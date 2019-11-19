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 Економіка, За кордоном
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Все про:бюджет (713) Євросоюз (2690)

 Європарламент і країни ЄС погодили бюджет на 2020 рік: надходження становитимуть 168,7 млрд євро, витрати - 153,6 млрд євро

Європейський парламент і представники 28 країн членів Євросоюзу досягли ввечері в понеділок, 18 листопада, угоди про бюджет ЄС на 2020 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Надходження до бюджету становитимуть 168,7 млрд євро. Це на 1,5 відсотка більше порівняно з бюджетом 2019 року. Погоджена сума фінансових надходжень є компромісом між вимогою Європарламенту (171 млрд євро) і побажанням країн-платників (166,8 млрд).

Загальна сума витрат становитиме 153,6 мільярда євро, що на 3,4 відсотка більше, ніж роком раніше.

Збільшено видатки на захист клімату, на боротьбу з безробіттям серед молоді і впровадження цифрових технологій. Водночас на 85 мільйонів євро зменшено розмір допомоги кандидату на вступ до ЄС Туреччині, з якою у Брюсселя в останні місяці чимало розбіжностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утримання Верховної Ради в 2020 році витратять 2 млрд грн, нардепи затвердили кошторис

Комісар ЄС з питань бюджету Гюнтер Еттінгер (Günther Oettinger) заявив, що новий бюджет перенаправить ресурси в ті галузі, де вони особливо необхідні. "Він допоможе створити робочі місця, зустрітися віч-на-віч із кліматичними змінами і поширити інвестиції по всій Європі", - заявив він.

Представники Німеччини, яка надає більш як п'яту частину бюджету ЄС, за даними агентства dpa, назвали новий бюджет "хорошим компромісом".

Тим часом ще не відкидається варіант "жорсткого Брекзіта", який, як стверджують експерти, може призвести до нестачі 16,5 мільярда євро в бюджеті ЄС. За даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, в разі виходу Великої Британії зі складу ЄС без угоди одній лише Німеччині належить до кінця 2020 року додатково внести до бюджету ЄС до 4,2 млрд євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3160417
 
 
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У нас теж бюджет прийняли, слава ЗЕ!
Европарламент и страны ЕС согласовали бюджет на 2020 год: поступления составят 168,7 млрд евро, расходы - 153,6 млрд евро - Цензор.НЕТ 8614
Але у нас є гроші на пенсії євреям та відбудову зруйнованих росіянами будівель та міст Донбасу.
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Слабаки ! В США біля 4-х трлн. бюджет (витрати).
А у нас ще крутіше (якщо в зімбабвійських доларах рахувати)!
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Ты путаешь теплое с мягким. 170 млрд - это только административный бюджет ЕС. Армию. образование. больницы каждая страна ЕС спонсирует отдельно. Бюджет одной только Италии 900 млрд евро. С Германией сложнее. так как она федеративная
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Невже не зрозуміло що це просто жарт ?
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Когда уже мыбудем в этом ЕС? Тратить уже научились.
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і як у цих проклятих буржуїв дебіт с кредитом в стані здорового глузду
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