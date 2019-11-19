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 Суспільство
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Все про:дитячий садок (86) черга (112) Міносвіти (534)

 Чергу в дитячі садочки планують ліквідувати до 2024 року, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки хоче до 2024 року ліквідувати чергу в дитячі садочки, зокрема протягом 2020 року створити ще 100 закладів дошкільної освіти по всій Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на публічних консультаціях із громадськістю, які почалися в Києві, сказала заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"До кінця 2020 року ми хочемо створити ще 100 нових дошкільних закладів. Зараз області подають перелік тих закладів, які вони вважають для себе пріоритетними. Загалом до кінця 2024 року ми маємо закінчити з поняттям черги в дошкільні заклади", - сказала Мандзій.

Вона зазначила, що зараз у жодному регіоні України немає стовідсоткового охоплення дітей віком від 3 до 5 років дошкільною освітою. За словами Мандзій, кроки по розв'язання цієї проблеми мають бути різними в містах і в невеликих містечках чи селах, тому міністерство буде розглядати різні форми надання дошкільної освіти - приватні дитсадки, збільшення кількості груп короткого перебування в дошкільних закладах, створення дошкільних закладів на базі закладів освіти, центрів раннього розвитку тощо.

Окрім цього, вона наголосила, що одним з питань, які МОН вирішуватиме наступного року, буде зміна статусу працівників дошкільних закладів освіти.

"Ми зараз працюємо над тим, що змінити фінансування, оплату праці педпрацівників, маємо відповідне доручення уряду. Думаю, що цю ситуацію до кінця 2020 року ми вирішимо", - сказав Мандзій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 34 тисячі дітей в Україні не відвідують дитячі садки через відсутність вільних місць, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160424
 
 
 Топ коментарі
 
то же как и до выборов - мы ФОПЫ трогать не будем - учетелям 4000 долларов и так далее и тому подобное - одни лозунги - дела обратные
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Очереди в детские сады можно ликвидировать снижением рождаемости, как вариант. Очередь в детские сады планируют ликвидировать до 2024 года, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4246
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Проблему с пенсионерами можно решить похожим образом.
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то же как и до выборов - мы ФОПЫ трогать не будем - учетелям 4000 долларов и так далее и тому подобное - одни лозунги - дела обратные
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а кто это ценит - хотя если раздражаю - значит цель достигнута))))))) (и это чей будешь?))))
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Тогда и детей в Украине не будет. Нафига садики.
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Очереди в детские сады можно ликвидировать снижением рождаемости, как вариант. Очередь в детские сады планируют ликвидировать до 2024 года, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4246
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Проблему с пенсионерами можно решить похожим образом.
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Согласен. Очередь в детские сады планируют ликвидировать до 2024 года, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1055
Давай считать, что мы оба, просто, пошутили.
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А почему- пошутили??? Нечто подобное и происходит. Так что- в каждой шутке- только доля самой шутки.
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Иногда мне кажется что черпают свои идеи из ЦН. Чергу в дитячі садочки планують ліквідувати до 2024 року, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 2422
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"Пенсионерам нужно разрешить заплывать за буйки, переходить на красный свет и брать в руки оголенные провода под напряжением". (с)
Это, ведь тоже, только шутка.
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Тогда я тоже "пошучу": ещё им можно не закрывать окна решетками. В Мариуполе, самый популярный суицид, у пенсионеров- прыжок с высоты. Не знаю- почему, но, что есть- то есть.
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"Очередь в детские сады планируют ликвидировать" - звучит, как вакансии для снайперов и сапёров.
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это кстати они и собираются сделать - если выезжает работоспособное население, то соответственно выезжает население фертильного возраста( в основном). Так что если к примеру если выедет 10 млн человек то рождаемость упадет до околонулевых значений.
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Не сумніваюся з огляду на те, як інтенсивно молодь тікає за кордон від Зє!більної влади.
Їдуть навіть ті, хто тут заробляв по 25-30 тис, на менші зарплати, з надією зачепитися.
Ви зробили їх разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Очередь в детские сады планируют ликвидировать до....

