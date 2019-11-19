 Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії, - Епіфаній

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Епіфаній написав на своїй сторінці у Facebook.

"Тривалий час в анексованому Криму грубо порушується одне з основоположних прав людини – на свободу совісті та релігії. Днями російський суд в касаційній інстанції знову відмовився захистити це право від сваволі державних чиновників.



Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент разом з громадою бореться за право молитися в кафедральному соборі святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі, з якого їх насильно викидає російська держава. До цієї "гарячої точки" додалася інша – храм Української Церкви в Євпаторії, який окупаційна влада намагається просто знести", - написав він.



Епіфаній закликав український уряд нарешті ухвалити рішення, яке, на жаль, так і не було ухвалене впродовж попередніх років, для розв‘язання питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в м. Сімферополі.

"Цей крок продемонструє юридичну і моральну підтримку українській громаді Криму з боку нашої держави і дасть можливість більш ефективно захистити її права на міжнародному рівні. А російську владу знову закликаю – схаменіться і припиніть злочин проти законів людських та Закону Господнього! Згадайте прикру долю радянських атеїстів та не повторюйте їхнього шляху, зазіхаючи на храми Божі", - написав він.