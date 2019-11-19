 Переговори щодо транзиту між Україною та РФ мають продовжитися в тристоронньому форматі, - Вітренко

"Ми сподіваємося, що триватиме робота в тристоронньому форматі, і навіть останню пропозицію "Газпрому" ми теж обговорюватимемо прозоро в тристоронньому форматі з нашими європейськими партнерами, щоб забезпечити справедливі, а це в нашому випадку - європейські, умови продовження транзиту", - сказав він в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання газу не обговорюватиметься на зустрічі в "нормандському форматі", - Вітренко