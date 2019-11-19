 4 млрд грн закладено в Держбюджеті на четвертий квартал 2020 року з метою підтримки аграріїв для купівлі землі: раніше 1 жовтня ринок не запрацює, - уповноважений президента Роман Лещенко

"Коли наші опоненти кажуть, що 4 млрд грн - це мало, їх не вистачить, то ми відповідаємо, що 4 млрд грн у нас закладені на 4-й квартал 2020 року. Ми раніше 1 жовтня 2020 року не запустимо обіг с/г земель", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Лещенко наголосив, що цих коштів, якщо вони знадобляться аграріям, на тримісячний період у кінці наступного року вистачить.
"Люди плутають, вони вважають, що ця сума розрахована на цілий рік", - зазначив він.
Представник президента також вказав, що бюджетна програма передбачає субсидування кредитної ставки для аграріїв.
"3-5% річних буде ефективна ставка кредитування. Ми будемо забезпечувати цю ставку від облікової ставки Нацбанку, яка має позитивну тенденцію до зменшення", - пояснив він.
Як повідомлялося, в бюджеті України на 2020 рік закладено 4 млрд грн на фінансову підтримку сільгоспвиробників і 240 млн грн на формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів. У міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозують, що Фонд часткового гарантування кредитів для малих фермерів на покупку землі запуститься в Україні до відкриття ринку землі 1 жовтня 2020 року. 14 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", який передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження сільгоспземель усіх форм власності.
если придраться не к чему, или если не владеешь вопросом и не в теме, то просто плюйся кафном
Вот я лично нигде не видел даже клаптика, который не обрабатывается. У каждого куска земли УЖЕ есть хозяин, который законно или не законно ею УЖЕ владеет. Так вой подняли те у кого по факту ИМЕЕТСЯ земля, но это никак не узаконено. Просто платятся взятки, чтобы компетентные органы закрывали на это глаза. Ну и естественно все баблишко, которое можно было бы собирать налогами, арендной платой, пролетает мимо бюджета страны.