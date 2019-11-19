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Все про:скорочення (35) школа (731) вчитель (121) Новосад (37)

 Новосад вважає, що в Україні занадто багато вчителів: Це проблема, їм доведеться перекваліфіковуватися

Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що в Україні більше вчителів, ніж потрібно на таку кількість учнів, яка є на сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це вона розповіла в ефірі каналу "1+1".

За словами Новосад, особливо це стосується сільських шкіл, які будуть переводитися в опорні школи, а існуючі в селах зараз - закриватися. У зв'язку з цим вчителям доведеться перекваліфікуватися.

"У нас справді є проблема, що кількість вчителів більша, ніж потрібна для того контингенту учнів, який є зараз. Безперечно, це річ дуже непопулярна, але тим вчителям, які працюють у школах в селі і учнів яких будуть возити в опорні школи, їм потрібно буде підвищувати кваліфікацію і перекваліфіковуватися", – сказала міністерка, яка раніше анонсувала закриття шкіл для того, щоб підняти зарплати вчителям.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" на початку жовтня Новосад заявляла, що середня вартість підготовки одного учня становить 21 тис. грн, а в малокомплектній школі ця сума сягає 100 тис. грн. Утім, період, за який ця сума використовується, міністерка не назвала.

"Це неефективне використання коштів. Тому потрібно працювати над мережею, її оптимізувати і робити так, щоб діти мали доступ до кращих шкіл. Це можуть бути опорні школи, щоб вони могли до них дістатися і мати доступ до кращих освітніх послуг, і вивільняти кошти на підвищення зарплати й на облаштування кращого освітнього простору", – сказала Новосад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Університет мусить боротися за найкращих викладачів, а самих вишів має стати менше, - Новосад

У соціальній мережі, в професійних групах вчителі відразу ж різко відреагували на таку заяву міністра.

"Багато вчителів? Подивіться, хто працює в школі. Математики, фізики, хіміки всі майже пенсійного віку або пенсіонери".

"Краще ж сказати, що багато педагогів, ніж підняти зарплату. Все логічно: "щоб уникнути проблеми, слід видалити її джерело" ...Такими темпами ми скоро дійдемо до того, що нам взагалі не потрібні будуть ні педагоги, ні медики, і навіщо зайві роти кормити?"

"Сьогодні можливості вчителя фіктивні. Насправді вчитель — абсолютно безправна і незахищене істота. Вседозволеність з боку учнів, неповага з боку батьків і непомірні вимоги з боку начальства — не найкращі умови для того, щоб натхненно займатися педагогічною діяльністю".

"Хай сама йде в школу, попрацює за "велику" зарплату, а якщо щось не влаштовує, то нехай пройде сертифікацію, буде на 20% більше. Людина далека від школи"...

"Не поспішайте з такими заявами, щоб потім не виявилося, що вчити нікому. А такий час прийде..."

Також читайте: Вчителі молодших класів цього року, крім атестації, пройдуть ще й сертифікацію, - Новосад

Згадали вчителі і про те, що далеко не у всіх селах є можливість підвозу дітей в опорні школи (і зараз теж) - діти ходять кілометри до школи і додому, у сніг і мороз - і це 21 століття! Нагадали міністру, що більшість вчителів зараз - пенсійного і передпенсійного віку, і перш ніж викидати їх за борт, потрібно підготувати молодих, які досить рідко йдуть в школу, а найкращі - залишають не тільки школу, але й країну. Анонсувати великі зарплати легко, але виплачувати їх за рахунок скорочення кількості вчителів - більш ніж нераціонально. Вказали "наймолодшому міністру" без педагогічної освіти і на те, що в усьому світі прагнуть зменшити кількість дітей в школі, щоб дати можливість учителеві попрацювати на уроці з кожним учнем. Згадали і про те, що навіть в позаминулому столітті прагнули відкривати школи в селах, а не закривати їх, прикриваючись красивим словом "оптимізація".

Непопулярні рішення, які виносяться людьми, далекими від проблеми, не тільки не врятують ситуацію, але посилять її, резюмували коментатори кількість яких дедалі збільшується.

29 жовтня, у вівторок, кілька тисяч педагогів з різних областей України вийшли до Верховної Ради, щоб висловити слова протесту проти поправок в закон про середню освіту, який зараз розглядається в Раді.

