 Комбриг 128-ї ОГПБ Коростельов помер у госпіталі після поранень на передовій

Про це сьогодні повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 19 листопада, близько 4:00 ранку в Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону перестало битися серце командира 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова. Важке поранення бойовий офіцер дістав 12 листопада, під час виконання завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 листопада комбриг 128-ї гірничо-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений біля Докучаївська. Повідомлялося, що, крім командира бригади, в результаті обстрілу бойовиками з автоматичної станкового гранатомета були поранені ще троє офіцерів частини.

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Наприкінці жовтня Коростельов очолив 128-му бригаду. Раніше він обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.

13 листопада Коростельова доставили до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, що розташований у Харкові.

Харківські лікарі врятували від ампутації праву ногу полковника.