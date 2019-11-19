 Чергу в дитячі садочки планують ліквідувати до 2024 року, - Міносвіти

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на публічних консультаціях із громадськістю, які почалися в Києві, сказала заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
"До кінця 2020 року ми хочемо створити ще 100 нових дошкільних закладів. Зараз області подають перелік тих закладів, які вони вважають для себе пріоритетними. Загалом до кінця 2024 року ми маємо закінчити з поняттям черги в дошкільні заклади", - сказала Мандзій.
Вона зазначила, що зараз у жодному регіоні України немає стовідсоткового охоплення дітей віком від 3 до 5 років дошкільною освітою. За словами Мандзій, кроки по розв'язання цієї проблеми мають бути різними в містах і в невеликих містечках чи селах, тому міністерство буде розглядати різні форми надання дошкільної освіти - приватні дитсадки, збільшення кількості груп короткого перебування в дошкільних закладах, створення дошкільних закладів на базі закладів освіти, центрів раннього розвитку тощо.
Окрім цього, вона наголосила, що одним з питань, які МОН вирішуватиме наступного року, буде зміна статусу працівників дошкільних закладів освіти.
"Ми зараз працюємо над тим, що змінити фінансування, оплату праці педпрацівників, маємо відповідне доручення уряду. Думаю, що цю ситуацію до кінця 2020 року ми вирішимо", - сказав Мандзій.
Давай считать, что мы оба, просто, пошутили.
Это, ведь тоже, только шутка.
Їдуть навіть ті, хто тут заробляв по 25-30 тис, на менші зарплати, з надією зачепитися.
Ви зробили їх разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Цю фразу я читаю при різних урядах на протязі останніх 10-15 років. І після зелених , яким недовго зосталося ,будуть писати.
дьяволашайтана?
В Минске из земли нефть сама не прёт. Поэтому ориентируемся на страны с работающим производством, про "Великий камень" слышали? Институт Конфуция недавно в новое здание переехал, на вокзале надписи уже на трёх языках (и российский в их число не входит).
Якщо раніше українці їздили на заробітки, зараз просто виїжджають цілими сім'ями назавжди.
Нема дітей- нема черг в дитсадки.
Так їх, Вовік!
у них все продумано.только маленький нюанс...думающие люди все равно будут обучать своих детей,у репититоров,дистанционно,возить в опорные школы.а вот бездумное большинство получит то что хотело...отсутствие школ и еще большее обыдлячивание потомства.
Це проблема місцевих органів і громад. У Мукачеві ВЗАГАЛІ не існує проблеми із чергою, дітей приймають до садочку із 1,6 рочків, а ось вже в Ужгороді - катастрофа. Чому? Бо в Ужгороді різних циганів мерами обирали і вони усі приміщення садочків розпродали, а у Мукачеві, Балога їх зберіг, та ще й новий недавно збудували. То до чого тут Міносвіти? Вони мерів нормальних оберуть?