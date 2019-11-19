 Держбюджет-2020 не ідеальний, він зазнаватиме деяких змін, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".
Говорячи про ухвалення Бюджету на 2020 рік, спікер зазначив, що не можна казати, що він "ідеальний".
"Про це казали і народні депутати, звертаючись до уряду, про те, що не були враховані всі пропозиції, які надходили від представників різних політичних сил... Буде ще багато дискусій навколо Бюджету. Я впевнений, що він зазнаватиме деяких змін", - зазначив Разумков.
Водночас, пояснив він, цей закон мав бути ухвалений, аби входити в новий рік з Бюджетом та кошторисом Верховної Ради, щоб "держава могла працювати".
На питання щодо закидів про те, що начебто Бюджет можна було би зробити кращим, якби відповідний документ розглядався і в третьому читанні, голова парламенту зауважив, що він не впевнений, що якби цей процес було затягнуто, то це би якось суттєво покращило або змінило Бюджет.
"Ми виходили вже з тих показників та з тих пропозицій, які були надані нам урядом. І кардинально їх змінити за такий короткий проміжок часу, я думаю, що можливості не було ні в них, ні, тим паче, у парламенту", - сказав Разумков.
Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2000 "Про Державний бюджет України на 2020 рік".
Конечно хит сегодняшнего дня - это депутат от партии "Слуга народа" Иванисов Роман Валерьевич,получивший высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса, отделение правоведения, квалификация - «юрист» с отличием, в тот момент когда отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
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@snizhok_snizhok
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28 хв
На медичну сферу Дніпра з бюджету виділено лише 200 млн грн, цього вистачить лише на перший квартал...
Тривожні новини повідомляє місцеве радіо...
Кінець епохи бідності... ***.
Рабочая группа МВФ провела детальный анализ украинского бюджета на 2010 принятого ВР Украины. У нас нет точного текста (пока нет), но основные наши выводы МВФ подтвердило. Доходы завышены процентов на 20, расходы не скорректированы.
Видимо понимая, что все это ему припомнят, Разумков уже рассказывает что "Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством", спихивая ответственность за Гончарука. В общем мы так понимаем - обладатель диплома "не державного зразка" будет крайним.
Информация о том что кто то уже знает о содержании бумаг Мааса аккуратно донесена германскому правительству. Посмотрим что они предпримут.
"Документ Мааса" является текстом с подготовительными записками и разъяснительными материалами, нового текста законопроекта об "особом статусе Донбасса", который согласован тремя сторонами Германией-Францией и Россией который будет предложен украинской стороне для принятия. (Група зовнішнього моніторингу tZE inform )