Як відомо, поправки в закон передбачають скасування тих невеликих преференцій, які мають вчителі, а саме: надбавки за перевірку зошитів, класне керівництво, вчені звання та інше. Але найголовніше, що викликало обурення і активний протест, рішення зробити робочий тиждень для педагогів 40-годинним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реформа освіти, розпочата Гриневич, має результат і буде продовжена, - Новосад

Зараз ставка педагога - погодинна, навантаження становить 18 годин на тиждень. Досить поширена робота на півтори ставки (через невелику зарплату) перетворює вчителя у людину, якій складно займатися творчістю, креативом. 40-годинне навантаження перетворить вчителя на робота.

Відчувається, говорили протестувальники, що люди, які це пропонують, взагалі не мають уявлення про працю педагога, про емоційне і фізичне напруження, про те, що робота педагога полягає не тільки в годинах, проведених у стінах школи, а поширюється і на його вільний час вдома, вихідні та свята. Це підготовка до уроків, перевірка зошитів і самостійних робіт, участь у позашкільній роботі - в додаток до тих самих 18 годин "на ставку". Вкрай обурливою назвали пропозицію про переведення педагогічних працівників передпенсійного віку на строковий договір. Виходить, що за всі роки, віддані педагогічній праці, "подякують" вчителям тільки тим, що повісять над ним Дамоклів меч звільнення. І все це - на тлі заробітних плат, які далекі від середніх по країні, та й ті виплачуються із заборгованістю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160420
 
   
 Топ коментарі
 
В країні забагато зебілів, перекваліфікуйте краще їх.
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Час було б всім вчителям зрозуміти , що обіцяних їм Вофкою Сцикуном зарплат в 4000$ на всіх не вистачить. Так що доведеться їм перекваліфікуватися в управдоми 😕
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какие же они все - зебилы - выбрали себе подобных - ничтожеств - вот они и правят сейчас в Украине
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ну наконец то.... сбывается мечта двоешников, шоб учителей не стало...
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Ну якщо в середньому по державі зробити класи по 40 учнів, то може здатися, що вчителів дійсно забагато... Але цій тупоголовій оптимістці важко порахувати сільських вчителів у яких діточок набагато менше в класах чим у великих містах... Чи вона збирається організувати автобуси до великих населених пунктів? Де беруть таких дебілів у владу???
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много министров образования
Одну надо сократить
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1. Повысить учителям з.пл. до уровня судейской.
2. Уменьшить рабочую неделю с 18 часов до 8.
3. Увеличить оплачиваемый отпуск с 56 до 82 календарных дней.
4. Уменьшить число учеников в классе до пяти и увеличить до 12 лет обучение в средней школе.
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всё гораздо проще - не хотите вкладывать в образование, тогда стройте тюрьмы...
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А давайте эту дуру запхаем какое-нить село на черниговщину и пусть там поводит своего ребенка в школу... А еще у нас очень много врачей на душу населения... Пусть ее еще и там полечат...
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Так і знав що таке хтось ляпне, бо як інакше скоротити вчителів, які рахували голоси зебобікам
Вони зробили вас разом з вами, дорогі вчителі. Новосад вважає, що в Україні занадто багато вчителів: Це проблема, їм доведеться перекваліфіковуватися - Цензор.НЕТ 8125
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Є підозра, що й учителі, попрацювали над формуванням от цих 73,22%.
«Раньше бил доллар по 8 і ми дружилі с россієй. А прішол Порошенко.....»
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Первое, в школах мест нет для молодых, потому что пенсионеров не выгонишь. Второе, чтоб попасть в школу учителем , надо в гороно 1000$ занести ( было так в 2004-м в Ужгороде), а откуда у вчерашнего студента штукарь?
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Может сейчас разъехалось много после вышки теперь дефицит учителей. Хотя количество переходящих дорогу в пед.универ в Кропивницком, не уменьшился.
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Половина переходящих и не думала в школу идти работать, ещё треть передумает после педпрактики. Поинтересуйтесь первым образованием работников полиции, СБУ, налоговой, ОГА, Обленерго и др. структур.
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Все правильно.. Під ніж їх всіх паразитів.. Але спочатку міністерка має грамоті навчитися і довести це в прямому етері, написавши диктант Новосад вважає, що в Україні занадто багато вчителів: Це проблема, їм доведеться перекваліфіковуватися - Цензор.НЕТ 6372
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Конченые какие-то эти слуги. 40-часовая неделя, а как вы считать её будете? Будете вводить норму на проверку тетрадей, на занятие классным руководством или внеклассной работой? Нет таких норм, есть логика и понимание необходимости творческого подхода к труду педагога. На творчество нужно время. Это не за станком от звонка до звонка стоять. Но понимания и логики у слуг нет. Предлагаю сделать 40-часовую рабочую неделю для военных, во прикол будет, в частях никого уже со среды не останется)
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Що то новое- всегда говорили что учителей и врачей не хватает.
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Надо проводить декоммунизацию, причем полную, чтоб ничего не напоминало, что Украина была Советской.
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. Придётся переквалифицироваться в управдомы. Новосад вважає, що в Україні занадто багато вчителів: Це проблема, їм доведеться перекваліфіковуватися - Цензор.НЕТ 183
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Чтобы обеспечить зарплату учителям в 4000 у.е., нужно сократить их численность на 90%.
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не знаю як щодо вчителів, а те що в Україні багато ТУПИХ міністрів - це факт.

