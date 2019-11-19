 Окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії, - Епіфаній

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Епіфаній написав на своїй сторінці у Facebook.
"Тривалий час в анексованому Криму грубо порушується одне з основоположних прав людини – на свободу совісті та релігії. Днями російський суд в касаційній інстанції знову відмовився захистити це право від сваволі державних чиновників.
Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент разом з громадою бореться за право молитися в кафедральному соборі святих Володимира і Ольги в м. Сімферополі, з якого їх насильно викидає російська держава. До цієї "гарячої точки" додалася інша – храм Української Церкви в Євпаторії, який окупаційна влада намагається просто знести", - написав він.
Епіфаній закликав український уряд нарешті ухвалити рішення, яке, на жаль, так і не було ухвалене впродовж попередніх років, для розв‘язання питання власності на приміщення собору і єпархіального управління в м. Сімферополі.
"Цей крок продемонструє юридичну і моральну підтримку українській громаді Криму з боку нашої держави і дасть можливість більш ефективно захистити її права на міжнародному рівні. А російську владу знову закликаю – схаменіться і припиніть злочин проти законів людських та Закону Господнього! Згадайте прикру долю радянських атеїстів та не повторюйте їхнього шляху, зазіхаючи на храми Божі", - написав він.
Такой масштабной спецоперации против нас не было последние 100 лет. Кацапы определили параметры, вычислили слабые звенья и начали травить наше быдло пропагандой. Травить как тараканов, как клопов. Новым средством, которое разрушает мозг и убивает память.. А для быдла это как кокс
Та 99% з цих "бунтарЄй" дупи не відірве від канапи, коли, скажімо, блаЗЄнського гнатимуть до "ростова".
1918 г. Захват Киева бандитами из армии Муравьева
1930 г. Раскулачивание и коллективизация
1933 г. Голодомор
1937 г. Массовые политические репрессии
1939 г. Первая депортация украинцев, Репрессии против украинской интеллигенции в Западной Украине
1944 г. - Вторая депортация
1951 г. - Третья депортация и так дальше.
События 2014 года всего лишь продолжение политики Орды уничтожения Украины как государства