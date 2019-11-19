 Трамп особисто розпорядився заморозити допомогу Україні, - заступник Помпео Гейл

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише ТАСС.

Стенограма слухань була оприлюднена в понеділок, 18 листопада, а саме засідання відбулося на початку місяця. Дипломат давав свідчення членам трьох комітетів нижньої палати Конгресу в межах процедури імпічменту президента США.

За словами Гейла, Трамп дав розпорядження адміністративно-бюджетному управлінню Білого дому про заморожування допомоги Україні.

Він уточнив, що 23 липня відбулася зустріч на рівні заступників глав усіх ключових американських відомств, що займаються зовнішньою політикою. На цьому засіданні заступник помічника президента з нацбезпеки Чарльз Капперман запитав у представників кожного відомства про позиції щодо призупинення допомоги Україні.

"Я рішуче виступив на підтримку відновлення допомоги, і те саме зробили представники всіх інших відомств за винятком адміністративно-бюджетного управління Білого дому", − розповів заступник держсекретаря.

"Адміністративно-бюджетне управління, коли їх запитали, повідомило, що вони отримали вказівку від президента і виконувача обов'язків керівника апарату Білого дому Міка Малвені заморозити допомогу", − підкреслив Гейл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Пристайко не знали про затримку американської допомоги, - Трамп

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.