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 Політика України
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Все про:допомога (926) США (5845) Трамп (2258) Помпео (161) Гейл Девід (8)

 Трамп особисто розпорядився заморозити допомогу Україні, - заступник Помпео Гейл

На закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу США заступник держсекретаря з політичних справ Девід Гейл заявив, що рішення про заморожування фінансової і військової допомоги Україні йшло безпосередньо від президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише ТАСС.

Стенограма слухань була оприлюднена в понеділок, 18 листопада, а саме засідання відбулося на початку місяця. Дипломат давав свідчення членам трьох комітетів нижньої палати Конгресу в межах процедури імпічменту президента США.

За словами Гейла, Трамп дав розпорядження адміністративно-бюджетному управлінню Білого дому про заморожування допомоги Україні.

Він уточнив, що 23 липня відбулася зустріч на рівні заступників глав усіх ключових американських відомств, що займаються зовнішньою політикою. На цьому засіданні заступник помічника президента з нацбезпеки Чарльз Капперман запитав у представників кожного відомства про позиції щодо призупинення допомоги Україні.

"Я рішуче виступив на підтримку відновлення допомоги, і те саме зробили представники всіх інших відомств за винятком адміністративно-бюджетного управління Білого дому", − розповів заступник держсекретаря.

"Адміністративно-бюджетне управління, коли їх запитали, повідомило, що вони отримали вказівку від президента і виконувача обов'язків керівника апарату Білого дому Міка Малвені заморозити допомогу", − підкреслив Гейл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Пристайко не знали про затримку американської допомоги, - Трамп

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Читайте також: Рішення про затримку військової допомоги США Україні прийняв в.о. глави адміністрації Трампа Малвені

