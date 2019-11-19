 Питання газу не обговорюватиметься на зустрічі в "нормандському форматі", - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Щодо нормандського формату. Мені не відомо, чесно кажучи, щоб була якась конкретна робота в нормандському форматі щодо переговорів про газ. Я так чув висловлювання пана Пристайка, який говорив, що хоча російська сторона намагалася нав'язати газові питання в нормандському форматі. Але від цього вдалося, скажімо так, відбитися. Тобто цей шантаж з боку Росії не пройшов", - заявив Вітренко.

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Як повідомлялося, російський монополіст "Газпром" направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України терміном на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік.

У пропозиції "Газпрому" зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

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Крім того, в офіційній пропозиції за підписом голови правління "Газпрому" Олексія Міллера серед умов перераховано: скасування рішення Антимонопольного комітету України про накладення на "Газпром" штрафу за "порушення економічної конкуренції"; відкликання клопотання "Нафтогазу" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти російської компанії. Також "Газпром" чекає на позицію української сторони щодо її готовності безпосередньо закуповувати російський газ до 2020 року.