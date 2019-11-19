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 Суспільство
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Все про:Євпаторія (11) Епіфаній (193) ПЦУ (471)

 Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії, - Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що окупанти хочуть знести храм ПЦУ в окупованій Євпаторії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Епіфаній написав на своїй сторінці у Facebook.

"Тривалий час в анексованому Криму грубо порушується одне з основоположних прав людини – на свободу совісті та релігії. Днями російський суд в касаційній інстанції знову відмовився захистити це право від сваволі державних чиновників.

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент разом з громадою бореться за право молитися в кафедральному соборі святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі, з якого їх насильно викидає російська держава. До цієї "гарячої точки" додалася інша – храм Української Церкви в Євпаторії, який окупаційна влада намагається просто знести", - написав він.

Епіфаній закликав український уряд нарешті ухвалити рішення, яке, на жаль, так і не було ухвалене впродовж попередніх років, для розв‘язання питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в м. Сімферополі.

"Цей крок продемонструє юридичну і моральну підтримку українській громаді Криму з боку нашої держави і дасть можливість більш ефективно захистити її права на міжнародному рівні. А російську владу знову закликаю – схаменіться і припиніть злочин проти законів людських та Закону Господнього! Згадайте прикру долю радянських атеїстів та не повторюйте їхнього шляху, зазіхаючи на храми Божі", - написав він.

Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії, - Епіфаній 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160421
 
 
 Топ коментарі
 
Давайте око за око - нах кацапов с Лавры !
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Гыг! Не пости всякий бред безграмотных тупиц.
1918 г. Захват Киева бандитами из армии Муравьева
1930 г. Раскулачивание и коллективизация
1933 г. Голодомор
1937 г. Массовые политические репрессии
1939 г. Первая депортация украинцев, Репрессии против украинской интеллигенции в Западной Украине
1944 г. - Вторая депортация
1951 г. - Третья депортация и так дальше.
События 2014 года всего лишь продолжение политики Орды уничтожения Украины как государства
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Давайте око за око - нах кацапов с Лавры !
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Брайтон Киевский‏ @Jp85vHQAULqhbyl 10 ч.10 часов назад

Такой масштабной спецоперации против нас не было последние 100 лет. Кацапы определили параметры, вычислили слабые звенья и начали травить наше быдло пропагандой. Травить как тараканов, как клопов. Новым средством, которое разрушает мозг и убивает память.. А для быдла это как кокс
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Если бы не было злиднив ,то никакая пропаганда не помогла бы . Там где нет благополучия,там и склоки.
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а шо,был бунт? Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 2874это просто отключение мозгов при сытости.
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А обрання блаЗЄнських -- це "бунт"? Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 1700
Та 99% з цих "бунтарЄй" дупи не відірве від канапи, коли, скажімо, блаЗЄнського гнатимуть до "ростова". Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 1700
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А просто людиною розумною бути слабо?
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Гыг! Не пости всякий бред безграмотных тупиц.
1918 г. Захват Киева бандитами из армии Муравьева
1930 г. Раскулачивание и коллективизация
1933 г. Голодомор
1937 г. Массовые политические репрессии
1939 г. Первая депортация украинцев, Репрессии против украинской интеллигенции в Западной Украине
1944 г. - Вторая депортация
1951 г. - Третья депортация и так дальше.
События 2014 года всего лишь продолжение политики Орды уничтожения Украины как государства
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для безграмотных тупиц....речь о масштабности.еще ни разу не было,,чтоб 73% сами себя сделали.вы первые.потому что предыдущие попытки имели гораздо меньший процент эффективности.
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Долго придется потом расие расплачиваться за свои грехи.
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Сатанисты, раскольники, сектанты, гундяевцы безпачпортные. Чему удивляться?
Оккупационная власть пытается снести храм ПЦУ в Евпатории, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1936
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Храм это громко сказано. Это скорее деревянный домик.

Оккупационная власть пытается снести храм ПЦУ в Евпатории, - Епифаний - Цензор.НЕТ 3871
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отче, не треба робити такі заяви, бо вони не матимуть жодних наслідків. Треба робити свою справу: всіма силами допомагати Війську.
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Вигнати все РПЦ МП за порєбрік! Скільки вже можна терпіти таке знущання?
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...Киевскую и Почаевскую освободить от самосвятов.. ...
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Атеизм строго говоря всего лишь апофатизм в предельной стадии "не упоминай всуе". Многие вещи, в том числе золотое правило "относись к другим так как они к тебе" разделяются и там и там. А вот православие РПЦ сейчас - настоящий сатанизм, в точности по рецепту. Конечно, прикрыт псевдохристианством, но ведь в том и суть сатанизма - лгать.
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и будет он епифашкой под простоквашкой Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 7026
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Да пускай сносят! И чем больше, тем лучше! Но в ответ на каждый один нужно сносить 10 кацапских в Украине. На каждый обстрел - 10 в ответ. И тд. И все быстро наладится....
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