p.s. але хочеться щоб зебіли відсьорбнули по повній за свій вибір.
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Как по моему так в стране очень много министров
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"Новосад считает, что в Украине слишком много учителей: Это проблема, им придется переквалифицироваться" - мне эта Новосад внешне похожа на Мендель.
Украинский день учителя: в школах не хватает специалистов

В Украине не хватает учителей: эксперт назвал причину

В Минобразования рассказали, каких учителей не хватает

Учителей катастрофически не хватает.

Кого катастрофически не хватает украинским школам

В одесских школах не хватает физиков, химиков

В Киеве хотят избавиться от учителей
По планам одной конторы, штаб-квартира которой находится в США по адресу Нью-Йорк, Бруклин, Истерн Парквей, 770, наши дети должны быть дурными. У меня ещё была надежда, что Зеленский работает не на ту контору, а просто глупый. Теперь никаких сомнений нет.
Ещё в Украине слишком много врачей, "лишние" уезжают в Польшу, от "реформы".
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Шановні вчителя !! Зробимо їх ще раз !! Голосуй те за зеко манду!! Діджіталізація , 4000, *****!!! 😁😁😁
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@tZEinform

·11 мин
Для тех кто не в курсе Анна Новосад - министр образования и науки Украины. Принадлежность в ОПГ - "стая Сороса"




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@tZEinform

·11 мин
Две новости для зе-поклонников. 1. Зарплаты учителям в 4000 $ не будет. 2. Учителей тоже не будет. Новосад, особенно это касается сельских школ, которые будут переводиться в опорные школы, а существующие в селах сейчас - закрываться.
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А я считаю, что у нас очень много бюрократов. Например министерство образования можно целиком сократить вместе с министром. От них только вред и затраты. Они ведь ни чего не производят и ни кому не нужны.
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Странно учителей много, а образованности в стране нет, что явно демонстрирует этот министр.
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Вот именно, учиьелей много, а выходят из школы необразованные идиоты. Вопрос- зачем тогда все это?
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Ага вам видно учитель истории и логики явно не достался. Вопрос где они?
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Ну не стесняйтесь, с такой логикой они внутри вас.
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Я внутрь себя стараюсь никого не пускать..
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Мда и по биологии вам не достался учитель. А министр говорит о их переизбытке, парадокс.
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Что ты несешь, чудила?! Пускай в себя кого хочешь! Хоть идиотов!
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Попросите всё таки министра об учителях, хотя бы лично для вас. А то ещё не дай бог ваша необразованность перейдёт в какое то психическое расстройство, а какой то министр здравоохранения заявит что у нас много врачей и вас некому будет лечить. И всё.
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Только человек с такой непревзойденной логикой может делать такие глубокие выводы о чужой образованности по непринужденной переписке в комментариях...
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Нет, достаточно просто образования данного учителями.
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У нас слишком много некомпетентных управленцев, к тому же преступников.
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У нас очень много людей. Надо оставить только лучших (то есть нас), остальным придётся переквалифицироваться. Кто исполнительный, может устроиться в собаки, кто работящий - в лошади. Прочим - в лесу, там очень много свободных мест и постоянно появляются новые вакансии благодаря нашим товарищам из Тамбова.
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Гитлер считал, что на этой территории процентов 20 нормальных людей, которых можно ассимилировать.
Остальных следует кастрировать, дабы не плодили подобных себе идиотов.
Совпадение?
Не думаю, он что то знал.
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Нет, это простая некомпетентность художника, не видящего экономики в целом. Он даже своих ассимилировать не смог, всю науку разогнал.
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Совсем больной?
Весь мир до сих пор использует научные наработки времён Гитлера.
На луну американцев вывел фон Браун.
Советские союзы, автомат Калашникова полностью сделаны немцами.
Технология стелс - тоже их изобретение.
Все дизельные подводные лодки - копия немецких.
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Чувствую, что следующая Йолка будет гораздо более жесткой.
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Призываешь к насильственному свержению власти?
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А как насчёт требования привлечения к уголовной ответственности за предательство?
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А що будуть роби з школами де у класах 30-40 та більше дітей? як їх оптимізувати?
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Нужна настоящая реформа образования. 6 лет обучения, нахер 50% предметов, нахер домашние задания, обучение в летний период, зимой каникулы, в школу- в 10 летнем возрасте. Плюсы очевидны- у детей будет детство, у родителей будет свободное время, у учителей будет больше зарплата, колоссальная экономия средств на отоплении.
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И переквалификация будет заключаться в том, что зарплаты повышаться не будут, поэтому придется "лишним" учителям искать другую работу, чтобы не умереть с голоду, останутся самые стойкие, которых кормят мужья и родители. Этот вариант уже практикуется на предприятиях Коломойского, где людей поставили в такие условия работы, чтобы они ушли сами и их не надо было сокращать, что людям и приходится делать.
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Медведев - учителям: "Если не хватает денег, идите в бизнес"!
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ну правильный ход мысли .если учителя голосовали и агитировали за Щелю . то значит мозга нет . должны уйти в виду тупости своей . я потдерживаю
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Оптимизация страны, кто не приносит прибыли олигархату должен умереть.
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тобто 73% зебілів це не досягнення ******** вчителів?
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часть из них уже думать пытаются. надо сделать так, чтобы даже не пытались.
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K04EGAR IV

