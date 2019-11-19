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 Політика України
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Все про:газові переговори (126) Вітренко Юрій (68)

 Переговори щодо транзиту між Україною та РФ мають продовжитися в тристоронньому форматі, - Вітренко

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко переконаний, що подальші переговори щодо транзиту газу мають здійснюватися в тристоронньому форматі за участю Європейської комісії.

"Ми сподіваємося, що триватиме робота в тристоронньому форматі, і навіть останню пропозицію "Газпрому" ми теж обговорюватимемо прозоро в тристоронньому форматі з нашими європейськими партнерами, щоб забезпечити справедливі, а це в нашому випадку - європейські, умови продовження транзиту", - сказав він в ефірі телеканалу ICTV в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання газу не обговорюватиметься на зустрічі в "нормандському форматі", - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160429
 
   
 Топ коментарі
 
Це на якому нарєчії ти пишеш?
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Украине вьігоднее завозить СПГ из Катара , но проблема с проходом турецких проливов.
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Наскільки мені відомо підірвався він при підготовці нових позицій перед плановим відступом. Так що в його смерті росіяни якраз винні ненайбільше.
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Та, так тоді і кажи, кацапи і їх спільники ті, що запроданцями неньки України......
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Не подорвался на мине , а бьіл обстрел из станкового гранатомета.
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Кремлёвский Фюрер так увлёкся Украиной,что не замечает, что за его жопой вся параша желтеет и меняет свой руський на ....
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Бабло вени украденно у граждан Укрины...И Кобулева расклькуль нан с макой уго и щ1 штук 3о кпарей с макой долязамию вот резкультаы внешнего упроавления, Сороста всяики, плчну, цичные кблюдет.и.
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Ну не твоём жистйшем суржике!
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Може то робот Фёдор підробляє на ЦН собі на салідол?
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наконец то украина скоро будет полностью свободна. от газа в том числе
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сегодня пятачок. а завтра... Переговоры по транзиту между Украиной и РФ должны продолжиться в трехстороннем формате, - Витренко - Цензор.НЕТ 8698
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Богя, а ты заготовил валежник? И вообще тебе йолочка нравицца?
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ежик, какой ты наивный,ето все равно. шо пугать тебя голой дупой
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Вам винторогим несказанно повезло...зебобки у власти...и потому транзит будет...зебобик прогнется под паРашу...
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Патрыоты все в паРаше....ягель грызут...
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ну.так стань донором газотранспортной системы украины и поделись с ней своим газом Переговори щодо транзиту між Україною та РФ мають продовжитися в тристоронньому форматі, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2442
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Ja nevizu kak ruskije moglo bi obojtis bez tranzita gaza cerez Ukrainu.Objiomi da mozet umensit,no togda pust i platyt bolse za tranzit.Sume vsio ravno pust platyt 3 miliarda evro v god
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Интересно 10 декабря 2019 г, в какой стране проснуться украинцы?Переговори щодо транзиту між Україною та РФ мають продовжитися в тристоронньому форматі, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1808.
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Польша уже начала разводить Газпром на понижение ценьі , отказавшись продлять долгосрочньій контракт. Подстраховались СПГ и норвежским газом , теперь будут покупать на споте и по минимальньім ценам.
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Так тож Пальша...там кто бы не был у власти он все равно будет поляком...и Польша для него превыше всего...
У нас же ситуация иная...у власти пришли малоросы...и им паРаша роднее и ближе...
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поляки вообще молодцы ! Надо брать с них пример и начинать импортировать газ из США. А кацапы пусть засунут свою трубу пуйлу в задницу !
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Украине вьігоднее завозить СПГ из Катара , но проблема с проходом турецких проливов.
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