеоризм і срачка 😕
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Явно побаивается личной встречи.
Это может вызвать нежелательные катаклизмы на рассеи.
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поручитель и исполнитель проходят всегда по разным статьям))
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Можна подумати,що недомірок *****,щось сам вирішує))
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"...на стадії опрацювання..."
===
А казали про глибокий контакт з посадкою з натягом (H8/z8)
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Главное, что бы подписанные на саммите документы были максимально выгодны Украине.
Жду как минимум полного перехода ОРДЛО под контроль ВСУ, восстановления там украинских законов и только потом выборы. Зеля должен максимально продавить Путина и вернуть нашу территорию на наших же условиях! В противном случае усиление санкций и дальнейшая международная изоляция рашки.
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Жди и парада в Севастополе , которьій Гелетей обещал еще в 2014г.
Всем адекватньім понятно , что переговорьі будут тяжельіми , но поставить ребром вопрос о вьіводе российских войск и вооружений с Донбасса - уже успех Украиньі. Там и санкции подтянутся , дополнительньіе.
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Обдолбане в умат жабеня бажає зустрічі з удавом наодинці???
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Зеленский с помощью Макрона и Меркель за уши вьітягивает Пуйло на саммит в Нормандском формате . При чем здесь беседа тет-а-тет , кому она нужна , кроме кремляди?
Письков опять гонит пургу...
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