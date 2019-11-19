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 Політика України
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 Держбюджет-2020 не ідеальний, він зазнаватиме деяких змін, - Разумков

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначає, що Державний бюджет на 2020 рік зазнаватиме деяких змін.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".

Говорячи про ухвалення Бюджету на 2020 рік, спікер зазначив, що не можна казати, що він "ідеальний".

"Про це казали і народні депутати, звертаючись до уряду, про те, що не були враховані всі пропозиції, які надходили від представників різних політичних сил... Буде ще багато дискусій навколо Бюджету. Я впевнений, що він зазнаватиме деяких змін", - зазначив Разумков.

Водночас, пояснив він, цей закон мав бути ухвалений, аби входити в новий рік з Бюджетом та кошторисом Верховної Ради, щоб "держава могла працювати".

На питання щодо закидів про те, що начебто Бюджет можна було би зробити кращим, якби відповідний документ розглядався і в третьому читанні, голова парламенту зауважив, що він не впевнений, що якби цей процес було затягнуто, то це би якось суттєво покращило або змінило Бюджет.

"Ми виходили вже з тих показників та з тих пропозицій, які були надані нам урядом. І кардинально їх змінити за такий короткий проміжок часу, я думаю, що можливості не було ні в них, ні, тим паче, у парламенту", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі розуміють, що війна в Україні - це глобальна проблема, і її наслідки важко переоцінити, - Разумков на зустрічі зі спікером Сейму Литви

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160426
 
 
 Топ коментарі
 
самки собаки сворачивают саму успешную реформу за 5 лет - децентрализацию - где нормальные меры везде видно ее результаты - а эти ,даже не знаю как называть ,шоб не забанили - ну вы поняли ................. - лишили города поступления денег - опять надо все решать через Киев - вот подонки
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tZE inform‏ @tZEinform

Госбюджет-2020 не идеальный, он будет подвергаться некоторым изменениям, - Разумков - Цензор.НЕТ 7016

Конечно хит сегодняшнего дня - это депутат от партии "Слуга народа" Иванисов Роман Валерьевич,получивший высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса, отделение правоведения, квалификация - «юрист» с отличием, в тот момент когда отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
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Чувак з підкоченими очима вчора бекав/мекав і ніякої конкретики.
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самки собаки сворачивают саму успешную реформу за 5 лет - децентрализацию - где нормальные меры везде видно ее результаты - а эти ,даже не знаю как называть ,шоб не забанили - ну вы поняли ................. - лишили города поступления денег - опять надо все решать через Киев - вот подонки
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я бы их отправил - на цапию ,на перевоспитание ,там им самое место
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tZE inform‏ @tZEinform

Госбюджет-2020 не идеальный, он будет подвергаться некоторым изменениям, - Разумков - Цензор.НЕТ 7016

Конечно хит сегодняшнего дня - это депутат от партии "Слуга народа" Иванисов Роман Валерьевич,получивший высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса, отделение правоведения, квалификация - «юрист» с отличием, в тот момент когда отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
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Шас эта шобла кпыей от Внешнено украления извораивается, как бы так ******* и чтоб наро дне поняю
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Да плевать на тот бюджет. Нужно на свой собственный смотреть.
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Эти особ, все юоби бошне предпочтаю Лазуный берег.
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Благодарочка от Зе и его команды своему самому активному лохторату.


Сніжок
@snizhok_snizhok
·
28 хв

На медичну сферу Дніпра з бюджету виділено лише 200 млн грн, цього вистачить лише на перший квартал...
Тривожні новини повідомляє місцеве радіо...
Кінець епохи бідності... ***.
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статьи расходов на раду и ап ,как святое,не урезать)) остальное можно))
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Хроника одного Президента ... 19.11.2019 г.

Рабочая группа МВФ провела детальный анализ украинского бюджета на 2010 принятого ВР Украины. У нас нет точного текста (пока нет), но основные наши выводы МВФ подтвердило. Доходы завышены процентов на 20, расходы не скорректированы.
Видимо понимая, что все это ему припомнят, Разумков уже рассказывает что "Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством", спихивая ответственность за Гончарука. В общем мы так понимаем - обладатель диплома "не державного зразка" будет крайним.
Информация о том что кто то уже знает о содержании бумаг Мааса аккуратно донесена германскому правительству. Посмотрим что они предпримут.

"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия. (Група зовнішнього моніторингу tZE inform )
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"некоторые изменения"- это и есть бюджет для воровства,но не для выполнения...
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Да что же у нас за власть такая? Что-то сначала принимают, голосуют, объявляют как достижение, а затем начинают править. Но не до логического и разумного конца, а до затухания интереса к проблеме исправлений.
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пусть назовет хоть один идеальный Закон, который EPSONы с CANONами хреновые разработали и приняли
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