Цю фразу я читаю при різних урядах на протязі останніх 10-15 років. І після зелених , яким недовго зосталося ,будуть писати.
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Если от моего дома, в Мариуполе, проехать 5-6 минут, в сторону порта, то можно увидеть 8 детских садиков, из которых работают как садики- 3,5. Да-да, именно три с половиной. Я, как-то провел эту инспекцию, не поленился. В остальных располагаются пенсионный фонд, разные крюинговые агенства, торгаши различные, а в одном- мормоны. Самый ухоженный садик- именно у них.
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Если они поднимут экономику как в своей столице, пусть будут.
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А если мусульмане поднимут в Беларуси экономику, как в Эр-рияде, вы на своих женщин паранджи наденете и будете ездить в Мекку, чтоб камнями побивать дьявола шайтана?
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Если. Но сейчас экономика в Аравии - сырьевая. Закончится кровь джинов - пузырь за мгновение сдуется.

В Минске из земли нефть сама не прёт. Поэтому ориентируемся на страны с работающим производством, про "Великий камень" слышали? Институт Конфуция недавно в новое здание переехал, на вокзале надписи уже на трёх языках (и российский в их число не входит).
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Риторика та еще... "ликвидировать", помнится был уже строй где любили использовать такие термины.
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Мне высеры этих дэбилов с министерства образования напоминают лекцию Остапа Бендера о шахматах и НьюВасюки.
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Навіть не сумніваюся що у Зеленського це вдасться.
Якщо раніше українці їздили на заробітки, зараз просто виїжджають цілими сім'ями назавжди.
Нема дітей- нема черг в дитсадки.
Так їх, Вовік!
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Тобто ліквідувати... Так як наприкінці 90-х? Баби перестали народжувати через крізу.
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всі виїдуть , чи після кінця епохи бідності перестануть народжувати ?
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да конечно же очередей не будет, Евросоюз только за прошлый год дал более 700 млн видов на жительство наших граждан, а это явно не пенсионеры...
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более 700 млн видов на жительство... нахрена 45 мільйона 700 мільйонів видів на проживання? по одному у кожній країні ЄС?
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ну так ,чтоб сократить количество избыточных учителей,надо сократить количество школьников путем уменьшения рождаемости.
у них все продумано.только маленький нюанс...думающие люди все равно будут обучать своих детей,у репититоров,дистанционно,возить в опорные школы.а вот бездумное большинство получит то что хотело...отсутствие школ и еще большее обыдлячивание потомства.
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Скоро населения не будет....откуда тогда очереди в детсады??? Уже вторая власть уничтожает свой народ и голодомора не надо!!!
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по ходу малят боле не станет, останутся одни пенсы Чергу в дитячі садочки планують ліквідувати до 2024 року, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 1525
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За счет увеличения числа абортов? Это выход... Потом и детсады ликвидировать.
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Саме так, у дітей 2017 року народження, у 2024 відпаде проблема із садочком... але виникне із школою
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Хвора країна. До чого тут Міносвіти? Що воно може будувати? Куди воно взагалі лізе???
Це проблема місцевих органів і громад. У Мукачеві ВЗАГАЛІ не існує проблеми із чергою, дітей приймають до садочку із 1,6 рочків, а ось вже в Ужгороді - катастрофа. Чому? Бо в Ужгороді різних циганів мерами обирали і вони усі приміщення садочків розпродали, а у Мукачеві, Балога їх зберіг, та ще й новий недавно збудували. То до чого тут Міносвіти? Вони мерів нормальних оберуть?
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Так... З таким керівництвом люди припинять народжувати дітей...
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Сократить очередь в садики можно всего тремя путями. Отменить рождаемость. Отменить садики. Построить новые садики. Каким из трех путей собираетесь идти?
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є три варіанти, два дешевих і третій дорогий. це знизити народжуваність, другий закрити садочки і дорогий збудувати достатню кількість нових. але третій дорогий, зебілам не підходить, бо треба гроші витрачати, хоча можна вкрасти, можна срічки порізати на бантики собі, але треба будувати садочки, а це зебілам не личить.
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раніше це називали пусті обіцянки, тепер пустопорожня брехня звучить по *********--планування.
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