 Ми працюємо над національною стратегією онлайн-безпеки дітей, - Микола Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Під час брифінгу, що відбувся в Офісі Президента з нагоди Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, Микола Кулеба повідомив, що в Україні кожна п'ята дитина постраждала від сексуального насильства. При цьому діти не знають, куди звертатися по допомогу, часто вони мовчать про злочин, і насильство продовжується.

"У сучасному світі однією з небезпек є й сексуальне насильство онлайн. Нещодавно разом з Міжнародним союзом електрозв'язку ми провели дослідження, у якому взяли участь понад п’ять тисяч дітей і понад п’ять з половиною тисяч батьків. За його результатами, 30% опитаних дітей погоджувалися зустрітися з людиною, з якою вони познайомилися онлайн. 85% батьків зазначають, що не знають, куди звертатися у випадку проблеми онлайн. Наразі ми працюємо над національною стратегією онлайн-безпеки дітей", – зазначив уповноважений з прав дитини.

Кулеба наголосив на важливості відвертих розмов з дітьми, зокрема про ризики спілкування в Інтернеті, та вибудовування довірливих стосунків. Також він звернув увагу на проблему процедури опитування жертв насильства. За його словами, через неправильне спілкування правоохоронців з жертвами та батьками, відсутність спеціальної підготовки суддів у роботі з такими дітьми потерпілі повторно травмуються.

Зі свого боку начальник ювенальної превенції Національної поліції Лариса Зуб повідомила, що з початку 2019 року 324 дитини стали жертвами сексуального насильства. Вона наголосила на важливості створення у поліції окремого підрозділу з розслідування таких злочинів. При цьому Лариса Зуб акцентувала увагу на складнощах фіксації цього типу правопорушень через небажання дорослих серйозно сприймати заяви дітей.

"Часто дорослі говорять, що дитина щось вигадує, або просто відмовляються сприймати таку реальність. Адже насильником може виявитися близький родич дитини. Брак психологів дуже ускладнює процес розслідування", – сказала вона.

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Водночас координатор програм із захисту дітей від насильства офісу Уповноваженого з прав дитини Анастасія Дьякова зазначила, що під час спілкування в Інтернеті дитина почувається безпечно, і виникає так звана ілюзія спальні. Через це діти можуть поводитися так, як не наважилися б у реальному житті.

"Тому діти можуть відправляти інтимні матеріали незнайомцям. Потім починається шантаж, є випадки, коли такі дії завершувалися зґвалтуванням дитини", – зазначила Анастасія Дьякова.

Представниця Національної ради дітей і молоді Настя Голяк звернула увагу на поширення серед підлітків такої проблеми, як секстинг.

"Всі мої однолітки користуються смартфонами. Часом підлітки навіть можуть будувати стосунки онлайн. У моєї подруги була ситуація, коли її друг, з яким вона була знайома лише онлайн, відправив їй свої інтимні фото й попросив зробити те саме. На щастя, вона відмовилася й розповіла батькам", – сказала дівчина.

Крім того, розробник українського додатка батьківського контролю Віктор Євпак зауважив проблему цифрової залежності у дітей.

"Є ціла наука, яка називається "маніпулятивний дизайн". Я помітив таку залежність у своїх дітей уже в три роки. Батьки мають розуміти ризики для дітей, говорити з ними про це та встановлювати межі. Одним з таких помічників для батьків є додаток батьківського контролю Kidslox", – підкреслив він.