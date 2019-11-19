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 У військовій частині на Львівщині сталася пожежа: один офіцер загинув, ще один зазнав опіків і був госпіталізований

У військовій частині, що дислокуються в селищі Старичі Яворівського району Львівської області, сталася пожежа, загинув офіцер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Сухопутних військ ЗС України.

"Сьогодні, 19 листопада 2019 року, близько 5:00 ранку в одній з військових частин, що дислокуються у селищі Старичі Яворівського району Львівської області, сталася пожежа. Внаслідок загоряння будівлі загинув офіцер, ще один зазнав травм і з опіками був оперативно доставлений до Центральної районної лікарні міста Новояворівськ. Пожежу локалізовано", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що причини та обставини події з'ясовують представники Військової служби правопорядку ЗС України та Національної поліції України.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

У військовій частині на Львівщині сталася пожежа: один офіцер загинув, ще один зазнав опіків і був госпіталізований 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160423
 
 
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зерыгобанаты теперь не только арсенал уничтожают, но и воинов...
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Пити треба менше. Розвалюють армію зелені. дисципліна падає.
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осень, опали листья, самовозгорелись склады и базы
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