@K04EGR

·1 ч
Министр образования заявила, что в Украине слишком много учителей. Нада бы отправить часть на Польшу.
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А чем плохи работающие за рубежом люди?
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МНОГО СЛИШКОМ НАРОДУ В УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!. МНОГО УЧИТЕЛЕЙ, НАРДЕПОВ, ПЕНСИОНЕРОВ, АТОШНИКОВ, РАНЕНЫХ, НУ И ВООБЩЕ, ПРОСТО БЕССОВЕСТНО МНОГО ЛЮДЕЙ!!!!! ПРОСТО КАКОЙ - ТО УЖАС ЖАХЛЫВЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!
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Зеля ти починаєш мені подобатись!
А що не так? Кому потрібні ці сільські школи? В них є рівень освіти? Це дурне витрачання коштів. Хоча я би віддав це на плечі місцевих органів. Якщо громада згідна це утримувати за власний рахунок і ЗНО показує, що там гідний рівень освіти, то нехай існує у селі школа, якщо ні... то тоді шкільний автобус і в школу до райцентру.
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Тем более, что все дороги новая власть отремонтировала ещё 1 ноября!
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Така практика, до речі, існує у багатьох європейських країнах. Але що зробиш, нарід хоче назад до совка. Дайош по школі на кожних сто дітей.
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Она была на Майдане. Хватит издеваться над патриоткой и активисткой.

Новосад вважає, що в Україні занадто багато вчителів: Це проблема, їм доведеться перекваліфіковуватися - Цензор.НЕТ 2109
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Какая феерическая дурында! Выборцы Украины по вам плачет дурдом ( кстати в котором нужно сократить расходы на питание и мед работников а усилить охрану с дубинками). Всех голосующих учителей поздравляю с такой прекрасной новостью. Вы еще там не разжирели от новых зарплат?
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о! кардинальное решение проблемы зарплаты в 4к убитых енотов. оставить 1000 учителей на всю Украину, ну а 4 ляма зелени из бюджета как-то выделить можно. Новосад вважає, що в Україні занадто багато вчителів: Це проблема, їм доведеться перекваліфіковуватися - Цензор.НЕТ 6742
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Якщо раптом з учнів і їхніх батьків припинять збирати гроші, в школах не залишиться жодного вчителя !
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Освобождение территории от правообладателей.


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О! Ещё одну выучили на свою голову. Много ей школ. Много универов. Много педагогов. Потом она заявит, что много детских садов и воспитателей. Что дальше она заявит? Чего там еще ей много? Жаль, что ума у неё, скорее всего, таки маловато будет)).

У меня такое ощущение, что каждый министр делает что-то своё, только ему в голову пришедшее, о чем президент понятия не имеет) Завтра приведет своих детей в школу (или как там она у них называется), а педагогов и нету. Вот так сюрприз, да, Владимир?
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Насправді в Україні вчителів дуже мало- багато тих хто годується від школи.
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Согласен на сокращение Минестерства образования в полном составе. Образование не нужно! Не, ну если выращивать миловановых еще куда не шло, зачем стране Портнов, Шарий? А вдруг Сократ? Это ж катастрофа!🎈🎈🎈😀
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Задачка для ученика 5-го класса.
Сколько надо уволить учителей, Чтобы повысить зарплату до 4000 долларов?
Переходим к медицине....
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Мало им 73% на выборах. Надо еще больше дебилов вырастить.
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