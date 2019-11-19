 Питання газу не обговорюватиметься на зустрічі в "нормандському форматі", - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"Щодо нормандського формату. Мені не відомо, чесно кажучи, щоб була якась конкретна робота в нормандському форматі щодо переговорів про газ. Я так чув висловлювання пана Пристайка, який говорив, що хоча російська сторона намагалася нав'язати газові питання в нормандському форматі. Але від цього вдалося, скажімо так, відбитися. Тобто цей шантаж з боку Росії не пройшов", - заявив Вітренко.
Як повідомлялося, російський монополіст "Газпром" направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України терміном на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік.
У пропозиції "Газпрому" зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.
Крім того, в офіційній пропозиції за підписом голови правління "Газпрому" Олексія Міллера серед умов перераховано: скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за "порушення економічної конкуренції"; відкликання клопотання "Нафтогазу" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії. Також "Газпром" чекає на позицію української сторони щодо її готовності безпосередньо закуповувати російський газ до 2020 року.
Россия может прокачивать газ через украинскую ГТС без контракта - Оржель
Правда, в данном случае это фактически будет контрабанда. Но Украина готова договариваться.
Оржель: мы не исключаем такого варианта, но мы готовы договариваться.
Оржель отметил, что если Россия решит так поступить, Украина немедленно зафиксирует это "с юридической точки зрения".
Оржель добавил, что украинская сторона уже обсуждала со своими европейскими партнерами варианты, когда Россия использует украинскую ГТС без заключения контракта.
"Мы прорабатываем этот сценарий. Более того, мы с европейцами его прорабатываем. Формально, если газ будет идти - это будет контрабанда. То есть у нас нет отношений и формально через нашу территорию провозят определенную товарную продукцию. Вместе с тем, мы пытаемся показать, что мы максимально готовы к подписанию договоров. Мы максимально конструктивные. Если, например, "Газпром" говорит: "А какой же будет тариф?", то мы вообще даем матрицу тарифов, в зависимости от объемов и сроков, в которые они хотят прокачать", - отметил министр.(с)
В данном случае "грузовик" будет арендоваться на 1-3 месяцев когда он нужен будет Евросоюзу, им же не откажешь, стратегический партнёр, беспрецедентная поддержка Украины. Так и дотянут до момента Х.
Поскольку Зеленский ( точнее - его хозяева) все свои действия по Минским соглашениям тесно координирует с Кремлём, то, наблюдая за информационными «вбросами», понятен план действий.
Первое - выборы на Донбассе пройдут по мажоритарной системе. Это позволит завести во все местные органы власти пророссийских политиков.
Второе - никто не собирается сначала возвращать на Донбасс «переселенцев», а потом проводит выборы. Глава МИД Пристайко уже начал рассказывать о том, что «переселенцы» смогут проголосовать дистанционно.
В тему:
Пристайко назвал «идеальный сценарий» саммита в «нормандском формате»
Ясное дело, никто из них не будет голосовать за «местных», которых выдвинет Москва. И оставшихся на Донбассе голосов хватит, чтобы избрать полностью пророссийскую власть.
Но при этом у Зеленского будут рассказывать: мол, «переселенцы» смогли же проголосовать.
Таким образом, выполнение Минских соглашений активно продвигается с момента прихода к власти Зеленского. И, если у Порошенко была роль от Москвы Минские соглашения подписать, то у Зеленского - реализовать на практике.
Мораль сей басни такова. Все, что происходит в Украине, идёт по сценариям Кремля.
Так было. И так будет. Поскольку проукраинских политиков мы к власти не приводим. Такова наша холопская ментальность…