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160419
 
 
 Топ коментарі
 
Как по мне это похлеще чем Уотергейт Никсона, конфликт интереов налицо. Посмотрим какая у амерканцев демократия, смогут или нет отправить рыжего в импичмент.
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Для Путлера все как-то удачного складывается - непонятно какое чмо на президенстве в США, очкуны у руля в Европе и клоун в роли президента в Украине.
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так длают только порохоботы. Я сужу по ниформции на этой ветке. Нет оснований не верить Помпео.
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Как по мне это похлеще чем Уотергейт Никсона, конфликт интереов налицо. Посмотрим какая у амерканцев демократия, смогут или нет отправить рыжего в импичмент.
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это мы скоро проверим. Как республиканцы будут голосовать по совести.
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да чего там проверять..в Украине система не работала и года..
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в Украине никогда небыло демокартии, и мы ее никому не навязываем как Штаты.
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ну так и не нам судить о системе американской..можешь навязать себе кучмизм на шею..
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...а мы и не судим, обсуждаем амриканцев. Какая у них демократия.
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обсуждаете..как у райкина..
==
Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, ...
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так длают только порохоботы. Я сужу по ниформции на этой ветке. Нет оснований не верить Помпео.
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Значит Зеленский не повелся на хотелки трампа, вот рыжык взбесился.
Но ипмичмент на горизонте остудил рыжую башку
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почитайте стенограммы телефонных разговоров Трампа и Зеленского. там президент Украины как бы стоит в сервильной позе "чего изволите". впрочем, он так везде делает. одно исключение (подтверждающее правило) - Украина.
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ключевое слвоо "как бы"
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это потому, что мы не знаем в какой именно позе был Зеленский во время разговора на самом деле. ходил, сидел, грыз ногти, улыбался, как блаженный... но виртуально, фигурально выражаясь (судя по оборотам его речи), он именно так и стоял, как я написал. безо всяких "бы". не на вытяжку, по-военному, не расслабленно, как с другом, а по-лакейски, как перед хозяином. причем эту роль он себе сам выбрал. актер чертов...
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Знаем, читать мировые сми надо, там прямым текстом пишут теперь, что зелупа трампу сраку лижет
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Фууу, как тупо... видно земоча уже и мозг зебобикам насквозь прожгла)))
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Порохобот, Зеленский не поддался даже после заморозки, а вот интересно в каклй позе стоял Порошенко, который за 6 часов прогнулся под Байдена, чем втянул Украину во внутриамериканские партийные разборки? Байден смачно рассказывал на весь мир
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Головне, що зепідору сідниця трампова подобається.
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Трамп на расистской пропаганде вновь въедет в Белый дом.
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и много обама демократ сделал для Украины.. Трамп особисто розпорядився заморозити допомогу Україні, - заступник Помпео Гейл - Цензор.НЕТ 8041все убеждал..что не надо сопротивляться..
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Дело не в самой помощи, а в явном шантаже.
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конечно..не рыпайся..а то путен нападет..такова политика демократов..которые теперь выступают против трампа
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придеться повторить. Дело не в самой помощи, а в явном шантаже.
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а ты все судишь по словам демократов..послушай республиканцев..
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дуже багато. саме Обама був тією рушійною силою, що об'єднала західний світ проти агресора. його зусиллями було введено комплексні санкції, його зусиллями було забезпечено стрімке падіння цін на нафту. Трамп же робить все для руйнування міжнародної коаліції, введення нових санкцій саботує..
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Агентство Moody's Analytics обнародовало собственный прогноз выборов президента США 2020 года. Согласно оценке аналитиков, действующий американский президент Дональд Трамп одержит победу. Причем две из трех представленных моделей отдают Трампу более уверенную победу в сравнении с итогами выборов-2016 года.
Прогнозы Moody's по американским выборам отличались высокой точностью в прошлом за исключением 2016 года. Тогда аналитики не смогли спрогнозировать высокую явку избирателей, которая сыграла в пользу Трампа.
Следует отметить, что все модели Moody's предсказывают победу Трампа, даже если к концу 2020 года экономика США упадет до многолетних минимумов, а фондовый рынок рухнет на 9 процентов. Другими словами, ожидается, что Трамп победит, несмотря на падение фондового рынка и ослабление экономики.
Moody's использует так называемую модель «бумажника», которая основана на трех переменных: цены на бензин, цены на жилье и изменения в реальных личных доходах. Избиратели склонны оценивать более высокие цены на бензин негативно, более высокие цены на жилье и рост доходов - позитивно. Moody's использует свои экономические модели, чтобы предсказать значения этих переменных за несколько месяцев до выборов.
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Украина ни на какую лошадь не стаыила, тем более чту хуже уже не может быть.
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вы считаете, что проигрыш Украины сегодня стратегически выгоден США? не Трампу лично, а именно США. или, что президент США может безнаказанно выступать против интересов своей страны? пусть лучше Трамп сам за все свои хотелки платит, вернее расплачивается. Аmerica - first.
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Украина не футбольная команда, не может проиграть.
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просто зникне з мапи, а населення переміститься до сибіру. звісно це не поразка в футбольному розумінні
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Трампуша якийсь Дід Мороз мокшанський!!
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Каким бы ни был Трамп... Но у него не было бы возможность ссылаться на коррупцию в Украине,для замораживания чего либо. Если бы той коррупции не было .Давайте честно - я тоже не хотел бы давать денег бомжам,которые потратят мои деньги не на благоустройство и быт,а чисто на удовольствие и бухло. А именно так при парашенке и было. Он же не передал страну Зеленскому очищенной. - Каждый день в инфе скандалы о коррупции даже сейчас. Получается он нихера не сделал за все пять лет. Одна ложь. Одни лжереформы и лапша.. С каких херов американцы будут кормить коррупцию ?
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Не видать симочкиным свиньям американских стингеров как своих фсбшных ушей.
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Для Путлера все как-то удачного складывается - непонятно какое чмо на президенстве в США, очкуны у руля в Европе и клоун в роли президента в Украине.
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Особенно хорошо складываются "выборы" в Белоруси.
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Какие выборы в Беларуси при отсутствии выбора!? Вы, на прошлых выборах, пошли с нами по одной дорожке.
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Рыжий хотел и рыбку с'есть и куратору угодить.
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Благодаря Трампу весь мир знает что Украина не рассия.
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Ага) трамп лижет сраку пуйлу, а зебоба им обоим
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Правильно
Это надо было сделать ещё при царевании парашенко
Нефиг бандюков кормить
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Они нам ничего не должны, сами просрали, нам же и разгребать это всё дерьмо.
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ПОМПЕО ГОВОРИТ ОДНО, ЗАМ ПОМПЕО ДРУГОЕ, И КТО ВРЕТ? ПРАВДУ ПОХОДУ НЕ УЗНАЕМ
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Зеленский не поддался Трампу даже после заморозки, а вот интересно в какой позе стоял Порошенко, который за 6 часов прогнулся под Байдена, чем втянул Украину во внутриамериканские партийные разборки? Байден смачно рассказывал на весь мир
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Лять, реально у зебанатов весь мозг земочой выело -все мировые сми ржут, что зебоба любит сраку трампу лизать -и это прямым текстом)))) сейчас к трамповой и пуйловская прибавится
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Вся мировая пресса пишет, что моника любит лизать зад трампу...
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шантаж и вымогательство "украшает корону" и обмылка хйла и барыгу Трампа
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А як Україні краще? А Україні було б краще, якщо українська влада буде фаховою, патріотичною і порядною. Але нема ні першого, ні другого, ні третього... Трамп особисто розпорядився заморозити допомогу Україні, - заступник Помпео Гейл - Цензор.НЕТ 1230
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Трамп маргинал и консерва кремля= путина и представляет опасность как для Украины и США и всего мира. Ему давно нужно сделать ИМПИЧМЕНТ! Он только вредит Миру и интересам США.

В ФБР считают, что Трамп «пробил дно» в прислуживании России. полностью читать тут
https://www.unian.net/world/10668270-business-insider-v-fbr-schitayut-chto-tramp-probil-dno-v-prisluzhivanii-rossii.html
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доня проросійська гидота хто б сумнівався...
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