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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:держбюджет (279) земля (457) земельна реформа (97) Лещенко Роман (4)

 4 млрд грн закладено в Держбюджеті на четвертий квартал 2020 року з метою підтримки аграріїв для купівлі землі: раніше 1 жовтня ринок не запрацює, - уповноважений президента Роман Лещенко

Уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко спростовує критику про недостатньо передбачену в бюджеті-2020 підтримку для аграріїв, зокрема малих і середніх фермерів, на купівлю с/г землі після зняття мораторію.

"Коли наші опоненти кажуть, що 4 млрд грн - це мало, їх не вистачить, то ми відповідаємо, що 4 млрд грн у нас закладені на 4-й квартал 2020 року. Ми раніше 1 жовтня 2020 року не запустимо обіг с/г земель", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Лещенко наголосив, що цих коштів, якщо вони знадобляться аграріям, на тримісячний період у кінці наступного року вистачить.

"Люди плутають, вони вважають, що ця сума розрахована на цілий рік", - зазначив він.

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Представник президента також вказав, що бюджетна програма передбачає субсидування кредитної ставки для аграріїв.

"3-5% річних буде ефективна ставка кредитування. Ми будемо забезпечувати цю ставку від облікової ставки Нацбанку, яка має позитивну тенденцію до зменшення", - пояснив він.

Як повідомлялося, в бюджеті України на 2020 рік закладено 4 млрд грн на фінансову підтримку сільгоспвиробників і 240 млн грн на формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів. У міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозують, що Фонд часткового гарантування кредитів для малих фермерів на покупку землі запуститься в Україні до відкриття ринку землі 1 жовтня 2020 року. 14 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", який передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження сільгоспземель усіх форм власності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160428
 
 
 Топ коментарі
 
воякам уставшим от войны и проголосовавшим за блазня... 4 млрд грн заложены в Госбюджете на четвертый квартал 2020 года для поддержки аграриев в покупке земли: раньше 1 октября рынок не заработает, - уполномоченный президента Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 9503

4 млрд грн заложены в Госбюджете на четвертый квартал 2020 года для поддержки аграриев в покупке земли: раньше 1 октября рынок не заработает, - уполномоченный президента Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 263
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чекайте хвилинку, зараз налетять свідки Петрові з криками ""Zrada!!!11"
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Вже видалили цей пост, як брехливий.
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чекайте хвилинку, зараз налетять свідки Петрові з криками ""Zrada!!!11"
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воякам уставшим от войны и проголосовавшим за блазня...

4 млрд грн заложены в Госбюджете на четвертый квартал 2020 года для поддержки аграриев в покупке земли: раньше 1 октября рынок не заработает, - уполномоченный президента Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 263
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если что то пойдёт не так с земельной реформой до четвёртого квартала они не досидят...
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Упал намоченньій впевнений що до того часу залишиться на своїй табуретці?
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зелень - хрестьянам, воду -матросам, усе по справедливости
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ну это вряд ли удастся до 4-го квартала дотягуть, Голобородько уже "узи" ищет...
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...так терпилы все по европам - расеям разьехались, а пассионарий еще немного осталось, те смотреть на бардельеро это долго не станут...тем более, что пример-инструкцию как нужно с ***..ми поступать со всех экранов показали...
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из методички порохобота:
если придраться не к чему, или если не владеешь вопросом и не в теме, то просто плюйся кафном
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,,,из выступлений квартальщиков начиная с 2016 году...методичка рашистского режисера... 4 млрд грн закладено в Держбюджеті на четвертий квартал 2020 року з метою підтримки аграріїв для купівлі землі: раніше 1 жовтня ринок не запрацює, - уповноважений президента Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 5691
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дивно якось ...резидент казав що тільки після "референдуму" ...а тут вже й гроші "кусюкам-*******" "закладено" з народної кишені ...тут два варіанти або "наш" "гарант" БРЕХЛО ...або цей двадцятисемирічний сопливий щенок-нелох нас всіх дурить ...
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про який референдум мова? Референдум про виділення грошей дрібним фермерям під %???
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104 млрд под ОВГЗ и 4 млрд банкирам из бюджета, а не аграриям. Это 4-5% от всего рынка Украинской земли. Куда и кому остальные 96% отойдут. А так как только 7-8% пайщиков желают продать то для чего вся эта афера. Добавить еще 4 млрд. в земельный банк и все бабушки будут довольны. Недовольны останутся саросята спикулянты титушки юристы и вся челядь она обслуге барыг и мародеров.
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Опять из бюджета дотации Косюкам и прочим кровососам выделяют да еще на покупку нашей же земли. За нши же деньги нашу же иземлю скупят олигофрены. Сколько ето будет обворовывание населения продолжаться?
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А сколько "своей земли" ты можешь прямо сейчас взять?
Вот я лично нигде не видел даже клаптика, который не обрабатывается. У каждого куска земли УЖЕ есть хозяин, который законно или не законно ею УЖЕ владеет. Так вой подняли те у кого по факту ИМЕЕТСЯ земля, но это никак не узаконено. Просто платятся взятки, чтобы компетентные органы закрывали на это глаза. Ну и естественно все баблишко, которое можно было бы собирать налогами, арендной платой, пролетает мимо бюджета страны.
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...имеется в аренде, а не в собствености...чуешь разницу?
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Вот именно АРЕНДА. Поэтому АРЕНДАТОР КАЖДЫЙ ГОД на одном и том же месте сеет подсолнух - т.к. ему насрать на землю, главное бабло с нее выбить. Никакого севооборота не соблюдается. Собственник со своим имуществом так обращаться не будет.
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Не будет ? А как будет ? Не выжмет все и не продаст тебе потом лоху ? Не ? А как ? Он не будет зиять то , на чем можно максимум заработать ? Хахаха . Лохи
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Лох не может понять , что плевать хотела корпорация на твою землю , ее прибыль интересует, а не земля . Они с этой земли будут выжимать по максимуму и продавать ее . И так по кругу . Деньги при выше всего . Лох это не понимает ?
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Тобто цей представник пропонує нам заткнутися аж до 1 жовтня,а вже потім будемо розбиратись,кому банк захоче дати кредит під держ. субсидії- фермеру,в якого під заставу-старий трактор й хата,чи агрокорпорації з мільярдним оборотом.
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Ну , что зебилы , вы ещё и лохи ! Вам дали землю в паях ? А теперь эти паи надо будет и выкупить . Хахаха . Лохи , вас и с землей развели .
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...для этого гос. инспекция имеется...или должна быть. И хрен тогда подсолнух посеешь несколько раз подряд. Хоть на арендованном, хоть на собственном полях.Нет в этом проблемы...
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Пайщики думают , что они будут землю продавать которою им дали на халяву . Сначала вы ее выкупите и потом можете и продать . Вас снова развели , лохи
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Еврей Коломойский и еврейка Моника зеленски решили развести лохов на землю . Лохи зачем уже пришли в Украину израильские фонды ? Не за вашей землей? А за чей? Хахаха
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Украинцы , вы при Зеленским про и бе те ВСЕ ! И страну и землю ! Будете батраками !
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